शिवसेना आमदाराची 'शिवाजी कोण होता?'च्या प्रकाशाला जीवे मारण्याची धमकी; फोन करुन शिव्या दिल्या अन्...; धक्कादायक Audio

Shivaji Kon Hota Book Controversy: शिवसेना आमदार संजय गायकवाड पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. कोल्हापूरमधील प्रशांत आंबी या व्यक्तीला फोन करून त्यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. हा वाद कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांनी लिहिलेल्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकावरून निर्माण झाला आहे. संबंधित पुस्तक कोणी लिहिले याबाबत गैरसमज झाल्याने आमदार गायकवाड यांनी प्रशांत आंबी यांनाच फोन करून “तू एकेरी पुस्तक का लिहिलं?” असा जाब विचारला. यावेळी आंबी यांनी हे पुस्तक त्यांनी लिहिले नसून ते गोविंदराव पानसरे यांचे असल्याचे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
आंबी यांनी संजय गायकवाड यांना पुस्तकाचा उद्देश छत्रपती शिवाजी महाराजांना कमी लेखण्याचा नसल्याचेही सांगितले. मात्र, या स्पष्टीकरणानंतरही आमदार गायकवाड यांनी संतप्त होत शिवीगाळ सुरू केल्याचा आरोप आंबी यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर “तू पण गोविंदराव पानसरे यांच्याकडे जाशील” अशा शब्दांत गायकवाड यांनी आंबी यांना धमकी दिल्याचेही समोर आले आहे. या कथित संभाषणाची ऑडिओ क्लिप जोरदार व्हायरल झाली असून आमदार संजय गायकवाड यांच्या कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे. 'झी 24 तास' या ऑडिओची पुष्टी करत नाही. मात्र या दोघांनीही ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
"आमदार संजय गायकवाड यांचा मला 12 वाजून 51 मिनिटांनी फोन आला होता. पानसरे यांचे 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकासंदर्भात ते माझ्याशी बोलले. आम्ही जवळजवळ नऊ मिनिटे फोन कॉलवर बोललो. त्यादरम्यान मी त्यांना शिवाजी महाराजांचा अनादर करण्याचा लेखकाचा कोणताही उद्देश नव्हता तुम्ही पुस्तक वाचा अशी विनंती करत होतो. पण त्यांना पुस्तक वाचण्यात काही इंटरेस्ट दिसला नाही. कारण पुस्तकाशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नसेल असं मला कालच्या संभाषणावरून वाटत आहे," असं आंबी यांनी म्हटलं आहे.
तसेच, "त्यांना (संजय गायकवाड यांना) विनंती करून देखील ते मला सातत्याने अश्लील शिवीगाळ करत होते. त्यांनी मला तुझी जीभ कापून टाकतो, घरात घुसून मारतो अशा पद्धतीच्या धमक्या दिल्या. मुळात अशा धमक्यांना आम्ही भीक घालत नाही. शिवाजी महाराजांचा खरा इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करत राहू, कारण आम्ही पानसऱ्यांच्या मुशीत तयार झालेले कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे अशा धमक्यांना आम्ही भीक घालणार नाही. त्यांनी जी शिवीगाळ केली आहे त्या संदर्भात आज राजारामपुरी पोलिसात तक्रार दाखल करणार आहोत," असंही आंबी म्हणाले.
"ऑडिओ व्हायरल झाला असला तरी व्हायरल करणाऱ्यांनी तोडमोड केली आहे. मी पूर्ण पुस्तक वाचले. इतिहासाची तोडफोड करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख या पुस्तकात केलेला आहे. मी सदर प्रकाशकाला भाऊ म्हणून बोललो. त्याची मग्रुरीची भाषा होती. त्याने मला डिवचले त्यामुळे मी त्याला शिव्या दिल्या. अशांना शिव्याच दिल्या पाहिजे," असं म्हणत संजय शिरसाट यांनी आपल्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे.