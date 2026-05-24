पुस्तकाला विरोध राहणारच अधिवेशनातही मुद्दा मांडणार, नेमकं प्रकरण काय?

प्रताप नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट झी २४ तास
आमदार संजय गायकवाड यांच्या चौकशीला कोर्टानं परवानगी दिली आहे. शिवाजी कोण होता या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना धमकी दिल्याप्रकरणी संजय गायकवाडांच्या चौकशीची मागणी राजारामपुरी पोलिसांनी न्यायालयात केली होती. त्याला आता कोर्टानं परवानगी दिली आहे. दरम्यान चौकशीला संपूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं गायकवाड यांनी म्हटलं आहे. तर संजय गायकवाड यांची केवळ चौकशी नाही तर त्यांना अटक करा, अशी मागणी प्रशांत आंबी यांनी केली आहे.
दरम्यान अजूनही संजय गायकवाड यांच्या समर्थकांडून धमकीचे फोन येत असल्याची तक्रार आंबी यांनी केली आहे. गेल्या महिनाभरापासून शंभराहून अधिक धमकीचे फोन आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यालाही संजय गायकवाड यांनी उत्तर दिलं आहे.
दरम्यान, शिवसेनेनंदेखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर चौकशी होणार आहे. त्या चौकशीला संजय गायकवाड सामोरे जातील, असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे. तर भाजपनंही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रशांत आंबी यांना फोनवरून धमकी दिली होती. अश्लील शिवीगाळ करून घरात घुसून मारण्याची भाषा गायकवाड यांनी केली होती. त्यानंतर राज्यात विविध ठिकाणी गायकवाड यांच्याविरोधात आंदोलनं करण्यात आली. आता अखेर गायकवाड यांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.