शालेय अभ्यासक्रमात छत्रपतींचा इतिहास अवघ्या 68 शब्दात संपवला, विधान परिषदेत गदारोळ!

Shivaji Maharaj History: महाराष्ट्र विधान परिषदेत स्वतंत्र आमदार सत्यजित तांबे यांनी सीबीएसईच्या शालेय अभ्यासक्रमातील एका चुकीवर बोट ठेवले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी आणि व्यापक इतिहासाला फक्त 68 शब्दांत मोजलं गेलय, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. हा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने तयार केलाय. यातून राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची पायाभूत कमजोरी दिसते असे ते म्हणाले. काय आहे प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
शिवाजी महाराजांनी विविध जाती-जमातींना एकत्र बांधून स्वराज्याची स्थापना केली. आई जिजाबाई आणि वडील शाहजी यांचे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवले. मात्र या महान व्यक्तिमत्त्वाचा इतिहास फक्त 68 शब्दांत सांगितला गेलाय, यावर आक्षेप नोंदवण्यात आला. इतर छोट्या राजवटींना पुस्तकात तुलनेत जास्त जागा मिळाली. तर महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा साक्षात्कार असलेल्या शिवरायांचा इतिहास दुर्लक्षित झाल्याचे, यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
तांबे यांच्या मुद्द्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यावर सर्वत्र रोष व्यक्त झाला. जर शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर राज्य शिक्षण विभागाची जबाबदारी काय? असा प्रश्न सर्वपक्षीय आमदारांनी उपस्थित केला. या संक्षिप्त वर्णनामुळे विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले.
तांबे यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपाला शिक्षणमंत्री डॉ. पंकज भोयार यांनी उत्तर दिले. राज्य शिक्षण आयोगाला एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तरीही महाराष्ट्र सरकारने संबंधित माहिती एनसीईआरटीला पाठवली आहे. भविष्यातही प्रयत्न सुरू ठेवले जातील, असे ते म्हणाले. तांबे यांनी या विषयावर अर्धा तास चर्चेसाठी मागणी केली, ज्यामुळे वाद आणखी तापला.
विधान परिषदेत तांबे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि राज्य सरकारकडून सीबीएसईला यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. इतर आमदारांनीही सहमती दर्शवली, ज्यामुळे चर्चा तीव्र झाली. मात्र कोणत्याही स्थगनासारखी घटना घडली नाही; उलट, हा विषय शिक्षण धोरणातील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारा ठरला. आमदारांनी विद्यार्थ्यांसाठी शिवरायांचा पूर्ण इतिहास समाविष्ट करण्याची मागणी केली.
