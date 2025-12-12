शालेय अभ्यासक्रमात छत्रपतींचा इतिहास अवघ्या 68 शब्दात संपवला, विधान परिषदेत गदारोळ!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 12, 2025, 06:42 PM IST
Shivaji Maharaj History: महाराष्ट्र विधान परिषदेत स्वतंत्र आमदार सत्यजित तांबे यांनी सीबीएसईच्या शालेय अभ्यासक्रमातील एका चुकीवर बोट ठेवले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी आणि व्यापक इतिहासाला फक्त 68 शब्दांत मोजलं गेलय, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. हा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद म्हणजेच एनसीईआरटीने तयार केलाय. यातून राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची पायाभूत कमजोरी दिसते असे ते म्हणाले. काय आहे प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.

महाराजांच्या इतिहासाचे संक्षिप्तीकरण 

शिवाजी महाराजांनी विविध जाती-जमातींना एकत्र बांधून स्वराज्याची स्थापना केली. आई जिजाबाई आणि वडील शाहजी यांचे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवले.  मात्र या महान व्यक्तिमत्त्वाचा इतिहास फक्त 68 शब्दांत सांगितला गेलाय, यावर आक्षेप नोंदवण्यात आला. इतर छोट्या राजवटींना पुस्तकात तुलनेत जास्त जागा मिळाली. तर महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा साक्षात्कार असलेल्या शिवरायांचा इतिहास दुर्लक्षित झाल्याचे, यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. 

आमदारांकडून संतप्त प्रतिक्रिया 

तांबे यांच्या मुद्द्याला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. विधानसभेत हा विषय उपस्थित झाल्यावर सर्वत्र रोष व्यक्त झाला. जर शिवाजी महाराजांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसेल, तर राज्य शिक्षण विभागाची जबाबदारी काय? असा प्रश्न सर्वपक्षीय आमदारांनी उपस्थित केला. या संक्षिप्त वर्णनामुळे विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले.

सरकारची भूमिका काय?

तांबे यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपाला शिक्षणमंत्री डॉ. पंकज भोयार यांनी उत्तर दिले. राज्य शिक्षण आयोगाला एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. तरीही महाराष्ट्र सरकारने संबंधित माहिती एनसीईआरटीला पाठवली आहे. भविष्यातही प्रयत्न सुरू ठेवले जातील, असे ते म्हणाले. तांबे यांनी या विषयावर अर्धा तास चर्चेसाठी मागणी केली, ज्यामुळे वाद आणखी तापला.

विधान परिषदेत तांबे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि राज्य सरकारकडून सीबीएसईला यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. इतर आमदारांनीही सहमती दर्शवली, ज्यामुळे चर्चा तीव्र झाली. मात्र कोणत्याही स्थगनासारखी घटना घडली नाही; उलट, हा विषय शिक्षण धोरणातील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारा ठरला. आमदारांनी विद्यार्थ्यांसाठी शिवरायांचा पूर्ण इतिहास समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

FAQ

१. प्रश्न: सीबीएसईच्या पाठ्यपुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाबाबत नेमका वाद कशामुळे निर्माण झाला?

उत्तर: सीबीएसईच्या एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी आणि व्यापक इतिहासाला फक्त ६८ शब्दांत मर्यादित केले आहे. हा संक्षिप्त उल्लेख योग्य नसल्याचा आक्षेप स्वतंत्र आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत घेतला, ज्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांमध्ये संताप निर्माण झाला.

२. प्रश्न: शिवाजी महाराजांचा इतिहास कमी का केला गेला असता तर विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल?

उत्तर: शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती-जमातींना एकत्र करून स्वराज्याची स्थापना केली, हे महान कार्य आहे. इतिहास फक्त ६८ शब्दांत सांगितल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांची पूर्ण प्रेरणा आणि वारसा समजणार नाही. इतर छोट्या राजवटींना जास्त जागा दिल्याने महाराष्ट्राच्या अभिमानाला धक्का बसतो, असे आमदारांचे म्हणणे आहे.

३. प्रश्न: या वादावर शिक्षणमंत्र्यांनी आणि सरकारने काय भूमिका घेतली?

उत्तर: शिक्षणमंत्री डॉ. पंकज भोयार यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला एनसीईआरटी अभ्यासक्रमात थेट हस्तक्षेप करता येत नाही, पण त्यांनी संबंधित माहिती एनसीईआरटीला पाठवली आहे आणि पुढेही प्रयत्न करतील. तरीही आमदारांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याची मागणी केली, ज्यामुळे शिक्षण धोरणातील त्रुटींवर प्रकाश पडला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

