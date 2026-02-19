शिवरायांचा पुतळा झाकून शिवजयंतीच्या कार्यक्रमात अश्लील डान्स; Video पाहून तळपायाची आग मस्तकात जाईल

Shivjayanti 2026 Celebration Vulgar Dance: महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396 वी जयंती मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी केली जात आहे. शिवजन्मभूमी जुन्नरमधील शिवनेरी किल्ल्यावर, रायगडाबरोबरच राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये विविध संस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं असून शिवरायांच्या जन्माचा उत्सव मोठ्या थाटामाटत साजरा केला जात आहे. मात्र असं असतानाच छत्रपतींची गादी असलेल्या कोल्हापूरमधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सुखरुप परत पाठवणाऱ्या शिवरायांचा आदर्श घेण्याऐवजी त्यांच्याच जयंतीच्या कार्यक्रमामध्ये मंचावर महिलेने अश्लील डान्स केल्याचा प्रकार कोल्हापूरत घडला आहे. याबद्दल आता संताप व्यक्त केला जात असून सर्वच स्तरातून या प्रकाराचा निषेध केला जातोय.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर पडदा लावून नृत्यांगनांचा कार्यक्रम कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे गावात आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमातील व्हिडीओ समोर आल्यानंतर शीवप्रेमींकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येलाच हा धक्कादायक प्रकार घडल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वडणगे गावातील यात्रेच्या निमित्ताने एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या कार्यक्रमात अश्लील स्वरूपाच्या नृत्याचे सादरीकरण झाल्याने त्यासाठी चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडद्याने झाकण्यात आला होता. अनेक नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
'छम छम करता है नशीला बदन' या गाण्यावर डान्स करणाऱ्या तरुणीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यावरुन संताप व्यक्त केला जात आहे. शिवजयंतीच्या पूर्वसंध्येला हा प्रकार घडल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने गावात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. गावाला एकच मोठा चौक असल्याने, ग्रामपंचायतीतील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा तात्पुरता बंधिस्त करून हा कार्यक्रम घेण्यात आला. त्यामुळे यात कोणताही गैर हेतू नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
लावणी मोहोत्सव ठेवला होता. त्यामध्ये केला असेल डान्स असं ग्रामस्थांनी आपल्या निर्णयाचं समर्थन करताना म्हटलं आहे. आमच्या गावाचं ते स्टेजच आहे. पाच सहा वर्ष झाले आम्ही सर्व कार्यक्रम इथेच घेतो. गावाची यात्री आहे. पुतळा झाकलेला असतो. महाराजांचा आम्ही पण आदर करतो. ज्यांनी तक्रार दिली त्यांनी आम्हाला सांगायला पाहिजे होतं असा कार्यक्रम इथे ठेऊ नका, असं गावकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडताना म्हटलं आहे. गावकऱ्यांकडून उपसरपंच जयवंत कुंभार यांनी आपली बाजू मांडली.