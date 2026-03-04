English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई-पुण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील एक डझन शहरांना जोडणार 'शिवनेरी'; तुमचं शहर यादीत आहे का?

New ST Buses: प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई–पुणे मार्गावर ‘राणी’ म्हणून ओळखली जाणारी एसटीची ‘शिवनेरी’ बस सेवा आता राज्यातील 12 शहरांमध्येही धावणार आहे. या बस अतिशय सोईस्कर असून लांबच्या प्रवासासाठी फायदेशीर आहेत. तर जाणून घ्या. तुमचं शहर यादीत आहे का?

प्रिती वेद | Updated: Mar 4, 2026, 02:35 PM IST
(photo Credit- Social Media)

ST Shivneri Bus: मुंबई–पुणे मार्गावर ‘राणी’ म्हणून ओळखली जाणारी एसटीची ‘शिवनेरी’ बस सेवा आता राज्यातील इतर शहरांमध्येही धावणार आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी 4 मार्च रोजी मुंबईत ही महत्त्वाची घोषणा केली. आरामदायी प्रवास, वेळेचे काटेकोर पालन आणि सुरक्षित सेवा यामुळे प्रवाशांचा विश्वास जिंकलेल्या या बससेवेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच मुंबई–पुण्याच्या पुढेही ‘शिवनेरी’चा वेग पाहायला मिळणार आहे.

राज्यभर धावणार ‘शिवनेरी’

सन 2002 मध्ये सुरू झालेल्या या सेवेला सुरुवातीपासूनच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. इतर बससेवेपेक्षा भाडे किंचित जास्त असले तरी प्रवाशांना मिळणाऱ्या सोयींमुळे ही सेवा सातत्याने नफ्यात असल्याचे ‘प्रताप सरनाईक’ यांनी स्पष्ट केले. आता राज्यातील प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी 200 नवीन अत्याधुनिक व्होल्व्हो बस खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या बस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर नव्या मार्गांवर सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल.

नव्या मार्गांमध्ये नाशिक–पुणे, नाशिक–छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक–जळगाव–धुळे, पुणे–कोल्हापूर, पुणे–सांगली, पुणे–सोलापूर, नागपूर–चंद्रपूर आणि नागपूर–अमरावती–अकोला या मार्गांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागांतील प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

ई-शिवनेरीलाही चांगला प्रतिसाद

पर्यावरणपूरक ई-शिवनेरी सेवा सध्या दादर–स्वारगेट, दादर–शिवाजीनगर, बोरीवली–स्वारगेट, बोरीवली–शिवाजीनगर, ठाणे–स्वारगेट आणि ठाणे–शिवाजीनगर या मार्गांवर सुरू आहे. या सेवेला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून भविष्यात अशा बसेसची संख्याही वाढवण्याचा विचार आहे.

महिलां व ज्येष्ठांसाठी सवलती

महिला प्रवाशांना तसेच 65 ते 75 वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीटदरात 50 टक्के सवलत दिली जाते. 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ‘शिवनेरी’ प्रवास पूर्णपणे मोफत आहे. या सवलती नव्या मार्गांवरही लागू राहणार असल्याने प्रवाशांचा प्रतिसाद अधिक वाढेल, असा विश्वास ‘प्रताप सरनाईक’ यांनी व्यक्त केला.

30 स्लिपर बसेसची भर

नवीन 200 बसेसमध्ये 30 शयनयान म्हणजेच स्लिपर बसांचा समावेश असेल. ज्या मार्गांवर सध्या साधी शयनयान सेवा आहे, त्या ठिकाणी आधुनिक ‘स्लिपर शिवनेरी’ सुरू केली जाईल. आरामदायी बेड-कोच, आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

या निर्णयामुळे एसटीच्या सेवेला नवे बळ मिळणार असून राज्यातील प्रवास व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

