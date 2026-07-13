ठाण्यात धावत्या बाईकवर ज्याचा बॅनर कोसळला त्या नेत्याने दिली प्रतिक्रिया, म्हणतात 'त्या दुचाकीस्वार प्रवाशाची...'

ठाण्यातील ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरील तीन हात नाका परिसरातील फूटओव्हर ब्रिजवर लावण्यात आलेल्या वाढदिवसाचा बॅनर अचानक खाली कोसळला. हा बॅनर खालून जाणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराच्या डोक्यावर कोसळला. सुदैवाने दुचाकीस्वाराने बाईक नियंत्रित केल्याने आणि मागील वाहनांनीही गती कमी केल्याने मोठी दुर्घटना टळली. यानंतर हा बॅनर फुटओव्हर ब्रिजवर कोणाच्या परवानगीने लावण्यात आला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोणत्या सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार लावण्यात आला होता, याची संबंधित प्रशासनाने तातडीने चौकशी करावी अशी मागणीही केली जात आहे.
एका कारच्या डॅशकॅममध्ये सगळा प्रकार कैद झाला आहे. व्हिडीओत दिसत आहे की, फूटओव्हर ब्रीजवर लावण्यात आलेला एक बॅनर हवेने खाली कोसळतो. हा बॅनर खालून जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराच्या तोंडावरच जाऊन पडतो. यादरम्यान त्याचं लाकूड मागे बसलेल्या महिलेच्या डोक्यात लागतं. बॅनर तोंडावर आल्याने दुचीकीस्वालाला काहीच दिसत नसल्यानो तो वेग कमी करतो. यावेळी एक कार शेजारुन जात असते. कारचा चालकही बॅनर कोसळल्याने वेग कमी करतो, आणि दुचाकीला होणारी धडक टाळतो. यावेळी दुचाकीस्वार रस्त्याच्या कडेला येऊन थांबतो. यादरम्यान महिला डोक्याला मार लागला असल्याने डोक्याला हात लावून बसलेली असते आणि चालक विचारपूस करतो. कॅमेऱ्यात बॅनरवर कोणाचा फोटो आहे हेदेखील कैद करण्यात आलं आहे.
A major accident was narrowly avoided on the Eastern Express Highway in Thane after a large birthday banner installed on a foot overbridge at Teen Haat Naka suddenly collapsed onto the busy road below.— Hate Detector (@HateDetectors) July 13, 2026
The heavy banner fell onto the highway and struck a passing motorcyclist on… pic.twitter.com/j08Q0MlVrP
शिवप्रताप सेनेचे अध्यक्ष सुनील चौधरी यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने हा बॅनर लावण्यात आला होता. या घटनेनंतर सुनील चौधरी यांनी जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली आहे. "माझ्या कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात आलेल्या बॅनरपैकी एक बॅनर महिलेच्या अंगावर पडल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्या दुचाकीस्वार प्रवाशाची, त्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल मी मनापासून माफी मागतो," अशा शब्दांत चौधरी यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर आणि ठाणे महानगरपालिकेने अनधिकृत बॅनरवर कारवाई सुरू केल्यानंतर सुनील चौधरी यांनी फेसबुकवरु जाहीर माफीनामा प्रसिद्ध केला."कोणालाही इजा पोहोचवणे किंवा कोणाचीही गैरसोय करणे आमचा हेतू नव्हता. ही घटना अनपेक्षित आणि दुर्दैवी होती. भविष्यात अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडू नये यासाठी यापुढे बॅनर लावताना सुरक्षेची आणि योग्य ती काळजी घेतली जाईल. मी पुन्हा एकदा सर्वांची माफी मागतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र!", असं ते म्हणाले आहेत.