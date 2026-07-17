/NEET UG पेपरमधील प्रश्नांसाठी मोटेगावकरने दिले 5 लाख रुपये, परीक्षेतील गैरव्यवहारप्रकरणी धक्कादायक बाब उघड

NEET UG Exam Paper Leak : NEET UG पेपरफुटीप्रकरणी धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. लातूर येथे नीट परीक्षेसाठी कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या शिवराज मोटेगावकर याने वैद्यकीय नीट यूजी परीक्षेमधील रसायनशास्त्र विषयाचे प्रश्न मिळविण्यासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या पथकातील पी. व्ही. कुलकर्णी याला तब्बल पाच लाख रुपये दिल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
NEET UG पेपरफुटीप्रकरणी सीबीआयने आधीच शिवराज मोटेगावकरला अटक केली असून बुधवारी सीबीआयने अनेक आरोप केले. सीबीआयने आरोप केला की, 'शिवराजचा मुलगा हा कुलकर्णी यांच्या कोचिंग क्लासमध्ये शिकायला होता आणि येथे नीट परीक्षेचे प्रश्न फुटत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. शिवराज मोटेगावकरच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना सीबीआयने कोर्टात सांगितलं की, 'कुलकर्णीने रसायनशास्त्राच्या वर्गात सांगितलेल्या प्रश्नांच्या आधारे मोटेगावकरने ते नोट डाऊन केले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता तपासी पथकाकडून वर्तवण्यात येत आहे.
सीबीआयने म्हटले आहे की, 'नीट यूजी 2026 च्या रसायनशास्त्र विषयाशी संबंधित आक्षेपार्ह टिपणे,शिवराज मोटेगावकरच्या हस्ताक्षरातील होती, ती त्याच्या मोबाइल फोनमधून जप्त करण्यात आली. तसेच पेपरमधील फुटलेले प्रश्न मिळविण्यासाठी मोटेगावकरने दिलेली रक्कमही सीबीआयने ताब्यात घेतली आहे'.
मोटेगावकरचा मोबाइल फोन जप्त केला असून, त्यामध्ये 36 छायाचित्रे आढळली ज्यात रसायनशास्त्राचे 132 हस्तलिखित प्रश्न होते. यापैकी 11 प्रश्न राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) ने नीट-यूजी 2026 साठी तयार केलेल्या 'प्रमुख प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांशी जुळतात. ही कागदपत्रे मोटेगावकर याच्या हस्ताक्षरातील होती, तसेच 3 मे रोजी झालेल्या नीट-यूजी परीक्षेच्या 10 दिवस आधी ही छायाचित्रे काढण्यात आल्याचे मेटाडेट विश्लेषणातून समोर आले आहे.
नीट-यूजीप्रकरणी आतापर्यंत सीबीआयने 13 जणांना अटक केली आहे. सर्वजण सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून नीट-यूजी प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर एनटीएने 3 मे रोजी झालेली नीट यूजी परीक्षा 12 मे रोजी रद्द केली होती. त्यानंतर 21 जून रोजी नीट-यूजी परीक्षा नव्याने घेण्यात आली.