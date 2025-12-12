English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सलग 7 वेळा खासदार, कसा होता शिवराज पाटील यांचा नगराध्यक्ष ते राज्यपालपर्यंतचा प्रवास

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी लातूर लोकसभा मतदारसंघातून सलग सात वेळा विजय मिळवला होता.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 12, 2025, 05:33 PM IST
काँग्रेसचे नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं वयाच्या 90 व्या वर्षी वृद्धापकाळाने निधन झाले. शिवराज पाटील यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील राजकारणासह देशातील राजकीय क्षेत्राला मोठी हानी पोहोचली आहे. शिवराज पाटील यांचा राजकीय प्रवास पाहूया. नगराध्यक्ष ते राज्यपाल यामध्ये सात वेळा खासदार हा प्रवास थक्क करणारा आहे. 

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी लातूर लोकसभा मतदारसंघातून सलग सात वेळा विजय मिळवला होता. हा त्यांच्या प्रदीर्घ आणि प्रतिष्ठित राजकीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. 
त्यांच्या सात लोकसभा विजयाबाबत सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:

लातूर लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या पक्षासाठी शिवराज पाटील यांनी निवडणूक लढवली. निवडणुकांची विजयाची मालिका: त्यांनी 1980 ते 1999 या काळात सलग सात निवडणुका जिंकल्या. 

भारतीय राजकारणातील सौम्य, अभ्यासू आणि संसदीय परंपरा जपणारे नेता म्हणून ओळखले जाणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन झाले. मराठवाड्यातील चाकूर गावातून सुरू झालेला त्यांचा सामाजिक, राजकीय प्रवास दिल्लीपर्यंत पोहोचला आणि पाच दशकांहून अधिक काळ त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवले.

राजकीय कारकीर्द : सातत्य, सौम्यता आणि संघटनकौशल्य

12 ऑक्टोबर 1935 रोजी लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथे जन्मलेले शिवराज पाटील यांनी 1960 नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात केली. आधी विधानसभा आणि नंतर 1980 मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले आणि सलग सात वेळा लातूरचे प्रतिनिधित्व करत राष्ट्रीय पातळीवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.

मंत्रिपदांचा प्रवास : 

इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण राज्यमंत्री म्हणून सुरुवात

वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश, महासागर विकास अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा कार्यभार

राजीव गांधी सरकारमध्ये कार्मिक आणि संरक्षण उत्पादन मंत्री

नागरी विमान वाहतूक आणि पर्यटन विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार

पाटील यांची संयमी वृत्ती, संसदीय नियमांची जाण आणि शिस्तप्रियता यामुळे ते इंदिराजी व काँग्रेस पक्षातील विश्वासू चेहरा मानले जात.

लोकसभा अध्यक्ष म्हणून अधोरेखित कामगिरी

लोकसभा कामकाजाचे आधुनिकीकरण

प्रश्नोत्तराच्या तासाचे थेट प्रक्षेपण सुरू

संसद ग्रंथालयाचे नव्या इमारतीत स्थलांतर

माहिती प्रसारण आणि सदस्यांसाठी संसदीय साहित्य उपलब्धतेत सुधारणा

