Marathi News
शिवराज पाटील झाले असते पहिले मराठी पंतप्रधान; पण 2004 मध्ये..., काय घडलं होतं तेव्हा? वाचा सविस्तर

Shivraj Patil: शिवराज पाटील चाकुरकर हे राजबिंड आणि काँग्रेसमधील पहिल्या फळीतील नेते होते. आज शुक्रवारी त्यांचे निधन झाले. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 12, 2025, 05:23 PM IST
शिवराज पाटील झाले असते पहिले मराठी पंतप्रधान; पण 2004 मध्ये..., काय घडलं होतं तेव्हा? वाचा सविस्तर
Shivraj Patil Could Have Been First Marathi Prime Minister in 2004 but what happened check inside history

Shivraj Patil: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकूरकर यांचे आज निधन झाले. लातूर मतदारसंघातून तब्बल 7 वेळा त्यांनी लोकसभेला विजय मिळवला. मात्र 35 वर्ष पराभूत न होता विजय मिळवणाऱ्या शिवराज पाटील यांच्यासाठी 2004 ची निवडणूक ही कलाटणी देणारी ठरली होती. या रुपाताई निलंगेकर पाटील यांच्याकडून त्यांना पराभव सहन करावा लागला होता. पराभूत झाले असले तरी पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास टाकत गृहमंत्रीपद दिले.

शिवराज पाटील यांनी लोकसभेचे माजी अध्यक्ष, गृहमंत्री, पंजाबचे माजी राज्यपाल या पदांवरही काम केले. काँग्रेसचे एकनिष्ठ आणि गांधी परिवाराचे जवळचे नेते होते. तसंच, सोनिया गांधींचे विश्वासू म्हणूनही त्यांना ओळखले जात होते. 2004 मध्ये शिवराज पाटील पराभूत झाले असले तरी सोनिया गांधी यांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला चक्क देशाचे गृहमंत्रीपद दिले.

शिवराज पाटील जर का 2004मध्ये निवडून आले असते तर पंतप्रधानपदी त्यांचीच निवड झाली असते. मात्र पराभवामुळं त्यांना पंतप्रधानपद मिळू शकले नसल्याचे सांगितले जाते. जर तेव्हा शिवराज पाटील निवडून आले असते तर देशाला मराठी पंतप्रधान मिळाला असता, अशी देखील तेव्हा चर्चा झाली होती. शिवराज पाटील यांनी मंत्रिमंडळात विविध खात्याचं काम पाहिलं आहे. ते पंतप्रधान पदाच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक होते.

कोण होते शिवराज पाटील?

भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचे आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जाणारे शिवराज पाटील (जन्म : 12 ऑक्टोबर 1935) हे लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथे जन्मले. उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी 1967-69 या काळात लातूर नगरपालिकेमध्ये काम करत राजकारणात पाऊल ठेवले.

1980 मध्ये ते लातूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा लोकसभेत निवडून आले आणि त्यानंतर 1999 पर्यंत सलग सात निवडणुका जिंकत लोकसभेतील एक प्रभावी नेता म्हणून उदयास आले. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण राज्यमंत्री, वाणिज्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व अवकाश अशा महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. 1991 ते 1996 या काळात ते देशाचे 10 वे लोकसभा अध्यक्ष होते.

Tags:
Shivraj Patilकोण होते शिवराज पाटीलShivraj Patil PMfirst Marathi Prime Minister2004 election inside story

