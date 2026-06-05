/Shivrajyabhishek 2026 : बाईक, कारनं रायगडला जाताय? वाहनांच्यां पार्किंगपासून कुठं असेल प्रवेशबंदी? पाहा सर्व माहिती

Shivrajyabhishek 2026 Raigad Fort : रयतेचा राजा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी मोठ्यासंख्येनं शिवप्रेमी रायगडच्या दिशेनं निघाले आहेत. तर, बरीच मंडळी काही तासांनी प्रवास सुरू करणार आहेत. अशा या अतिशय खास आणि अनेकांसाठी भावनिक क्षण असणाऱ्या अनोख्या दिवसासाठी किल्ले रायगड आणि परिसरामध्ये होणारी वाहनांची गर्दी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनासह वाहतूक नियंत्रण पथकानंसुद्धा विशेष नियोजन केलं आहे. ज्या धर्तीवर 5 आणि 6 जूनरोजी किल्ले रायगड परिसरात अवजड वाहनांना तात्पुरत्या स्वरुपातील प्रवेशबंदी लागू असेल. यामध्ये अत्यावश्यक सेवांमधील वाहनं वगळण्यात आली आहेत.
पाचाड गावापासून पुढे रायगडाच्या पायथ्यापर्यंत प्रशासनाच्या वतीनं बसची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळं मुंबई आणि पुण्याहून येणारी सर्व प्रकारची वाहनं पाचाड इथं थांबवण्यात येतील. तिथून काही अंतर चालत जाऊन प्रशासनाच्या वाहतूक व्यवस्थेचा लाभ नागरिकांना घेता येईल. ज्या माध्यमातून गडाचा पायथा गाठता येईल.
इथं 3 टप्प्यांमध्ये पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये पहिला टप्पा असेल रायगड पायथा. गडाच्या अगदी पायथ्यापर्यंत पार्किंगची सोय असून, तिथं फक्त दुचाकी/ बाईकच पार्क करता येते. मात्र पाचाडमध्येही पार्किंगची सोय करण्यात आली असून, शुक्रवार 5 जूनपासून सर्व प्रकारच्या बाईक आणि कार/ चारचाकी वाहनं पाचाड इथं थांबवली जातील. चारचाकी वाहनांनासुद्धा गडाच्या पायथ्यापाशी जाण्याची सोय नाही. तिथं पोहोचण्यासाठी पाचा़ड येथून उपलब्ध असणाऱ्या बस सुविधेचाच नागरिकांनी लाभ घ्यावा.
कोल्हापूर, सातारा, सांगलीतून येणाऱ्या प्रवाशांची चारचाकी वाहनं कोंझर गावात थांबवली जात असून, तिथून पाचाडपर्यंत शिवप्रेमींना काही अंतर पायी जाऊन बससेवेचा लाभ घेता येत आहे.
रायगडमध्ये शिवराज्याभिषेक दिनी राज्यातून मुंबईसह पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, कोल्हापूर इथून लाखोंच्या संख्येनं शिवप्रेमी, इतिहासप्रेमी, महाराष्ट्रप्रेमी रायगडावर दाखल होत असतात. याशिवाय गडावरील सुविधांसाठी येणाऱ्या वाहनांची संख्याही मोठी असते. त्यामुळं या प्रसंगी प्रशासनानं आखून दिलेल्या नियमांचं पालन करत नियोजनात हातभार लावण्याचं आवाहन यंत्रणांनी नागरिकांना केलं आहे.