रायगडावर जायचा बेत करताय? का घेण्यात आला पायरी मार्ग बंद ठेवण्याचा निर्णय?

Raigad Fort Travel : स्वराज्याची आणि तत्कालीन ऐतिहासिक मोहिमांची साक्ष देणारे, गडकिल्ले पाहण्याकडेच तरुणाईचा कल पाहायला मिळतो. मात्र अशाच दुर्गराज रायगडावर जायचा बेत असेल तर आधी ही माहिती वाचा..
Raigad Fort Travel : स्वराज्याची राजधानी असणाऱ्या किल्ले रायगड इथं जाऊन इतिहास जगण्याची अनेकांचीच इच्छा असते. याच इच्छेपोटी सानथोर या किल्ल्याची वाट धरतात. वर्षभर इथं येणाऱ्यांचा आकडा मोठाच असतो. अशा या रायगड किल्ल्याकडे जाणारा पायरी मार्ग मात्र आता बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानं बरीच मंडळी पेचात पडली आहेत. काहींना तर तिथं जाण्याचे बेत रद्दही करावे लागणार आहेत, कारण ठरणार आहे ते म्हणजे पायरी मार्गावरील प्रवेशबंदी. पण, का घेण्यात आला आहे हा निर्णय?
दरवर्षीप्रमाणं यंदासुद्धा तारखेनुसार 6 जून आणि तिथीनुसार 26 जूनरोजी किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडणार आहे. या दिवसांचं औचित्य साधत अनेक शिवप्रेमी इथं हजर राहण्याचा अंदाज आहे. परिणामी नियंत्रणाबाहेरील गर्दी होऊन इथं कोणताही अनुचित प्रकार किंवा संभाव्य आपत्तीसम परिस्थिती ओढावू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनानं सतर्कता बाळगत हा निर्णय घेतला आहे.
महाडच्या मार्ग प्रकल्प विभागाच्या माहितीनुसार 2023 मध्ये महादरवाजाखाली असणारा दगड कोसळून एका व्यक्तीचा मृत्यू ओढावला होता. ज्यामुळं यंदा अशी कोणतीही परिस्थिती ओढावली जाऊ नये यासाठी आधीपासूनच सैल आणि धोकादायक दगड हटवण्याची मोहिमही प्रशासन आणि गडप्रेमींनी हाती घेतली आहे. यामध्ये 31 आणि 31 मे दरम्यान गडावर पायी जाण्यासाठी पायरी मार्गाचा वापर करणाऱ्या गडप्रेमींना धोकादायक प्रसंगांचा सामना करु नये यासाठी मार्ग पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येईल. मात्र रोप वे सुविधा पूर्णवेळ सुरू असेल.
रायगडमध्ये पावसाचं प्रमाण पाहता या ऋतूमध्य़े इथं दरडी कोसळण्याचा धोका असतो. ज्यामुळं शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या आधीपासूनच इथं आपत्ती व्यवस्थापन आणि तत्सम कामं हाती घेण्यात आली आहे. ज्यामध्ये दुर्गप्रेमींनी सहकार्य करावं असंही आवाहन करण्यात आलं आहे.
दुर्गवीर प्रतिष्ठानसह मार्ग प्रकल्प विभाग आणि महाड प्रशासन हे काम करत असताना यादरम्यान गडावरील चित्त दरवादा, शिरकाई मंदिर आणि नाणेदरवाजा भागांमध्येसुद्धा पोलीस पहारा असेल. शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्तानं रायगडावर येणाऱ्या शिवभक्तांना कोणत्याही अडचणीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागू नये यासाठी सुरुवातीपासूनच ही सावधगिरी बाळगली जात आहे.
शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी किंवा ट्रेकिंगच्या अनुभवासाठी रायगडावर जायचं झाल्यास रस्ते मार्गानं हा प्रवास साधारण 140 किमीचा होतो. मुंबई- पनवेल- माणगाव- महाड- पाचाड अर्थात रायगडाचा पायथा असा प्रवास करता येतो. पुण्याहून ताम्हिणी घाटातून रायगड गाठता येतो.