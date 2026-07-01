'पत्त्यांचा बंगल्यात खालचा पत्ता मोदींचा...', राज ठाकरेंच्या विधानावर आदित्य ठाकरे स्पष्टच बोलले, 'निर्लज्जपणे आज...'

राज्यात सध्या फोडाफोडीचं राजकारण सुरु असल्याने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे. यावरुन त्यांनी भाजपाला सुनावलं असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत निशाणा साधला आहे. ठाण्यातील सी. के. पी. हॉल येथे झालेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यामध्ये त्यांनी यावर भाष्य करताना भाजपाला परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराच दिला आहे. यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज ठाकरेंचा अंदाज बरोबर आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे असं ते म्हणाले आहेत.
"सध्या महाराष्ट्रात ऑपरेशन देवेंद्र चालू आहे, महाराष्ट्र नाही तर देशाला धोकादायक आहे. राजकारणात अस्थिरता निर्माण झाली आहे . पक्षाची तोडफोड केली जात आहे आणि आमदारांना विकत घेतलं जात आहे," अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली आहे.
राज ठाकरेंच्या विधानाबद्दल विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "ते बोलत आहेत ते बरोबर आहे. ऑपरेशन देवेंद्र सुरु आहे. राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. नागरिक म्हणून जे काही राज्यात सुरु आहे, पक्ष फोडणं, पैसे देऊन आमदार विकत घेणं, निर्लज्जपणे आज या आणि उद्या त्या बॅनरवर ही चोरी सुरु आहे. किती राजकारण करायचं? त्याला काही पातळी आहे की नाही. हे सर्व होत असताना देशाची, राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे? नोकऱ्या आहेत का? तुमचं जीवन सुधारताय का? याकडे लक्ष दिलं जात नाही".
"हंगामा करायचा, आमदार विकत घ्यायचे, पक्ष फोडायचे घाणेरडं राजकारण सुरु केलं आहे. यावर विचार करणं गरजेचं आहे. जनता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नावासोबत आहे. वरळीतून सचिन अहिर लढो किंवा न लढो आमचा आमच्या कामावर, जनतेवर विश्वास आहे," असं त्यांनी सांगितलं.
"जे आमदार, खासदार मिंधेंसोबत जात आहेत ते अयोध्या, उज्जैन लुटत आहेत त्यांच्या मांडीला मांडी लावून कसे बसवू शकतात?," असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.
"चेंबूरमध्ये काल जी घटना घडली ती दुर्देवी आहे. मुंबई, महाराष्ट्र, देशात आपण अशा अनेक बातम्या पाहत आहे, जिथे मेट्रोची स्लॅब कोसळणं, बॅरिकेड नसल्याने गाडी खड्ड्यात पडणं. या सगळ्या घटना आणि खासकरुन झाड पडण्याच्या घटना घडत आहेत. काल रात्री आणखी दोन झाडं पडली. आता 10 वाजता एक झाड मुंबईत पडलं आहे. मागील 4 वर्ष आम्ही हेच सांगत आहो की, घोटाळेखोरांनी कामं केली आहेत, कंत्राटदार बोगस आहेत. जर तुम्ही झाडाच्या अवतीभोवती पूर्णपणे काँक्रिटीकरण केलं, झाडाला मोकळा श्वास घेण्यास जागाच दिली नाही, त्याची मूळंही काँक्रिटीकरणात आणली तर दुर्दैवाने अशा घटना वाढत जातील. आम्ही जिथे रस्त्यांची पाहणी केली तिथे अधिकाऱ्यांना बोलावून अशा घटना घडतील असं सांगितलं होतं. पण हे सगळं सोडून मुंबईच्या महापौरांचं लक्ष बांगलादेशात आहे. काँक्रिटीकरण केलं जातं तेव्हा ते झाड धोकादायक होतं या कॉमन सेन्स सध्याच्या सरकारमध्ये नाही," अशी टीका त्यांनी केली आहे.
निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय असेल, आमच्यासोबत झालं ते नंतर राष्ट्रवादी, टीएमसी, आपसोबत झालं आहे. लोकशाहीच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत त्यासाठी जबाबदार कोण आहे? जर न्याय मिळाला असता तर ही स्थिती झाली नसती असंही ते म्हणाले.
"पत्त्यांचा बंगला आपण करायचो तसा खालचा पत्ता हा मोदींचा आहे. तो कोसळला की सर्व पडणार. जे सगळं काही टिकून आहे ते मोदींवर आहे, बाकीच्यांवर नाही. जे राजकारण खेळत आहेत अशा प्रकारचे हे त्यांचाही अंगाशी येणार," असं राज ठाकरेंनी भाषणामध्ये म्हटलं. "उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना फुटली भाजपामध्ये का नाही गेले? तृणमूल काँग्रेस फुटली. वेगळा गट का नाही केला? बेधुंद सत्ता ज्यावेळे येते त्यावेळीस असे वागतात," असा टोला राज ठाकरे यांनी लगावला आहे.
"फोडाफोडीचे गलिच्छ राजकारण सुरू आहे. भाजपला फटका बसेल. एखाद्या सत्ताधाऱ्याने विरोधक संपवले त्यावेळेस त्यांच्यातच विरोधक तयार झाले. हे भाजपमध्ये सुरू झाले आहे. यातून त्यांच्यात जो विरोध सुरू झाला आहे त्याचा तुम्हाला त्रास होईल," असं राज यांनी म्हटलं आहे.