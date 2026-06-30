/ठाकरेंची शिवसेना सोडल्यानंतर सचिन अहिर यांचा आणखी एक मोठा निर्णय! आदित्य ठाकरेंना मेसेज

सचिन अहिर यांनी साथ सोडल्याने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला असून, भविष्यातही मोठं आव्हान उभं राहण्याची शक्यता आहे. याचं कारण आदित्य ठाकरेंचा मतदारसंघ असणाऱ्या वरळीत सचिन अहिर यांचं राजकीय वजन आहे. सचिन अहिर यांचा तो बालेकिल्ला असून, आदित्य ठाकरेंसाठी त्यांनी हा मतदारसंघ सोडला होता. मात्र आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत गेल्यानंतर पुढील विधानसभा निवडणुकीत सचिन अहिर यांच्या निमित्ताने आदित्य ठाकरेंसमोर मोठं आव्हान उभं राहू शकतं.
दरम्यान सचिन अहिर यांनी आपल्याला मेसेज पाठवला असल्याची माहिती आदित्य ठाकरेंनी दिली आहे. या मेसेजमध्ये सचिन अहिर यांनी आपण वरळीतून निवडणूक लढणार नाही असं सांगितलं असल्याचा दावा आदित्य ठाकरेंनी केला आहे. पण यावर आपला विश्वास नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
सचिन अहिर वरळीतून तुमच्याविरोधातील उमेदवार असतील का? असं विचारलं असता आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "असू देत, काही फरक पडत नाही. सकाळी मला त्यांनी मेसेज पाठवला की, उभे राहणार नाही. पण या सगळ्या म्हणण्याच्या गोष्टी असतात".
भाजपा राम मंदिर बनवू ज्यांनी असंख्य कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर आणलं, आंदोलनं करायला लावली आज तेच राम मंदिर लुटत आहेत. इतके सगळे लोक डोक्यावर बसवत आहात, उपसभापतीदावर भाजपाचा कार्यकर्ता का नाही? असा प्रश्न त्यांनी भाजपा आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांना विचारला आहे. जे 25-30 वर्ष पक्ष सोडून प्रचार करतात त्यांना बाजूला टेवून उपऱ्यांना बसवलं जात आहे हे कसं चालतं? असंही त्यांनी विचारलं.
आम्ही योग्य कारवाई करणार असंही त्यांनी सांगितलं. भाजपाचे कार्यकर्ते घरदार सोडून काम करताना इतक्या वर्षांच्या सत्तेत त्यांना पदं का मिळत नाहीत? 136 आमदार असतानाही दूर का ठेवलं जातं? मग बाहेरचे लोक का लागतात? असं त्यांनी विचारलं.