ना साहेब, ना नुसतं काका....आदित्य ठाकरे राज ठाकरेंना काय हाक मारतात? स्वत: दिलं उत्तर, म्हणाले 'लहानपणापासून...'

Aditya Thackeray on Raj Thackeray: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी युतीची घोषणा केल्यानंतर पुन्हा एकदा दोन्ही ठाकरे कुटुंबीय मंचावर एकत्र दिसले. मागील 20 वर्षांपासून दोन्ही कुटुंबांमध्ये आलेल कटुता आता संपली असून, महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राला दोन्ही ठाकरे कुटुंब एकत्र आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी दोन्ही ठाकरे कुटुंब एकत्र आल्यानंतरच्या भावना काय आहेत याबद्दल सांगितलं.
"मी आणि तेजस किंवा अमित, उर्वशी एखाद्या कार्यक्रमात भेटायचो तेव्हा बोलणं व्हायचं. कुटुंब आणि राजकीय पक्ष म्हणून दोघं एकत्र येतो. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाची भावना दिसत आहे. डोमममध्ये कार्यक्रम झाला तेव्हा मी अवतीभोवती जे लोक पाहत होतो, त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते, भावना होत्या. परवा पुण्यात होतो तिथेही लोक भेटले, त्यांच्यात महाराष्ट्रासाठी एकत्र आलं पाहिजे ही भावना होती. आम्ही सातत्याने तेच सांगत होतो की, जे महाराष्ट्राच्या मनात आहे ते होणार. एकत्र राहाण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. महाराष्ट्रासाठी लढण्याची गरज आहे याची आम्हालाही जाणीव आहे. अन्यथा भाजपा जे करत आहे, ते म्हणजे सर्व आदेश सूरत, अहमदाबादमधून येतील", अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज ठाकरेंकडे तुम्ही राजकीय नेते म्हणून कसं पाहता यावर ते म्हणाले की, "आधीही भेटी व्हायच्या. गेल्या दोन महिन्यांपासून ज्या भेटी होत आहेत, त्यात कुटुंब म्हणून एक वेगळी भावना आहे. आज जसं एकत्र आलो की, परिवार म्हणून पण थोडं वेगळं आमि चांगलं होतं".
राज ठाकरेंकडून काय शिकता असं विचारलं असता ते म्हणाले, "दोन्ही नेत्यांची बोलण्याची शैली, करिष्मा आणि एकत्र आणण्याची ताकद आहे. महाराष्ट्रासाठी जे काही आहे ते बाजूला ठेवून एकत्र येत असल्याचं सांगितलं. त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकलं, मग उद्धव ठाकरेंनी टाकलं. महाराष्ट्रासाठी एकत्र येऊन लढण्याची गरज हे सर्वात मोठं आणि ऐतिहासिक पाऊल असेल. पुढे जेव्हा या काळाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा आजचा दिवस सर्वात महत्वाचा ठरेल". जागावाटप हे निमित्त आहे, पण युती, दोन पक्ष एकत्र येणं म्हणजे दोन विचारधारा, ताकदी येणं आहे. मनाचा मोठेपणाही महत्वाचं आहे असंही ते म्हणाले.
"लहानपणापासून मी राजाकाका म्हणतो. आम्ही कुटुंब म्हणून भेटत असतो. पण तुम्ही ज्या दृष्टीकोनातून पाहता, त्यात राजकीय महत्त्व असतं. आम्हाला दोन कुटुंब आणि महाराष्ट्रासाठी लढणाऱ्या दोन ताकदी एकत्र आल्याचा आनंद आहे. पण दृष्टीकोन वेगळे असतात. आजही अमितशी चर्चा करत होतो की, पुढे कसं करायचं वैगेरे," असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं.