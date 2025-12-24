English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • तुम्ही फक्त भाजपावर टीका करता, शिंदेंच्या शिवसेनेवर का नाही? आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं नेमकं कारण

तुम्ही फक्त भाजपावर टीका करता, शिंदेंच्या शिवसेनेवर का नाही? आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं नेमकं कारण

Aditya Thackeray To The Point Interview: अदानीस्थान, धारावी लुटण्याचा प्रकल्प किंवा तपोवन कापण्याचं या सर्व ठिकाणी योगायोगाने भाजपा आहे अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 24, 2025, 08:09 PM IST
तुम्ही फक्त भाजपावर टीका करता, शिंदेंच्या शिवसेनेवर का नाही? आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं नेमकं कारण

Aditya Thackeray To The Point Interview: अदानीस्थान, धारावी लुटण्याचा प्रकल्प किंवा तपोवन कापण्याचं या सर्व ठिकाणी योगायोगाने भाजपा आहे अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी प्रामुख्याने भाजपावर टीका करण्याचं कारण सांगितलं. तसंच राज्यात सध्या दुषित राजकारण सुरु आहे अशी खंत व्यक्त करताना संवेदनशीलपणा, नैतिकता येणं गरजेचं आहे असंही मत मांडलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेना तुमच्या निशाण्यावर नसणार आहे का? असं विचारलं असता आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री भाजपचा आहे. जे सरकार चाललं आहे त्यात भाजपाच सगळ्यांची खाती चालवत आहे असं दिसत आहे. जे बाकीचे दोन गट आहेत, त्यांनाही भाजपाच चालवत आहे. लोढाही ते बोलले होते. आता मुंबईवर जे लादलं जात आहे, अदानीस्थान, धारावी लुटण्याचा प्रकल्प किंवा तपोवन कापण्याचं या सर्व ठिकाणी योगायोगाने भाजपा आहे. आणि जे चुकीचं करणार त्यांच्यावर बोलणं गरजेचं आहे". ज्यांना त्यांच्या युतीतही महत्व दिलं जात नाही त्यांच्यावर काय बोलायचं असा टोलाही त्यांनी एकनाथ शिंदेंना लगावला.. 

मनसे-शिवसेना युतीचा मोठा विरोधक कोण असेल? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "भाजपाची जी महाराष्ट्र लुटण्याची नीती आहे, अन्याय करण्याची हा आमचा मोठा विरोध आहे". 

Aditya Thackeray To The Point Interview: राज आणि उद्धव ठाकरेंच्या युतीला उशीर झाला का? आदित्य ठाकरेंनी काय उत्तर दिलं पाहा

 

"सध्या दुषित राजकारण सुरु आहे. कोणवारही आरोप करा, त्यांना वॉशिंग मशीनमध्ये टाका आणि पक्षात घ्या. बदनामी करा, घोटाळा करा सुरु आहे. पैशांच्या बॅगा दिसतात, मंत्री माजलेले फिरत असतात. लोकांनाही सरकारला नैतिकता असली पाहिजे असं वाटतं. संवेदनशीलता असली पाहिजे, थोडी लाज वाटली पाहिजे. राजकारणात संवेदनशीलपणा, नैतिकता येणं गरजेचं आहे," असं मत आदित्य ठाकरेंनी मांडलं आहे. 

पुढे ते म्हणाले, "असे किती आहेत ज्यांनी आज येथे भाषण केलं आणि नंतर स्वार्थासाठी तिथे जाऊन भाषण केलं. इथे शिव्या घातल्या आणि तिथे गेल्यावर वेगळं केलं. माझी ही विचारसरणी आहे, यासाठी एकत्र आलो आहोत हे पाळणार आहात की नाही. काहीतरी मस्त झोप लागेल म्हणून भाजपासोबत गेल्याचं सांगतात. आता राजकारण्यांनी याची मर्यादा आणि शेवट ठरवला पाहिजे. मजा मस्ती म्हणून राजकीय लोकांना आज मै उपर कल नीचे वाटत असेल. पण लोकांना हे पटत नाही".

"मंत्री पैशांची बॅग घेऊन बसले होते.  एकनाथ शिंदे 20 मिनिटांच्या प्रचारासाठी दोन मोठ्या बॅगा गेऊन गेले. त्यात काय गाद्या, उशा चादरी नेल्या. लोकांमध्ये चर्चा असूनही लाज नसेल तर लोकांमध्ये बदल कऱणं हा पर्याय असतो," असा इशारा त्यांनी दिली. 

"मनसे-शिवसेना युतीचा विजय होईल असा विश्वास निश्चितपणे आहे. दोन्ही पक्ष हे आकड्यांशी खेळणारे नाहीत. भाजपा खेळत असते. आम्ही दिल से काम करत असतो. मनसे, दिलसे, तनसे एकत्र आलो आहोत. तन मन प्रेम नातं आमच्याकडे आहे. धन भाजपाकडे आहे. आम्ही मनाने काम करतो," असंही त्यांनी सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Aditya ThackerayAditya Thakceray to the Point InterviewRaj Thackerayuddhav thackerayआदित्य ठाकरे

इतर बातम्या

'हे कोण आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार'? आदित्य ठाकरेंन...

मुंबई बातम्या