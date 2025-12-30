Municipal Election: भाजपा आणि शिवसेनेची युती कुठे-कुठे तुटली? या 12 जिल्ह्यांमध्ये शिंदे-फडणवीस देणार एकमेकांना लढत

Shivsena vs BJP in these Municipal Corporations: पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून भाजप आणि शिवसेना एकत्रित महानगरपालिका निवडणूक लढणार अशी चर्चा सुरू होती. बैठका, जागावाटप आणि उमेदवार संदर्भात भाजप आणि शिवसेनेत बैठका देखील पार पडल्या होत्या, मात्र युतीमध्ये अपेक्षित जागा न मिळाल्याने पुण्यात भाजप आणि शिवसेनेची युती फिस्कटल्यात जमा आहे.
पुण्यात भाजप-शिवसेना एकत्र लढण्यावर पाणी फिरल्याचं चित्र आहे. जागावाटपावरून भाजप आणि शिवसेनेत फाटलं असून दोन्ही पक्ष आता स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहेत. भाजप आणि शिवसेनेत अनेक जागांवर एकमत झालेलं नाहीये, त्यामुळे पुण्यातील स्थानिक नेत्यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यात निर्माण झालेली परिस्थिती पाहाता उदय सामंतांनी थेट पुणे गाठत आढावा घेतला ज्या ठिकाणी एकमत झालं नाही, तिथे उमेदवारांनी एबी. फॉर्म दिल्याचं उदय सामंतांनी म्हटलं आहे.
पुण्यातील भाजप-शिवसेनेच्या युतीवर भाजप नेत्यांनी देखील स्पष्टीकरण दिलं आहे. एकीकडे सर्व जागांवर शिंदेंच्या शिवसेनेनं उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले आहेत, त्यामुळे भाजपनं देखील
त्यांची रोखठोक भूमिका स्पष्ट केली आहे. पुणेच नव्हे तर नाशिक आणि नवी मुंबईत देखील भाजप-शिवसेनेची युती तुटली आहे. शिवसेनेनं नाशकात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसोबत युती केली आहे. त्यामुळे भाजप नाशकात स्वबळावर लढणार आहे. तर नवी मुंबईत देखील भाजप-शिवसेनेमध्ये फिस्कटलं आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, परभणी, लातूर, जालना, सांगली, अमरावती, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगरमध्येही भाजप शिवसेनेची युती तुटली आहे. तर महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेनेची युती झाली आहे.
मुंबई, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, जळगाव, चंद्रपूरमध्ये भाजप शिवसेना युतीमध्ये लढणार आहेत.
भाजप-शिवसेनेमध्ये अनेक ठिकाणी जागांवरून फिस्कटलं आहे. तसंच दादांच्या राष्ट्रवादीनं देखील स्वबळाचा नारा दिलाय, त्यामुळे भाजप- शिवसेना नगरपरिषद निवडणुकींप्रमाणे आमनेसामने येणार आहेत.