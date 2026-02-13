शिवसेनेच्या अध्यक्षपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेचा बिनशर्त पाठिंबा?

ज्ञानेश्वर पतंगे, झी मिडिया, धाराशिव: धाराशिव जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीआधी राजकीय समीकरणं वेगानं बदलताना दिसत आहेत. शिवसेनेला अध्यक्षपदासाठी बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा देण्याची ठाकरेंच्या शिवसेनेची तयारी सुरू आहे, अशी सुत्रांची माहिती आहे. भाजपाला रोखण्यासाठी दोन्ही सेनेनं रणनीती आखल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय.
जिल्ह्यात सर्वाधिक 19 जागा जिंकलेल्या भाजपनं सत्ता स्थापनेचा दावा केलाय. मात्र शिवसेनेकडून ‘अध्यक्ष शिवसेनेचाच’ असा ठाम दावा केला जातोय. विजयी उमेदवारांना सहलीवर पाठवत भाजपनं मॅजिक फिगर आपल्याकडे असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान, या घडामोडींमध्ये खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलंय. सावंत किंगमेकर ठरणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. तर जिल्ह्यात शिवसेनेमध्ये गट-तट नसल्याचं शिवसेनेनं म्हटलंय.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाठिंबा देणं किंवा घेणं हा निर्णय बहुतांश वेळा स्थानिक पातळीवर घेतला जातो. "कुणी आम्हाला पाठिंबा देत असेल तर त्याचं स्वागतच करू" असं म्हणत मंत्री संजय शिरसाट यांनी सकारात्मक संकेत दिलेत.
शिवसेनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या हातात असल्याची चर्चा आहे. आकड्यांची जुळवाजुळव आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसोबत बैठका सुरू असतानाच, निंबाळकर यांनी यावर सावध भूमिका घेत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलाय. चंद्रपूर महानगरपालिकेत भाजपाला पाठिंबा दिल्यानंतर ठाकरेंवर चांगलीच टीका झाली. आता ते जिल्हा परिषदेच्या निमित्तानं शिवसेनेबरोबर जातील का? आणि भाजपला धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या बाहेर ठेवण्यात यशस्वी होतील का? हे अवघ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.