युतीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजपामध्ये बिनसलं, 'हा' तर युती तोडण्याचा फॉर्म्युला

विशाल करोळे, झी 24 तास छत्रपती संभाजी नगर : संभाजीनगरमध्ये युतीच्या मुद्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये बिनसलं आङे. खासदार संदीपान भुमरे यांनी जाहीरपणे वक्तव्य केल्यानंतर महायुतीमधील धुसफूस चव्हाट्यावर आलीय...त्यातच संजय शिरसाट यांनीही भाजपला टोला लगावलाय.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीत अनेक ठिकाणी वाद होताना दिसत आहेत. शक्य तितक्या ठिकाणी युतीत लढू असं महायुतीनं जाहीर केलं होतं...मात्र आता दररोज नवनव्या कुरबुरी समोर येत आहेत. संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांच्या एका विधानाची सध्या चर्चा सुरू आहे. भाजप आणि शिवसेनेची संभाजीनगर जिल्ह्यात युती का झालं नाही याचा खुलासा केला आहे. रात्री 2 वाजेपर्यंत वाट पाहूनही भाजपानं उत्तर दिलं नाही, त्यांच्या डोक्यात हवा गेली असा सनसानाटी आरोप संदीपान भुमरे यांनी भाजपवर केलाय...यामुळेच युती झाली नाही आणि वेगवेगळं लढावं लागलं असं भुमरे यांचं म्हणणं आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनीसुद्धा भुमरे यांच्या विधानाबाबत सहमती दर्शवलीय...भाजपच्या मागण्या अव्वाच्या सव्वा होत्या. शेवटपर्यंत त्यांनी मागण्या रेटल्या त्यांचा हा फार्मूला युती तोडण्याचा आहे की काय असा प्रश्न यातून निर्माण होत असल्याचं संजय शिरसाठ म्हटलं आहे.
या सगळ्या बाबत भाजपाने सावध भूमिका घेतली आहे....डोक्यात हवा जाणारा आमचा पक्ष नाही निवडून येण्याचा निकष यावरच आम्ही सगळं ठरवतो असं भाजपाचं म्हणणं आहे.
राज्यात शिवसेना आणि भाजपमध्ये धुसफुस सुरू आहे अशा चर्चा ऐकायला येतात....त्यातच भुमरे आणि पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचे हे विधान या धुसफुशीला खतपाणी घालणार आहे. युती भाजपच तोडते असा अप्रत्यक्ष आरोपच त्यांनी केला आहे. यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षात घमासान होण्याची चिन्ह आहेत.