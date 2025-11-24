English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

युतीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजपामध्ये बिनसलं, 'हा' तर युती तोडण्याचा फॉर्म्युला

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीत अनेक ठिकाणी वाद होताना दिसत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 24, 2025, 09:52 PM IST
युतीच्या मुद्द्यावरून शिवसेना-भाजपामध्ये बिनसलं, 'हा' तर युती तोडण्याचा फॉर्म्युला

विशाल करोळे, झी 24 तास छत्रपती संभाजी नगर : संभाजीनगरमध्ये युतीच्या मुद्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये बिनसलं आङे. खासदार संदीपान भुमरे यांनी जाहीरपणे वक्तव्य केल्यानंतर महायुतीमधील धुसफूस चव्हाट्यावर आलीय...त्यातच संजय शिरसाट यांनीही भाजपला टोला लगावलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत महायुतीत अनेक ठिकाणी वाद होताना दिसत आहेत. शक्य तितक्या ठिकाणी युतीत लढू असं महायुतीनं जाहीर केलं होतं...मात्र आता दररोज नवनव्या कुरबुरी समोर येत आहेत. संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांच्या एका विधानाची सध्या चर्चा सुरू आहे. भाजप आणि शिवसेनेची संभाजीनगर जिल्ह्यात युती का झालं नाही याचा खुलासा केला आहे. रात्री 2 वाजेपर्यंत वाट पाहूनही भाजपानं उत्तर दिलं नाही, त्यांच्या डोक्यात हवा गेली असा सनसानाटी आरोप संदीपान भुमरे यांनी भाजपवर केलाय...यामुळेच युती झाली नाही आणि वेगवेगळं लढावं लागलं असं भुमरे यांचं म्हणणं आहे.

छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनीसुद्धा भुमरे यांच्या विधानाबाबत सहमती दर्शवलीय...भाजपच्या मागण्या अव्वाच्या सव्वा होत्या. शेवटपर्यंत त्यांनी मागण्या रेटल्या त्यांचा हा फार्मूला युती तोडण्याचा आहे की काय असा प्रश्न यातून निर्माण होत असल्याचं संजय शिरसाठ म्हटलं आहे.

 या सगळ्या बाबत भाजपाने सावध भूमिका घेतली आहे....डोक्यात हवा जाणारा आमचा पक्ष नाही निवडून येण्याचा निकष यावरच आम्ही सगळं ठरवतो असं भाजपाचं म्हणणं आहे.

 राज्यात शिवसेना आणि भाजपमध्ये धुसफुस सुरू आहे अशा चर्चा ऐकायला येतात....त्यातच भुमरे आणि पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचे हे विधान या धुसफुशीला खतपाणी घालणार आहे. युती भाजपच तोडते असा अप्रत्यक्ष आरोपच त्यांनी केला आहे. यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षात घमासान होण्याची चिन्ह आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ShivsenaBJPLocal Body ElectionLocal Body Election 2025sambhji nagar

इतर बातम्या

Ajit Pawar Controversial Statement: 'बाकीचे नेते, त्या...

महाराष्ट्र बातम्या