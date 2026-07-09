Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /रमेश म्हात्रेंच्या प्रकृतीत नवा ट्विस्ट! फिट प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अचानक वाढला रक्तदाब; डॉक्टरांच्या भूमिकेवर प्रश्चचिन्ह, पोलीस म्हणाले....

रमेश म्हात्रेंच्या प्रकृतीत नवा ट्विस्ट! 'फिट' प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अचानक वाढला रक्तदाब; डॉक्टरांच्या भूमिकेवर प्रश्चचिन्ह, पोलीस म्हणाले....

डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल आहेत.

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 09, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:51 PM IST
रमेश म्हात्रेंच्या प्रकृतीत नवा ट्विस्ट! 'फिट' प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अचानक वाढला रक्तदाब; डॉक्टरांच्या भूमिकेवर प्रश्चचिन्ह, पोलीस म्हणाले....
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोण आहे अर्णव पापरकर? विंबल्डनमध्ये भारतीय टेनिसचा नवा हिरो! 36 वर्षांनी रचला इतिहास
Arnav Paparkar13 min ago
2
Pune Building Collapse18 min ago
3
maharashtra19 min ago
4
Shivsena26 min ago
5
Raj Thackeray1 hr ago