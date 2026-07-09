रमेश म्हात्रेंच्या प्रकृतीत नवा ट्विस्ट! 'फिट' प्रमाणपत्र दिल्यानंतर अचानक वाढला रक्तदाब; डॉक्टरांच्या भूमिकेवर प्रश्चचिन्ह, पोलीस म्हणाले....

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र अटक करण्यात आल्यापासून ते प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान आज त्यांना डिस्चार्ज दिला जाणार असतानाच नवा ट्विस्ट आला आहे. रुग्णालयाने फिट प्रमाणपत्र दिलं असतानाही त्यांचा रक्तदाब वाढला आहे.
मारहाण प्रकरणातील आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना आज डिस्चार्ज मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. सकाळी सिव्हिल रुग्णालयाने 'फिट' असल्याचं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिलं होतं. यानंतर पोलिसांकडून त्यांना न्यायालयात हजर करण्याची तयारी सुरु झाली होती. मात्र दुपारी रक्तदाब वाढला आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झाल्याची माहिती आहे. डॉक्टरांनी रमेश म्हात्रेंना पुन्हा वैद्यकीय देखरेखीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची पोलीस सूत्रांची माहिती आहे. डॉक्टरांच्या अचानक बदललेल्या भूमिकेमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
कल्याण डोंबिवली डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणात म्हात्रेंना कोर्टात हजर करण्याकरिता पोलिसांचे पथक ठाणे सिविल रुग्णालयात दाखल झालं होतं. मात्र म्हात्रे अनफिट असल्याची डॉक्टरांनी पोलिसांना माहिती दिली. प्रकृती स्थिर नसल्याने व्हीसीद्वारे न्यायालयीन प्रक्रियेला म्हात्रे उपस्थित राहणार आहेत.
पोलिसांची एक टीम आली होती, आणि रुग्णवाहिकादेखील सज्ज होती. मात्र म्हात्रे हे अनफिट असल्याची डॉक्टरांनी पोलिसांना माहिती दिली.
केडीएमसी रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणानंतर शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच आज डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी हातावर काळी फीत बांधून त्यांच्या कृत्याचा निषेध केला.
यावेळी डॉक्टर आणि परिचारिकांनी रमेश म्हात्रे हे अनेक वर्षांपासून त्या भागाचे नगरसेवक आहेत. मात्र त्यांच्या प्रभागातील रुग्णालयाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. उलट लोकप्रतिनिधीनेच डॉक्टरांवर हात उचलणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. अशा घटना घडल्यास समाजात चुकीचा संदेश जातो आणि सामान्य नागरिकांकडून काय अपेक्षा ठेवायची? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
दरम्यान, रमेश म्हात्रे यांच्यावर सिव्हिल रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना एकच किडनी असून रक्तदाब वाढला होता. सकाळपासून त्यांना दोन वेळा उलट्याही झाल्या आहेत. सध्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असून वैद्यकीय बुलेटिननंतर प्रकृती स्थिर असल्यास त्यांना पुढील उपचारांसाठी किंवा डिस्चार्जबाबत निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवली.