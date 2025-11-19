English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी काय रडणारा नाही, पण....', अमित शाह भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सगळंच उलगडून सांगितलं, 'मी नाराजीचा...'

Eknath Shinde Meets Amit Shah: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी नेमकी काय चर्चा झाली याचा उलगडा केला.  

शिवराज यादव | Updated: Nov 19, 2025, 10:22 PM IST
'मी काय रडणारा नाही, पण....', अमित शाह भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सगळंच उलगडून सांगितलं, 'मी नाराजीचा...'

Eknath Shinde Meets Amit Shah: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी नेमकी काय चर्चा झाली याचा उलगडा केला. मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील भाजपाचं नेतृत्व आहे आणि मी शिवसेनेचा लीडर आहे. आम्ही आमच्या लोकांना काय सांगायचं ते ठरलं आहे अशी माहिती त्यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांसी संवाद साधताना दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्लीमधून मी आता बिहारला निघणार आहे. बिहारच्या यशाचं अभिनंदन कऱण्यासाठी मी अमित शाह यांना भेटलो. यावेळी आमच्यात चांगली चर्चा झाली. त्यांचं अभिनंदन केलं. बिहारमध्ये एनडीएचा ऐतिहासिक विजय झाला असून, घटकपक्ष असल्याने आम्हालाही आनंद आहे. म्हणून मग जाताना भेटणं, शुभेच्छा देणं, अभिनंदन करणं हे आलंच. 

महाराष्ट्रात एनडीए आपापसात भांडत असल्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे तक्रारीचा पाढा वाचणारा, रडणारा नाही. हा रडणारा नाही लढणारा आहे. छोट्या मोठ्या तक्रारी राष्ट्रीय पातळीवर आम्ही आणत नाही. बिहारमध्ये एनडीएत पाच पक्ष एकत्र होते. त्यांच्या एकजुटीमुळे प्रचंड मोठं यश बिहारच्या जनतेने दिलं. त्यांना जंगलराज नको होतं आणि विकासराज हवं होतं. मोदींच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवण्यात आली. नितीश कुमार यांनी पूर्वीचा काळ बदलला. एकजुटीने लढतो तेव्हा यश नक्कीच मिळतं. महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकीत एकीचं बळ, एकजुटीची ताकद पाहिली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेने ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला ही वस्तुस्थिती आहे". 

भाजपा विरुद्ध शिवसेना असं चित्र उभं राहिल्यासंदर्भात विचारण्यात आलं असता त्यांनी सर्व दावे फेटाळून लावले. "हे सर्व कल्पनाविलास आहे. हे तुम्ही पतंग उडवत असता. मी आत बसलो आहे आणि बाहेर बातम्या सुरु आहेत. नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर आणण्याचा प्रश्न नसतो. काल मुख्यमंत्र्यासोबत बसलो, चर्चा झाली. त्यात महायुतीला कुठंही गालबोट लागणार नाही, मतभेद होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे, आणि तशा सूचना प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखाने दिल्या पाहिजेत अशी चर्चा झाली. तो विषय संपला आहे", असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं. 

"नाराजीचा विषय इथे नव्हताच. तो विषय स्थानिक पातळीवर होता. तो राष्ट्रीय पातळीवरील विषय नव्हता," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. गणेश नाईक यांच्याकडून आव्हान देण्यासंदर्भातील प्रश्नावर पक्षश्रेष्ठी यासंदर्भात निर्णय घेतील असं सांगितलं. 

"तो विषय काल संपला आहे. मी तो फार गांभीर्याने घेत नाही आणि घेणारही नाही. मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील भाजपाचं नेतृत्व आहे आणि मी शिवसेनेचा लीडर आहे. आम्ही आमच्या लोकांना काय सांगायचं ते ठरलं आहे," असं त्यांनी सांगितलं. 

"तो त्यांच्या पक्षाचा विषय आहे. ते त्यांसंदर्भात त्यांच्या नेत्यांना सूचना देतील. महायुती मजबीतूने निवडणुकीला सामोरी जात आहे. विधानसभेत मिळालं तसं स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतही यश मिळेल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
eknath shindeAmit shahएकनाथ शिंदेअमित शाह

इतर बातम्या

Surya Gochar 2025 : मंगळ राशीमध्ये सूर्य दाखवणार रौद्र रुप,...

भविष्य