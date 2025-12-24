ठाकरे बंधूंनी युती जाहीर करताच एकनाथ शिंदेंकडून मोठी घोषणा! 'ती' 40 नावं केली जाहीर

Eknath Shinde announce list of Star Campaigners for BMC Election: राज्यात मागील दिवसांपासून चर्चा असणाऱ्या मनसे आणि शिवसेनेचे अधिकृतपणे युती जाहीर केली आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत युतीची घोषणा केली. ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आता भाजपा-शिवसेनेसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. यामुळे त्यांनी त्यांचा सामना करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका निवडणुकीसाठी स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय व राज्य मंत्री, खासदार, आमदार, प्रवक्ते आणि युवा नेते यांचा या यादीत समावेश कऱण्यात आला आहे.
रामदास कदम, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संजय शिरसाट, आशिष जयस्वाल, योगेश कदम, दीपक केसरकर महापालिकेचा प्रचार करणार आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार राहुल शेवाळे प्रचाराची धुरा सांभाळणार आहेत.
1) एकनाथ शिंदे
2) रामदास कदम
3) गजानन किर्तीकर
4) आनंदरावर अडसूळ
5) श्रीकांत शिंदे
6) प्रतापराव जाधव
7) निलम गोऱ्हे
8) मिनाताई कांबळी
9) गुलाबराव पाटील
10) दादाजी भुसे
11) उदय सामंत
12) शंभूराज देसाई
13) संजय राठोड
14) संजय शिरसाट
15) भरत गोगावले
16) प्रकाश आबिटकर
17) प्रताप सरनाईक
18) आशिष जयस्वाल
19) योगेश कदम
20) दीपक केसरकर
21) श्रीरंग बारणे
22) धैर्यशील माने
23) संदीपाम भुमरे
24) नरेश म्हस्के
2) रवींद्र वायकर
26) मिलिंद देवरा
27) दीपक सावंत
28) शहाजीबापू पाटील
29) राहुल शेवाळे
30) मनिषा कायंदे
31) निलेश राणे
32) संजय निरुपम
33) राजू वाघमारे
34) ज्योती वाघमारे
35) पूर्वेश सरनाईक
36) राहुल लोंढे
37) अक्षयमहाराज भोसले
38) समिर काझी
39) शायना एन सी
40) गोविंदा अहुजा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंच्या युतीवर टीका केली आहे. "महायुतीचा विकासाचा अजेंडा मुंबईकर मान्य करतील," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ठाकरेंच्या युतीच्या पत्रकार परिषदेबद्दल बोलताना, "खोदा पहाड निकला चुहां, चुहां भी नही निकला," असा टोमणा मारला. ठाकरेंकडून मराठीचा मुद्दा अधोरेखित केला जाईल अशा अर्थाने सवाल विचारण्यात आला. "ते म्हणजे मराठी नाहीत. ते म्हणजे, मराठीचा स्वाभिमान नाही. विकासावर बोलत नाहीत. मराठी माणसांचा हिशेब, मिठी नदीचा हिशेब द्यावा, लागणार आहे. त्यांना 25 वर्षांचा हिशोब द्यावा लागणार. हा प्रीती संगम नव्हे, भीती संगम आहे," असा टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.
"मतांकरिता भगवी शाल घालणारे आम्ही नाही. आमचे हिंदुत्व राजकारणापुरते नाही. आम्ही मतांसाठी हिरवी शाल पांघरली नाही. आम्ही हिंदुत्ववादी होतो आणि आहोत," असं फडणवीस म्हणाले. "अमराठीवरून त्यांनी पलटी मारली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्र हिंदुत्ववादी आहे. जे लोक लांगूलचालन करतील, त्यांचे काय होते, हे दिसून येते. आमचे हिंदुत्व व्यापक, तडजोड करणारे नाही. आमची युती अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच घोषणा करू," असं फडणवीसांनी सांगितलं.