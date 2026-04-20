'योग्य वेळी सगळं बोलेन, मी हिशोबाला चोख आहे'; एकनाथ शिंदेंचा साताऱ्यातून जाहीर इशारा

Eknath Shinde in Satara: स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत इतिहास घडवला आहे. पण जे काही राजकारण झालं ते खालच्या पातळीचे झाले. योग्य वेळी सगळं बोलेन, मी हिशोबाला चोख आहे. मी कोणाच्या अडग्यात जात नाही पण जर कोणी गेले तर त्याला सोडत नाही असा इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. शंभूराज देसाई यांना झालेल्या धक्काबुक्कीच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यातील सभेत बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.
"सातारमध्ये माझ्या लाडकी बहिणी, भाऊ आहेत. सातारा सगळा ऐतिहासिक परिसर आहे. येथेच आज शिवसेनेचा ऐतिहासिक मेळावा होत असल्याचा आनंद, स्वाभिमान आहे. कार्यकर्ते, शिवसैनिक हेच पक्षाचं ऐश्वर्य आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरसेवक, नगराध्यक्ष यांचा सन्मान करायचा आहे. पाठीवर शाबासकी द्यायची आहे असं शंभूराजेंनी सांगितलं. आधी 3 जिल्हा परिषद सदस्य होते, आता 15 निवडून आले आहेत. पंचायत समितीचे 30 आले आहेत. 39 नगरसेवक आहेत," असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
"जिल्हा परिषद अध्यक्ष कोणीही झाला असला तरी लोकांच्या मनात शिवसेनेचा अध्यक्ष आहे. माझ्यााठी सातारा फक्त ठिकाण नाही तर स्वभामिनाचाी. पराक्रमाची भूमी आहे. महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे. शाहू महाराजांच्या न्यायाने घडलेली भूमी आहे. वीरांची पराक्रमांची आहे. या भूमीत आपला जन्म झाला किती भाग्यवान आहोत. सातारचा सुपूत्र म्हणून बोलत आहे याचा अभिमान आहे", असं त्यांनी म्हटलं.
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) April 20, 2026
पुढे ते म्हणाले की, "साताऱ्यात तुम्ही इतिहास घडवला आहे. पूर्वी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. पण आता सातारा बदलला आहे. काम करणाऱ्या माणसाच्या मागे उभं राहण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला आहे. शिवसेनेचा कार्यकर्ता दिलेला शब्द पाळणारा असतो. मी एकदा शब्द दिला की माघार नाही. कमिटमेंटका दुसरा नाम एकनाथ शिंदे आहे असं मी मस्करीत म्हणतो. राजकारणात समाजकारणात शब्दाशिवाय काही नाही. सत्ता येते, जाते, पदं येतात, जातात...पण नाव गेलं की परत येत नाही. ते कमवायला खूप वेळ लागतो. गमवायला वेळ लागत नाही. संपत्ती, पैसा किती कमावला यापेक्षा माणसं किती कमवली, प्रेम किती कमावलं हे महत्त्वाचं आहे. म्हणून बाळासाहेबांचे विचार, आनंद दिघे यांचे विचार घेऊन पुढे जात आहोत".
"एका शेतकऱ्याचा मुलगा शाखाप्रमुख ते राज्याचा मुख्यमंत्री होतो यामागे सर्वांचे आशीर्वाद आहेत. अनेक चढ उतार, दु:खाचे प्रसंग आले. अनेक संघर्ष आले. यातून मी वाटचाल केली आहे. जेव्हा दु:खाचे डोंगर आले तेव्हा तुमच्यासारखेच लोक पाठीशी उभे राहिले," असं त्यांनी सांगितलं.
"आम्ही निवडणुकीवेळी शेतकरी कर्जमाफीचा शब्द दिला होता, तो पूर्ण केला. लाडक्या बहिणीत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना तुम्ही असा जोडा दाखवला. 332 आमदार महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी आले नव्हते. तुम्ही इतिहास घडवला. कोणी काहीही म्हटलं तरी लाडकी बहीण योजना कधी बंद होणार नाही. पात्र लाडकी बहीण वंचित राहता कामा नये. मी गरिबी पाहिली आहे. आईची काटकसर पााहिली आहे. लाडकी बहीणचा जन्म त्यातूनच झाला. महिलांना स्वत:च्या सहीने पैसे काढण्याचा अधिकार दिला. नावापुढे वडिलांच्या आधी आईचं नाव लिहिण्याचा निर्णय आपण घेतला," असं ते म्हणाले.
"काही लोक शिवसेना ठाणे, मुंबईपुरती आहे असं म्हणायचे. या निवडणुकीत चांदा ते बांदापर्यंत शिवसेना गेली. रत्नागिरीत 46 पैकी 41 आपले निवडून आले. कोकणात शिवसेनेचा भगवा डौलाने फडकला. महाराष्ट्रात विजयी घोडदौड सुरु आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, विधानसभा जिंकलो. शिवसेना 2 नंबरचा पक्ष म्हणून स्थापित झाला. खरी शिवसेना कोणती हे आता विचारण्चाची गरज नाही. नकला करुन हे संपले. आम्ही फिल्डवर असतो, घरी नसतो. घरात बसून चालत नाही, लोकांमध्ये जावं लागतं," असा टोला त्यांनी लगावला.