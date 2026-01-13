English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'राज ठाकरे खूश नाहीत, जागावाटप करताना....', 'टू द पॉइंट'मध्ये एकनाथ शिंदेंनी सांगितली आतली गोष्ट!

Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे यांनी राज ठाकरेंच्या मैत्रीवर भाष्य केलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 13, 2026, 09:08 AM IST
'राज ठाकरे खूश नाहीत, जागावाटप करताना....', 'टू द पॉइंट'मध्ये एकनाथ शिंदेंनी सांगितली आतली गोष्ट!
एकनाथ शिंदे

Eknath Shinde: पालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी अवघा एक दिवस उरलाय. प्रचाराच्या तोफा आज थंडावतील. महायुती विरुद्ध ठाकरे बंधुंमध्ये ही रंगत पाहायाल मिळतेय. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉइंट या विशेष कार्यक्रमात विविध विषयांवर भाष्य केले. राज ठाकरेंसोबत असलेली मैत्री, ठाकरे बंधुंची युती यावर त्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली. काय म्हणाले एकनाथ शिंदे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

'मराठी माणूस नव्हे त्यांची शेवटची निवडणूक'

मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाची ही शेवटची निवडणूक असे ते म्हणतात. असे नसून दोन्ही ठाकरे बंधुंसाठीच ही शेवटची निवडणूक त्यांच्यासाठीच आहे. मी मराठी नाहीय का? फडणवीस मराठी नाहीय का? मराठी संपणं, मुंबई गुजरातला नेणं हे कदापी शक्य नसल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले. मुंबई मराठी माणसाची होती आणि मराठी माणसाचीच राहणार. मराठी माणसाचे महत्व कधीच कमी होणार नाही. कृपाशंकर सिंह म्हणजे भाजप नाही, असे ते म्हणाले. अण्णामलाईंसारखे लोक प्रचारासाठी येतात. असे विधान करणे चुकीचे आहे. मुंबई महाराष्ट्राची नाही, असं म्हणण अक्षम्य, दुर्देवी आहे. 

राज ठाकरेंसोबत मैत्री कायम? 

राज ठाकरेंशी असणारं नातं चांगलं आहे. निवडणुका ते उद्धव ठाकरेसोबत असले तरीही आमचे संबंध चांगलेच राहतील. मैत्री थोडी खराब होते? राजकारणापलिकडेही गोष्टी असतात. मैत्री कधी संपत नसते.1000 एकरची जमीन आंदण दिली बिल्डरला असा आरोप राज यांनी शिेंदवर  केला होता. यावरही त्यांनी भाष्य केले. मधल्या भेटीत राजकीय चर्चा जुन्या काळातील झाल्या. ज्यांच्याशी युती केली त्यांच्याबद्दलही खुप सांगायचे. ते मी नंतर सांगेन. हे जेव्हा बाहेर गेले 20 वर्षांपूर्वी तेव्हा यांनी आणि त्यांनी एकमेकांवर किती टोकाची टीका केली यावरही मी बोललो. मुख्यमंत्र्यांनी तर व्हिडीओ दाखवलं. निवडणुका संपल्या की राजकीय वैर ठेवणं हे माझ्या रक्तात नाही. जुन्या पक्षातील लोकांनाही मी काही बोलत नाही. एकनाथ शिंदे चांगला आहे,असं ते आता निवडणुकीवेळी म्हणणार नाहीत, असे शिंदे म्हणाले. 

आम्ही एकत्र काम केलंय. ते बाळासाहेबांचे किस्से खूप सांगायचे. उद्धव ठाकरेंबद्दलही खूप सांगायचे. 20 वर्षांपुर्वी बाहेर गेले, तेव्हा त्यांनी एकमेकांवर काय टीका केली हे मी बोललोय. मुख्यमंत्र्यांनी तर व्हिडीओ दाखवले. निवडणुका संपल्यावर मी वैर ठेवत नाही. जुन्या पक्षातील नेत्यांशीदेखील वैर नाही. त्यांनी टीका केली की प्रत्युत्तर देतो. मला पटलं नाही. विचारधारा संपुष्टात येत होती. आम्ही सत्ता सोडून गेलो. काही गोष्टी मान्य करायच्या असतात. आमदार, खासदार माझ्याकडे का येतायत? उठता, बसता टीका. कशासाठी? सर्वसामान्यांनी मोठं होऊ नये का? मी बाळासाहेब, आनंद दिघेंसोबत मी काम केलंय. शिवसेना वाढवण्याचं काम आम्ही केल्याचे ते म्हणाले. 

'राज ठाकरे खूश नाहीत'

लोकसभा,विधानसभावेळी राज ठाकरे आमच्यासोबतच होते. पण आता त्यांच्या युतीमुळे लोकंही खुश नाहीत. राज ठाकरेही स्वत: खूश नाहीत, ही माहिती माझ्याकडे आली आहे. काहीजण असतात, जे आतल्या घडलेल्या बातम्या सांगतात. यामागे कारणेही तशीच आहेत. एखाद्या पक्षासोबत आपण जातो. तर मान सन्मान द्यायला हवा. जागा द्यायला पाहिजे होते, तितक्या त्यांना मिळाल्या नाहीत. यामागचं कारण सर्व मलाच पाहिजे अशी संकुचित वृत्ती आहे.  त्यांच्या युतीचं काय होईल?, हे सांगणारा मी भविष्यवेत्ता नसल्याचे एकनाथ शिंदे म्हणाले.  

'लाखो लोक येतात, ते पैशांसाठी नाही'

काही लोकं मला संपवणार होते, 60 आमदार आले ना. लोकांना भेटलं पाहिजे. घरात बसून काम होत नाही. लहरीपणा नकोय. या कामात सातत्य हवे. मी नेहमी कामाला महत्व देतो. कोस्टलची संकल्पना 1990 मध्ये आली. पंतप्रधान मोदी झाल्यावर याला चालना मिळाली. दिल्ली, राज्य सरकारच्या परवानग्या आम्ही दिल्या. विशेष निर्णय सरकारने घेतला. हे सर्व करणारे देवेंद्र फडणवीस आहेत. तरी तुम्ही त्यांना भूमीपुजनाला बोलावलं नाही. मी तेव्हा पक्षात होतो. निर्णय घेणारे ते होते. बाळासाहेबांनी पाहिलेलं स्वप्न आम्ही प्रत्यक्षात पूर्ण करतोय. राज ठाकरेंचे नगरसेवक फोडले होते. त्यांना तुम्ही पैसे दिले होते का? लाखो लोक येतात. ती पैशांसाठी नाही. कुठेतरी त्यांना दुखतं, म्हणून ते येतात, असेही शिंदे म्हणाले.

