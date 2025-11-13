English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'अजित पवार सरकारबाहेर पडणार होते,' महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खळबळजनक दावा

अजित पवार सरकारबाहेर पडणार होते असा खळबळजनक दावा अंबादास दानवेंनी केला आहे  

शिवराज यादव | Updated: Nov 13, 2025, 08:32 PM IST
झी 24 तासनं पर्दाफाश केलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणावरून अंबादास दानवेंनी अजित पवारांबाबत मोठा दावा केला आहे. अजित पवार सरकारबाहेर पडणार होते असा खळबळजनक दावा अंबादास दानवेंनी केला आहे. दरम्यान त्यांच्या दाव्यानंतर भाजपनं देखील यावर
स्पष्टीकरण देत दानवेंवर पलटवार केला आहे. पाहुयात अंबादान दानवे यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे. 

झी २४ तासनं कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. झी 24 तासनं ब्रेक केलेल्या बातमीनंतर कारवाईला देखील वेग आला आहे. मात्र, याच प्रकरणावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवेंनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अजित पवार राजीनामा देणार असल्याचा धक्कादायक दावा अंबादास दानवेंनी केला आहे 

सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका दादांनी घेतली होती

दानवे खोटं बोलतायत; दादा, फडणवीसांमध्ये राजकीय चर्चा

दादांची बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका-दानवे

झी 24 तासनं पुणे जमीन गैरव्यवहार समोर आणल्यानंतर अजित पवारांनी भूमिका स्पष्ट केली, या प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं अजित पवारांनी म्हटलं होतं. तसंच या प्रकरणात  अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांचं नावही समोर आलंय, त्यामुळे अजित पवारांवर टीका होतेय. तसंच दानवेंनी केलेल्या दाव्यानंतरही राजकारणात चर्चांना उधाण आलंय, मात्र, दानवेंचा दावा सत्ताधारी आमदारांनी फेटाळून लावलाय..                     

अजितदादांनी इशारा दिला नाही, 'वर्षा'वर मीही होतो

दानवेंनी सांगितल्याप्रमाणे अजित पवार बोलले नाही

"सरकारमधून बाहेर पडण्याची दादांची भूमिका"

फडणवीस, दादांमध्ये कधी भेट?

मंगळवारी अजित पवारांनी वर्षा बंगल्यावर जात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली

या भेटीत अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीसांमध्ये जवळपास तासभर चर्चेची माहिती

पुण्यातील कोरेगाव जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चर्चा झाल्याची सूत्रांची माहिती

दरम्यान या भेटीत अजित पवारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका मांडल्याचा दानवेंचा दावा

अंबादास दानवेंनी केलेल्या दाव्यानंतर विजय वडेट्टीवारांनी थेट भाजपवर टीकास्त्र डागलंय.. भाजपनं पहिला आघात उद्धव ठाकरे यांच्यावर केला. आता त्यांच्या निशाण्यावर अजित पवारांची
राष्ट्रवादी असल्याचा दावा विजय वडेट्टीवारांनी केला आहे. 

'भाजपचा पहिला आघात उद्धव ठाकरेंवर होता, आता दादांच्या राष्ट्रवादीवर होणार'

'आम्ही ढकललं नाही, तुम्हीच खड्ड्यात पडलात असं भाजप महाराष्ट्राला दाखवणार'

पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा सर्वात आधी झी 24 तासनं भांडाफोड केला, दरम्यान यानंतर शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटलांसह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारूंवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे चौकशी समितीमधून नेमकं काय समोर येतं, त्यानंतर देखील  कारवाई
करण्यात येईल.. मात्र, आता दुसरीकडे याच प्रकरणावरून अंबादास दानवेंनी केलेल्या दाव्यानंतरही राजकीय वर्तुळात चर्चांना तोँड फुटलंय.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ShivsenaAmbadas DanveAjit pawarPUne Koregaon Park

