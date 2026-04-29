विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर अंबादास दानवेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले 'इच्छा असताना उद्धव ठाकरे...'

CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Ambadas Danve First Reaction on Vidhan Parishad: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विधानपरिषद निवडणुकीसाठी अंबादास दानवेंच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. यानंतर मला उमेदवारी दिल्याने माझी जबाबदारी वाढली आहे असं अंबादास दानवे म्हणाले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 04:32 PM IST
Ambadas Danve First Reaction on Vidhan Parishad: विधानपरिषद निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अंबादास दानवेंच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी उद्धव ठाकरेंनी विधानपरिषदेवर जावं यासाठी आग्रही असताना, अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यानंतर अंबादास दानवे यांनी मला उमेदवारी दिल्याने जबाबदारी वाढली असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच इतर पक्षांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतला गेला आहे. उद्धव ठाकरेंनी सर्वांनी चर्चा केली आहे असंही म्हटलं आहे. 

"उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे. सगळ्यांनी त्यांच्या नावाचा आग्रह धरला असताना त्यांनी मात्र मला उमेदवारी दिल्याने माझी जबाबदारी वाढली आहे. इतर पक्षांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतला गेला आहे. उद्धव ठाकरेंनी सर्वांनी चर्चा केली आहे. महाविकास आघाडीचा मी एकटा उमेदवार असेन," असं अंबादास दानवे यांनी सांगितलं आहे. 

'तुम्हीच नेतृत्व केलं पाहिजे', मातोश्रीवर खलबतं; उद्धव ठाकरेंचं मन वळवण्याचा प्रयत्न, संजय राऊतांकडूनही विनंती

 

तिन्ही पक्षांचे नेते उमेदवारी अर्ज भरायला उपस्थित राहतील. पक्षाच्या वतीने अनिल देसाई व अनिल परब सर्वांशी समन्वय साधत आहेत असंही त्यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान खासदार संजय राऊत यांनी एक्स पोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, उद्या 11 वाजता उमेदवारी अर्ज दाखल केला जाणार आहे. 

"उद्धव ठाकरेंनी जावं अशी इच्छा असताना मला संधी मिळाली हे महत्त्वाचं असून याची मला जाणीव आहे. पक्ष काय व्यवहार नसतो, की मी दिलं की त्यांनी द्यायचं आणि घेतलं की घ्यायचं. मी काही केलं म्हणून त्याची पोचपावती दिली असं काही नाही. पक्ष विचाराने चालत असतो.  चांगल्या वाईट बाजू, विरोध हे सर्व होत असतं. आपण एका विचाराने वाटचाल करत असून, तो पुढे घेऊन जाणं गरजेचं असतं. पक्षाकडे अनेक लोक इच्छुक असू शकतात. पक्षप्रमुखांना त्यांची नावं माहिती दिसतील. पण मला जाणीव आहे की मी एकटाच पात्र आहे असं नाही," असं अंबादास दानवे म्हणाले, 

"त्यातल्या त्यात महाविकास आघाडीतून एकच उमेदवार जाऊ शकत असताना आणि उद्धव ठाकरेंनी जावं अशी भूमिका असताना, त्यांनी आणि पक्षाने माझ्या नावाची घोषणा केली. याबद्दल मी सौभाग्यशाली आहे. मी पक्षाच्या विचाराने,  संघटनेचं काम करत असतो. अडचणी, रस्त्यावर काचा दगड येत असतात. त्यावर मात करुन पुढे जाणं कार्यकर्त्यांचं काम असतं ते करण्याचं काम करेन," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

