'यापुढे विश्वास ठेवणार नाही,' राज्यसभा उमेदवारी न दिल्याने शिवसेनेचा ज्येष्ठ नेता नाराज, 'शिंदेंनी मान्य करायला नको होतं'

Anandrao Adsul Disappointment after denied Rajya Sabha Ticket: राज्यसभा निवडणुकीसाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ज्योती वाघमारे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. ज्योती वाघमारे अर्ज दाखल करण्यासाठी पोहोचल्या तेव्हा एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिदे हजर होते. शिवसेनेकडून फक्त एकमेव अर्ज दाखल झाला आहे. दरम्यान उमेदवारी न मिळाल्याने शिवसेनेतील अनेक इच्छुक नाराज बोललं जात आहे.
आनंदराव अडसूळ यांनी राज्यसभेवर पक्षाने संधी न दिल्याने नाराजी जाहीर केली आहे. त्यांनी भाजपावर घणाघाती टीका केली आहे. मला 24 मार्च 2024 मध्ये भाजपाने शब्द दिला होता. जो अजूनही त्यांनी पूर्ण केला नाही असा आरोप त्यांनी केला आहे, तसंच लोकसभेपासून माझी संधी बिकट गेली. यापुढे भाजपवर तर विश्वास ठेवणार नाही असंही म्हटलं आहे.
"पक्षाचा वरिष्ठ नेता असून, संसदेत पक्षाचे नेतृत्व केले. मला राज्यसभा दिली नाही त्यामुळे दुःख तर होणारच. लोकसभा निवडणूक मला लढवायची होती, पण मला लढू दिली नाही. मला दिल्लीत बोलवून सांगितलं तुमचा मतदारसंघ आम्हाला सोडा. आमचा उमेदवार निवडून येणार आहे. ही त्यांची मागणी एकनाथ शिंदेंनी मान्य केली. एकनाथ शिंदेंनी मान्य करायला नको होतं," असं आनंदराव अडसूळ म्हणाले आहेत.
"मला 24 मार्च 2024 मध्ये भाजपचे शब्द दिला होता. जो अजूनही त्यांनी पूर्ण केला नाही. राज्यपाल पद मला देण्यात येईल असा शब्द भाजपाने दिला होा. तो शब्द पाळला नाही. राज्यपाल पद तर दिलंच नाही, मात्र कमीत कमी राज्यसभा तरी द्यायला पाहिजे होती. राज्यसभा पण दिली गेली नाही. लोकसभेपासून माझी संधी बिकट गेली. यापुढे भाजपवर तर विश्वास ठेवणार नाही," असं ते म्हणाले आहेत.
16 मार्च रोजी राज्यसभेची निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांसह देशातील 10 राज्यांमधील एकूण 30 जागांसाठी मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या संख्याबळानुसार महायुतीचे सहा आणि महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून या निवडणुकीसाठी राजकीय गणित जुळवण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू होते. भाजपाने जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये माजी मंत्री विनोद तावडे, आरपीआय (आठवले गट)चे प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, हिंगोली येथील भाजप नेते रामराव वडकुते आणि नागपूरच्या भाजप नेत्या माया इवनाते यांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांचे नाव अंतिम करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या गटाकडून पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. तर शिवसेनेने ज्योती वाघमारे यांना उमेदवारी दिली आहे. याशिवाय शिवसेना आणखी एक उमेदवार जाहीर करत शरद पवारांना आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या प्राधान्यक्रमाचे किमान 37 मतं आवश्यक असतात. महायुतीकडे एकूण 232 आमदारांचे समर्थन आहे. शिंदे गटाकडे 20 अतिरिक्त मते आहेत, तर अजित पवार गटाकडे 3 अतिरिक्त मते आहेत.