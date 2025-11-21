English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आमच्या एकाही आमदाराने मान वाकडी केली तर...', भरत गोगावलेंनी काढली अजित पवारांच्या NCP ची औकात

Bharat Gogavle on NCP Sunil Tatkare: रायगड जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद संपण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. मंत्री भरत गोगावले यांनी आता थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसची औकात काढली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 21, 2025, 10:10 AM IST
'आमच्या एकाही आमदाराने मान वाकडी केली तर...', भरत गोगावलेंनी काढली अजित पवारांच्या NCP ची औकात

Bharat Gogavle on NCP Sunil Tatkare: रायगड जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाद संपण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. मंत्री भरत गोगावले यांनी आता थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसची औकात काढली आहे. अवघ्या महाराष्ट्रातून तुमची एकमेव सीट आम्ही निवडून आणली. आमच्यापैकी एकाही आमदाराने जरा वाकडी मान केली असती तर तुमचा टांगा पलटी आणि घोडे फरार झाले असते अशा शब्दांत गोगावले यांनी सुनील तटकरे यांना सुनावलं आहे. यावेळी त्यांनी आम्ही तुमचं आव्हान स्विकारतो असंही सांगितलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"काय औकात होती तुमची? अख्ख्या महाराष्ट्रातून तुमची फक्त एक जागा आम्ही निवडून दिली. सगळ्या महाराष्ट्रात तुमचा सुपडा साफ झाला होता. येथे महेंद्रशेठ, रवीशेठ आणि मी थोडीशी जरी मान वाकडी केली असती तर यांचा टांगा पलटी आणि घोडे फरार झाले असते," असं भरत गोगावले म्हणाले आहेत.

"हरकत नाही, पण जनाची नाही पण मनाची ठेवावी. जर एखाद्याने आपल्याला कोणत्याही कामात मदत केली असेल तर ती विसरत नाही. आपण त्याची जाणीव आयुष्यभर ठेवतो. आम्हाला आव्हान देत असाल तर आम्ही आव्हान स्विकारतो," असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

विधानसभा निवडणुकीत सुनील तटकरे यांनी आपल्या विरोधात काम केलं असा आरोप रायगडमधील शिवसेना आमदार सातत्याने करत आलेत. आता तर या मुद्द्यावर मंत्री भरत गोगावले यांनी सुनील तटकरे यांना जाहीर आव्हान दिलं आहे. महाडचे ग्रामदैवत श्री वीरेश्वर महाराज आणि रोहयाचे ग्रामदैवत श्री धावीर महाराज यांच्या डोक्यावरील फुल उचला, ज्याने कुणी चुकीचं केलं असेल त्यांना भोगावं लागेल असं गोगावले म्हणाले आहेत.

'सुनील तटकरे यांची वाटचाल भाजपच्या दिशेने'

समन्वय समितीच्या बैठकीत झाडाझडती होऊन होऊन देखील रायगड जिल्ह्यात शिवसेना सुनील तटकरे यांना डिवचण्याची एकही संधी सोडत नाही. अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी पुन्हा एकदा तटकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पार्थ पवार यांना जमीन प्रकरणात गुंतवण्यात सुनील तटकरे यांचा हात असल्याचा पुनरुच्चार दळवी यांनी केला आहे. ज्याच्या पक्षात राहायचं त्यांच्याच मुलाला बदनाम करीत आहेत. सुनील तटकरे यांची वाटचाल भाजपच्या दिशेने सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट आमदार दळवी यांनी केला आहे. रोह्याचे नाव बदनाम होऊ नये यासाठी या लोकांना हद्दपार करावं लागेल असं महेंद्र दळवी म्हणाले आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
ShivsenaNCPsunil tatkareसुनील तटकरेशिवसेना

इतर बातम्या

घर भाडेतत्त्वावर देताय किंवा भाड्यानं घेताय? केंद्र शासनाकड...

भारत