/...तर एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढणार, उद्धव ठाकरेंना धक्का देताना शिंदेंच्या सेनेलाच बसू शकतो हादरा

शिवसेनेच्या सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला असून उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. खासदारांचा हा गट एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीन होण्याची शक्यता आहे. मात्र असं झाल्यास एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढू शकतात असं ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते भास्कर जाधव यांनी सांगितलं आहे. 2022 मध्ये शिवसेना फुटली तेव्हा गट स्थापन केला नसल्याने कायद्याच्या कसोटीवर त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे असं भास्कर जाधव यांनी सांगितलं आहे.
"तृणमूल काँग्रेस फुटली, त्यांचा वेगळा गट स्थापन करावा लागला. पंजाबमध्ये आपचे खासदार फुटले त्यांनीही गट स्थापन केला. जर हे खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले तर शिंदे लवकर अ़डचणीत येतील. कारण 2022 मध्ये पक्ष फुटला तेव्हा एकनाथ शिंदेंनी कोणता गट स्थापन केला? अजित पवारांनी पक्ष फो़डला तेव्हा कोणता गट स्थापन केला होता? आता सुप्रीम कोर्टाला उत्तरर द्यावं लागेल. कायद्यात असताना गट करता असाल तर तेव्हा का केले नाही? देवाच्या दारात अंधार आहे पण उशीर नाही. कोर्टाने न्याय केला तर हे सगळे अडचणीत येतील," असा दावा त्यांनी केला आहे.
"एकनाथ शिंदेंनी कुठे थांबायचं आणि ठाकरेंचा पक्ष कोणासाठी फोडत आहोत याचा विचार करावा असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही. सगळ्या चुका एकाच बाजूने होत नाहीत, त्या दोन्ही बाजूने होतात. कोणा एका व्यक्तीला, समुदायाला, बाजूला सतत जबाबदार धरणं म्हणजे आपण 100 टक्के बरबोर असं नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.
"जाणारे लोक आमच्या मतदारसंघातील विकास होत नाही, सरकार मदत करत नाही असं सांगत आहेत. काहीजण जेलमध्ये जाण्यापेक्षा भाजपा बरा सांगत आहेत. याचा अर्थ जे जात आहेत ते तत्वं, निष्ठा किंवा कामासाठी जात आहेत असं नाही. त्यांचा छळवाद होत असून, संकटात आणलं जात आहे. बेजार करुन आपल्या गोटात येण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे. सत्ताधारी पक्षाने छोटे पक्ष शिल्लक ठेवायचे नाहीत असं जाहीर केलं होतं हा त्याचाच भाग दिसत आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.