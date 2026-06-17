'कामाच्या पद्धतीत बदल करायला हवा', भास्कर जाधवांनी उद्धव ठाकरेंनाच दाखवला आरसा; 'आदित्य ठाकरेंनीही बाहेर पडायला हवं'

Bhaskar Jadhav on Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार बंडखोरीच्या तयारीत असताना, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनी नेतृत्वाला आरसा दाखवला आहे. आम्हाला आमच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी लागेल. कार्यपद्धती बदलून नवीन उमेदीने, योजनेने सामोरं जावं लागेल असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं आहे. तसंच आदित्य ठाकरेंनी घराबाहेर पडलं पाहिजे असंही सांगितलं आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही. सगळ्या चुका एकाच बाजूने होत नाहीत, त्या दोन्ही बाजूने होतात असं त्यांनी झी 24 तासला सांगितलं आहे.
"प्रत्येक पक्षाक़डून आपले खासदार, आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते जाऊ नयेत यासाठी काळजी घ्यावी लागते. पण लोकशाही मार्गाने काळजी घेण्याचे मार्गच बंद झाले आहेत. आज निवडणूक आयोग स्वतंत्र राहिलेला नाही, कोर्ट निर्णय देण्यास तयार नाही. राज्यकर्त्यांनी लाजलज्जा सोडली असून, कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळलं आहे. अशा परिस्थितीत खरबदारी घ्यायची म्हणजे नेमकं करायचं काय? बरोबर असणारे सकाळी तुमच्यासोबत आहोत म्हणतात आणि संध्याकाळी दुसरीकडे जातात. त्यामुळे खबरदारी घ्यायची म्हणजे नेमकं काय करायचं?," अशी विचारणा त्यांनी केली.
"जाणारे लोक आमच्या मतदारसंघातील विकास होत नाही, सरकार मदत करत नाही असं सांगत आहेत. काहीजण जेलमध्ये जाण्यापेक्षा भाजपा बरा सांगत आहेत. याचा अर्थ जे जात आहेत ते तत्वं, निष्ठा किंवा कामासाठी जात आहेत असं नाही. त्यांचा छळवाद होत असून, संकटात आणलं जात आहे. बेजार करुन आपल्या गोटात येण्यासाठी भाग पाडलं जात आहे. सत्ताधारी पक्षाने छोटे पक्ष शिल्लक ठेवायचे नाहीत असं जाहीर केलं होतं हा त्याचाच भाग दिसत आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "संजय राऊत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक जेलमध्ये गेले. त्यांच्यावरील काय आरोप सिद्ध झाले? छगन भुजबळ जेलमध्ये जाऊन आले. अजित पवारांवर 70 हजार कोटींच्या भ्रषटाचाराचा आरोप झाला. पण सिद्ध झालं नाही. सगळं सहन करण्याची ताकद किंवा सहनशीलता सर्वांकडे आहे असं नाही. काही लोक त्रासाला कंटाळून बळी पडतात".
"तृणमूल काँग्रेस फुटली, त्यांचा वेगळा गट स्थापन करावा लागला. पंजाबमध्ये आपचे खासदार फुटले त्यांनीही गट स्थापन केला. जर हे खासदार एकनाथ शिंदेंसोबत गेले तर शिंदे लवकर अ़डचणीत येतील. कारण 2022 मध्ये पक्ष फुटला तेव्हा एकनाथ शिंदेंनी कोणता गट स्थापन केला? अजित पवारांनी पक्ष फो़डला तेव्हा कोणता गट स्थापन केला होता? आता सुप्रीम कोर्टाला उत्तरर द्यावं लागेल. कायद्यात असताना गट करता असाल तर तेव्हा का केले नाही? देवाच्या दारात अंधार आहे पण उशीर नाही. कोर्टाने न्याय केला तर हे सगळे अडचणीत येतील," असा दावा त्यांनी केला आहे.
"एकनाथ शिंदेंनी कुठे थांबायचं आणि ठाकरेंचा पक्ष कोणासाठी फोडत आहोत याचा विचार करावा असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. टाळी एका हाताने वाजत नाही. सगळ्या चुका एकाच बाजूने होत नाहीत, त्या दोन्ही बाजूने होतात. कोणा एका व्यक्तीला, समुदायाला, बाजूला सतत जबाबदार धरणं म्हणजे आपण 100 टक्के बरबोर असं नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.
आम्हाला आमच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी लागेल. आम्हाला आमची कार्यपद्धती बदलून नवीन उमेदीने, प्लॅनने सामोरं जावं लागेल. रोज सकाळ, संध्याकाळ सोडून गेले हे रडगाणं गाण्यात अर्थ नाही. माझ्यासारखा माणूस बाहेर पडला तर नवीन फळी मिळेल. आदित्य ठाकरेंनी बाहेर पडलं पाहिजे असं म्हणण्यात काही चुकीचं नाही. आमच्यासारख्यांना हाताला धरुन बाहेर काढलं पाहिजे असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
क्षमता वाढवायची असेल तर आपल्यापेक्षा वरचढ, हुशार, बुद्धिचातुर्य असणाऱ्यांशी मैत्री केली पाहिजे. माझ्यापेक्षा हुशार माणूस निवडला तर कमतरता दिसते असं माणसाला वाटतं. ती हुशार असावीत जेणेकरुन परिस्थिती सुधारते. हुजरेगिरी करणारी माणसं आजुबाजूला ठेवू नयेत. त्यात मजा नाही. असतील तर अडचण होणार असंही ते म्हणाले.
नेत्याला नेतृत्वाने संपर्क साधला पाहिजे हे वाटणं यात काही चुकीचं नाही. पण हे बोलणारे आपल्या पक्षात संपर्क साधतात का? दुसऱ्या नेतृत्वाबात शंका निर्माण कऱण्याचा हा प्रयत्न आहे अशी टीका त्यांनी केली.