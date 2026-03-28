शिवराज यादव | Updated: Mar 28, 2026, 09:56 PM IST
'मी अशोक खरातला संशोधक समजत होतो,' दीपक केसरकर यांचं भुवया उंचावणारं विधान

Deepak Kesarkar on Ashok Kharat: नाशिकमधील भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात सध्या संपूर्ण राज्यात चर्चेचा विषय असून, अनेक राजकीय नेत्यांसोबत त्याचे फोटो असल्याने संबंधित मंत्र्यांवरही कारवाईची मागणी होत आहेत. शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांच्यासोबतची केसरकरचे फोटो आहेत. दरम्यान त्यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत आपली बाजू मांडत नेमकी ओळख कशी झाली होती याचा उलगडा केला आहे. तसंच आपण अशोक खरातला संशोधक समजत होतो असं विधान केलं आहे. आपण कधीही ओश्नो प्यायलेलो नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

"मी 70 वर्षाच्या आयुष्यात तीन वेळा कामाख्या मंदिरात गेलो आहे. दोनवेळा तर मी आसाममध्ये होतो म्हणून गेलो. त्याव्यतिरिक्त फक्त एकदा गेलो आहे. त्यामुळे माझ्याबाबत अफवा पसरवत असतात. मी गंडे, दोरे, पूजा असं काही करत नाही. कोणी पूजा घालण्यास सांगितलं, तर साईबाबांचा भक्त आहे, त्यांच्या कृपेने घडेल ते घडेल असं सांगतो. अशोक खरातनेही मला कधी पूजा घालण्यास सांगितलं नाही. मी कधी ईशान्येवर मंदिरात गेलो, तर त्यांच्या हस्ते पूजा केलेली नाही. तिथे जो ब्राह्मण असतो त्याच्याकडून करतो. शिवमंदिरात गेल्यावर आपण दूध, पाणी घालतो आणि अभिषेक करतो. त्यापलीकडे कोणतीही पूजा केलेली नाही," असा दावा दीपक केसरकर यांनी केला आहे. 

"मी अंधश्रद्धाळू नसल्याने अशोक खरातने कधीच माझ्याशी पूजा घालणं, साप दिसेल वैगेरे सांगितलं नाही. मी ओश्नो जलबद्दल ऐकलेलंही नाही आणि ते कधी प्यायलेलोही नाही," असं त्यांनी सांगितलं.

पुढे ते म्हणाले, "मुळात ते एक संशोधक आहेत असं मी समजत होतो". आपल्या या विधानाचं समर्थन करताना त्यांनी, मग त्यांना इतक्या देशांमध्ये का बोलवलं? असंही म्हटलं. तो जे काही मला सांगत होता ते मी तुम्हाला सांगत आहे. ओश्नोग्राफी म्हणजे काय हे मला माहिती नाही. त्याने मला सांगितलं की, हे शास्त्र आहे आणि त्याच्यासाठी आपण वेगवेगळ्या देशात जातो. मला संशय नसल्याने माहिती पडताळून पाहण्याचा संबंध आला नाही असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. 

'मी 7-8 वेळा खरातला भेटलो असेन'

"मी 7-8 वेळा खरातला भेटलो असेन. मी दर महिन्याला शिर्डीला जातो. ईशान्येश्वर मंदिर रस्त्यात असल्याने ते मंदिरात आहेत समजल्यावर भेटायला जात होतो. पण मागील वर्षभरात गेलेलो नाही. त्यांच्या मुलीच्या लग्नाला गेलो होतो. एखाद्याला निमंत्रण आल्यावर आपण जाणारच ना. तोपर्यंत आपण त्यांना सज्जन समजत असतो. आमची ओळख झाली होती. अशावेळी कोणी निमंत्रण दिलं तर जाणारच. मंदिरामुळे ओळख झाली. यात काही गुन्हा आहे का? तोपर्यंत चांगले गृहस्थ म्हणून लोकांना माहिती होतो. परदेशात जाऊन आल्याने सज्जनच समजणार. घृणास्पद प्रकार समोर येईपर्यंत तोपर्यंत सज्जनच वाटणार ना," असंही त्यांनी सांगितलं. 

असं कुठेही आढळून आलं की, मी पोलिसांना फोन केला किंवा एखाद्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला तर मला सार्वजनिक जीवनात राहण्याचा अधिकार नाही. मला त्यांच्या गुन्ह्याची अजिबात कल्पना नव्हती. तक्रार करणारा असा एकही व्यक्ती भेटला असेल आणित्याकडे दुर्लक्ष केलं असेल तर मी दोषी असेन असंही ते म्हणाले. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

