Jyoti Waghmare Interview:  ज्योती वाघमारे यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 7, 2026, 09:48 PM IST
Jyoti Waghmare: 'खासदारकीची 'लॉटरी लागली?', टीकेवर ज्योती वाघमारे काय म्हणाल्या?
राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे

Jyoti Waghmare Interview:  शिवसेना नेत्या ज्योती वाघमारे यांनी झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी आपली रोखठोक भूमिका मांडली. खासदारकीची 'लॉटरी लागली' शब्दप्रयोगावर त्यांनी भाष्य केलंय. यासोबतच ज्योती वाघमारे वाचनाची गोडी कशी लागली? पत्रकारिता, निवदेन, प्राध्यापक आणि राजकारण कशा शिकत गेल्या? याच्या आठवणी त्यांनी सांगितल्या आहेत. 

शिवसेनेकडून राज्यसभेच्या खासदारकीसाठी ज्योती वाघमारे यांचं नाव पुढे आलं. यानंतर विरोधकांसोबत पक्षातूनही त्यांच्यावर टीका झाली. 'खासदारकीची 'लॉटरी लागली?', असे बोलले जाऊ लागले. पण ज्योती वाघमारे यांनी पहिल्यांदाच या सर्वांचा समाचार घेतला. या मुलाखतीतून ज्योती वाघमारेंची माहिती नसलेली बाजू उलगड गेली आहे.

 'लॉटरी लागली?' 

कष्टकरी आईबापाच्या पोटी जन्मलेल्या मुलीला संघर्ष केलेल्या नेत्याने संधी दिली. याला लॉटरी म्हणत असाल तर मला असं बोलणाऱ्यांची शंका येते. घराणेशाहीतून आलेल्यांना तिकीट दिल्यावर प्रश्न नाही उपस्थित केले जात. मी माझ्या कामातून हे सिद्ध करुन दाखवेन,असे ज्योती वाघमारे म्हणाल्या.

'माझी गरिबी कधीच माझी कमजोरी ठरणार नाही' बाबासाहेबांची दोन वाक्य अन् वडिलांचा वारसा; ज्योती वाघमारेंचा संघर्ष अवाक् करणारा

सोलापूरच्या नागनाथ वाघमारेंची ही गोष्ट आहे. थुंकीतून रक्त पडताना चादरीच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या माझ्या आईची गोष्ट आहे. का शिकवता तिला? असे म्हणायचे. पण माझ्या आईवडिलांनी भावांचं शिक्षण थांबवलं. संध्याकाळी आई बाबांची वाट पाहत राहायचो. आम्ही वाळलेल्या भाकऱ्या चुरुन खायचो. लाइट नसताना दिव्याखाली अभ्यास करायचो. बोर्डाचे पैसे भरायला पैसे नव्हते. 3 हजार रुपये नव्हते मग कला शाखा घ्यावी लागली. वक्तृत्व, कथा वाचनच्या स्पर्धा केल्या. नेट, सेटची परीक्षा दिली.  इतकं करुनही माझा बाप मोठा नाही म्हणून मला हे प्रश्न विचारताय. नगरसेवक म्हणून निवडून आले तेव्हा लोकांनी दहा-दहा रुपये गोळा केले. आजही पत्र्याच्या घरात राहते. 

'कोणी म्हणत माझा बाप नगरसेवक आहे, आमदार आहे, पण माझा बाप इमानदार आहे. माझ्या समाजाचा एकही आमदार, नगरसेवक नाही. गल्लीतील मुलगी दिल्लीत पोहोचत असेल तर त्यांना सलाम असल्याचे', ज्योती वाघमारे म्हणाल्या.

पिंपळाच्या झाडाखाली बसून रात्री 2 वाजेपर्यंत मी अभ्यास करायची. माझी गरिबी माझी कमजोरी कधीच ठरणार नाही, असे ज्योती वाघमारे म्हणाल्या. 

काँग्रेस पक्ष का सोडला?

काँग्रेस पक्ष आपण का सोडला याचं कारण शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी सांगितलं. काँग्रेस पक्षाची संरजामी मानसिकता असल्याचा आरोप त्यांनी केली. तसंच काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ते म्हणजे शोभेची झाडं असतात आणि संधी मात्र नेते, वतनदार, जहागीरदारांच्याच मुलांना दिली जाते अशी टीकाही त्यांनी केली.

गणेश नाईकांवर टीका 

शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी नाव न घेता गणेश नाईकांवर टीका केली. समोरुन वैयक्तिक टीका केली जाते. त्यामुळे नाठाळाला काठीचाच प्रसाद मिळणार अशा शब्दांत ज्योती वाघमारे यांनी निशाणा साधला. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

