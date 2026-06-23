/ठाकरेंवर केलेलं वक्तव्य पावसकरांच्या अंगलट, वाद होताच शिवसेनेनंही झटकली जबाबदारी; एकाकी पडताच कोलांटीउडी

किरण पावसकरांनी केलेल्या एका विधानानंतर चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या विधानानंतर ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. संजय राऊतांनी संताप व्यक्त करत पावसकरांवर टीका केली आहे. मातोश्रीच्या पाळणाघरातच तुमचं पालनपोषण झालं अशा शब्दात राऊतांनी पावसकरांना सुनावलं आहे. दरम्यान यानंतर किरण पावसकर यांनीदेखील त्यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण दिलं आहे, पाहुयात नेमकं काय प्रकरण आहे.
उत्साहाच्या भरात भाषणं ठोकणा-या नेत्यांचा सुकाळ झाला आहे. नेत्याला खूष करण्यासाठी भाषण करण्यासाठी काहीही बोलण्याचा प्रघात पडला आहे. शिवसेना नेते किरण पावसकर यांच्याबाबतीतही तेच झालं की काय अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. कारण खासदारांच्या पक्षप्रवेशावेळी तिथं गैरलागू असलेल्या एका मुद्याला किरण पावसकर यांनी हात घातला. त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या वक्तव्यावर टीकास्त्र सोडलं.
मला सांभाळलं, पोरांना सांभाळा...हे काय पाळणाघर आहे का? असं विधान त्यांनी केलं. बाळासाहेबांनी उद्धव, आदित्य ठाकरेंना सांभाळण्याचं आवाहन केलं होतं, त्याचा संदर्भ या विधानाला होता. किरण पावसकरांच्या या वक्तव्याचा संजय राऊतांनी समाचार घेतलाय. मातोश्रीच्या पाळणाघरातच पावसकरांचं पालनपोषण झालं अशा शब्दात राऊतांनी सुनावलं आहे.
किरण पावसकरांच्या वक्तव्यानं वाद निर्माण झाल्यावर शिवसेनेच्या नेत्यांनीही त्यांच्या वक्तव्याचा आणि पक्षाच्या भूमिकेचा संबंध नसल्याचं सांगितलंय. किरण पावसकरांनी केलेलं वक्तव्य हे वैयक्तिक असल्याचं सांगून पावसकरांना पक्षानंही एकाकी टाकलं आहे.
'शिवसेनाप्रमुखांबाबत कुणीही वक्तव्य करु नये', असं संजय शिरसाट म्हणाले तर उदय सामंत यांनी 'पावसकरांचं वक्तव्य वैयक्तिक' असल्याचं म्हटलं. शिवसेना नेत्यांनी जाहीर सुनावल्यानंतर किरण पावसकरांनीही आपली भूमिका बदलली. आपल्या बोलण्याचा अर्थ तसा नव्हता असं किरण पावसकरांनी सांगितलं आहे.
ठाकरेंवर टीका करायची हा एककलमी कार्यक्रम राबवला जात असल्याचा आरोप ठाकरे समर्थकांकडून होत असतो. पावसकरांनीही थेट ठाकरेंवर टीका करण्य़ाचा प्रयत्न केला. हे करताना त्यांनी बाळासाहेबांच्या वक्तव्याचा अवमान झाला. त्यामुळं पावसकरांसारखं धाडस पुन्हा शिवसेनेतील कोणताही नेता करणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.