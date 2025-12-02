English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nilesh Rane at Malvan Police Station: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने कोकणात निलेश राणे विरुद्ध भाजपा असं चित्र रंगलं आहे. निलेश राणेंनी भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकत रोकड जप्त केल्यानंतर पेटलेला वाद अद्याप शमलेला नाही. त्यात मालवणमध्ये एका गाडीतून रोकड मिळाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 2, 2025, 09:50 AM IST
निलेश राणेंनी मालवणमध्ये पकडली पैशांनी भरलेली गाडी, मध्यरात्री 1.30 वाजता गाठलं पोलीस स्टेशन, VIDEO सकट दाखवला BJP चा संबंध

Nilesh Rane at Malvan Police Station: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने कोकणात निलेश राणे विरुद्ध भाजपा असं चित्र रंगलं आहे. निलेश राणेंनी भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरावर धाड टाकत रोकड जप्त केल्यानंतर पेटलेला वाद अद्याप शमलेला नाही. त्यात मालवणमध्ये एका गाडीतून रोकड मिळाली आहे. यानंतर निलेश राणे पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. नाकाबंदीदरम्यान पोलिसांनी देवगड येथे चारचाकी पकडली असा दावा निलेश राणेंनी केला आहे. गाडीमध्ये दीड लाखांची रक्कम सापडली आहे. 

सिंधुदुर्गात मालवणमध्ये पुन्हा एकदा रोकड सापडली आहे. शिवसेना आमदार निलेश राणे यानंतर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले. नाकाबंदी करताना पोलिसांनी चारचाकी पकडली. हा गाडी देवगड येथील असल्याचा निलेश राणेंचा दावा आहे. गाडीमध्ये दीड लाखांची रक्कम सापडल्याचंही सांगण्यात येत आहे. निलेश राणे घटनेची माहिती मिळताच मध्यरात्री 1.20 वाजण्याच्या सुमारास पोलीस ठाण्यात दाखल झाले होते. जोपर्यंत कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत हलणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. यानंतर पोलिसांनी भाजपाच्या दोन पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतलं. 

पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना सोडवायला भाजपा कार्यकर्ते पोलीस स्थानकात दाखल झाले होते. गाडीला भाजपाचा स्कॉर्प सापडला. मागील काही दिवस हाच भाजप कार्यकर्ता पैसे वाटत असल्याचा आरोप निलेश राणे यांनी केला. गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. संबंधित व्यक्तींवरती कारवाई झालीच पाहिजे असं सांगत निलेश राणे आक्रमक झाले. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री शहरात फिरणाऱ्या दोन गाड्या आणि त्यानंतर जे समोर आलं ते हादरवणारं आहे असं त्यांनी म्हटलं. 

रात्रीचे 1 वाजून 19 मिनिटं झाली आहेत. मी मालवण पोलीस स्टेशनच्या बाहेर आहे. इतक्या रात्री इथे येण्याचं कारण म्हणजे आतमध्ये देवगडमधील दोन आरोपी आहेत. भयानक बाब म्हणजे, जो वाचवायला आला होता त्याच्या गाडीला कोणतीही नंबर प्लेट नाही असं सांगत त्यांनी व्हिडीओही दाखवला. नंबर प्लेटशिवाय फिरणारी गाडी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका भाजपा  पदाधिकाऱ्याची असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ही गाडी आपणच पोलिसांना पकडून दिल्याचं निलेश राणे यांनी म्हटलं आहे.  हा मुख्य आरोपी असून, मागील 4 ते 5 दिवसांपासून सुरु आहे असंही त्यांनी म्हटलं. 

गाडीमध्ये काय आढळले ? गाडीत पैसे भरून कुठे जात होता? कोणासाठी जात होता? असे प्रश्न नितेश राणेंनी उपस्थित केले आहेत. 

शिवराज यादव

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

