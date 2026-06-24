'सियाच्या आई-वडिलांनाही शिक्षा झाली पाहिजे,' केतन अगरवाल हत्या प्रकरणी शिवसेना नेत्या प्रियंका चतुर्वेदींची मागणी

Priyanka Chaturvedi on Ketan Agarwal Murder: महाराष्ट्र सध्या पुण्याच्या लोहगडमधील हत्याकांडाने हादरला आहे. केतन अगरवाल या उद्योजक तरुणाची त्याच्या होणाऱ्या पत्नीनेच हत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. 26 वर्षीय केतनला त्याची होणारी पत्नी 20 वर्षीय सिया गोयलने आपला प्रियकर चेतन चौधरीच्या मदतीने लोहगड किल्ल्यावरुन खाली ढकलून ठार मारलं आहे. सिया आणि चेतन यांनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून या हत्येची योजना आखली जात होती असाही खुलासा त्यांनी केला आहे. यानंतर राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमट असताना ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या आणि माजी राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यानीही यावर भाष्य केलं आहे.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत केतन अग्रवालच्या मृत्यू प्रकरणावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. "26 वर्षीय केतन अग्रवालची त्याची 20 वर्षीय होणारी पत्नी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी केलेल्या निर्घृण हत्येबद्दलची माहिती वाचण्यापासून मी स्वत:ला थांबवू शकलेली नाही. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी आणि तिला तिच्या कृत्याबद्दल योग्य ती शिक्षा मिळावी, अशी माझी अपेक्षा आहे".
"एखाद्या व्यक्तीने इतके दुष्ट कृत्य करण्याचे नियोजन करावे आणि आपण त्यातून सुटू शकतो असा विश्वास बाळगावा, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. तिच्या पालकांनाही कायद्याने शिक्षा व्हायला हवी. कारण बहुधा त्यांना आपल्या मुलीच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहिती असूनही, त्यांनी तिला कुटुंबाच्या संमतीने होणाऱ्या लग्नासाठी बळजबरीने तयार केले असावे," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
I haven’t been able to not read enough about the tragic 26 year old Ketan Agarwal’s cold blooded murder by his 20 year old fiancé Siya Goyal and Chetan Chaudhary. I hope there is strictest application of law and she gets the punishment she truly deserves.— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) June 24, 2026
That for someone to…
मृत केतन अग्रवालच्या कुटुंबीयांनी दावा केला आहे की, नरेंद्र मित्तल आणि रेणू मित्तल यांनीच सिया गोयलसोबत त्यांच्या मुलाचं लग्न जुळवलं होते. हे जोडपं सियाचे काका-काकू आणि केतनचे दूरचे मामा-मामी लागतात. केतनच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे की, नरेंद्र आणि रेणू यांना सियाबद्दलची वस्तुस्थिती पूर्णपणे माहित होती; तरीही त्यांनी तिचं नाव सुचवलं आणि हे लग्न जुळवलं.
विशेष म्हणजे, केतन आणि सिया यांचा साखरपुडा या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात झाला होता. नोव्हेंबरमध्ये राजस्थानमधील एका आलिशान राजवाड्यात त्यांचा विवाहसोहळा पार पडणार होता. केतनने त्यासाठी १७ कोटी रुपये खर्च करून सर्व बुकिंग केलं होतं. लग्नापूर्वीच्या फोटोशूटसाठी या जोडप्याला इंडोनेशियाला जायचं होते, परंतु विमानतळावर केतनचा पासपोर्ट अचानक हरवला आणि त्यामुळे त्याला बालीला जाता आलं नाही. केतनच्या वडिलांचा आरोप आहे की, सहल रद्द व्हावी यासाठी सियानेच तो पासपोर्ट लपवून ठेवला होता.