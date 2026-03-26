'संजय राऊतांना हे बोलण्याची काय गरज होती', प्रियंका चतुर्वेदी बैठकीत संतापल्या, उद्धव ठाकरे म्हणाले 'मी पक्षाचा प्रमुख...'

Priyanka Chaturvedi Upset over Rajya Sabha Seat: महाविकास आघाडीमधून राज्यसभेसाठी शरद पवार यांची बिनविरोध निवड झाली. मात्र शरद पवारांचा नाव अंतिम होईपर्यंत महाविकास आघाडीमधील सर्व पक्ष उमेदवारीसाठी उत्सुक होते. अखेरीस शरद पवार स्वत: राज्यसभेसाठी उत्सुक असल्याने शिवसेनेने माघार घेतली होती. मात्र यावरुनच आता उद्धव ठाकरेंना पक्षांतर्गत नाराजीला सामोरं जावं लागत असल्याचं दिसत आहे. राज्यसभेच्या जागेवरुन नाराज प्रियंका चतुर्वेदी बैठकीत संतापल्या आणि निघून गेल्याचं समजत आहे. बैठकीच्या शेवटी एका खासदाराने प्रियंका चतुर्वेदी यांना 6 वर्षे संधी देऊन काय उपयोग झाला, असा सवाल केला असं समजत आहे.
बैठकीत प्रियंका चतुर्वेदी यांनी संजय राऊत यांच्यावरील नाराजी व्यक्त केली. शरद पवार यांना राज्यसभा देण्याच्या चर्चेमुळे बैठकीत वाद झाला अशी माहिती समोर येत आहे. इतकंच नाही तर नाराज असलेल्या प्रियांका चतुर्वेदी बैठकीतून उठून गेल्या. शरद पवार यांना राज्यसभा देण्याबाबत संजय राऊत यांनी वक्तव्य का केलं? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यानंतर त्या थेट बैठकीतून निघून गेल्या.
या वादावर उद्धव ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली. “ते बोलले म्हणून काय झालं? पक्ष प्रमुख मी आहे. शेवटी निर्णय मीच घेणार असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसची भूमिका सांगून वाद टाळला.
राज्यसभेच्या जागेसाठी मल्लिकार्जून खर्गे, के. सी वेणुगोपाल, आणि रमेश चन्नीथला यांनी उद्धव ठाकरे यांना फोन केला होता. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार विरोधी पक्षाच्या पदाच्या संख्येसाठी ही जागा काँग्रेसला द्या. यावर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसला तुम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसशी बोल आमच्या खांद्यावर बंदूक चालवू नका? असं सांगितलं. यातून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील संभाव्य वाद कसा टाळला यांची माहिती दिली.
संजय राऊत यांनी मात्र असं काही घडलं नसल्याचं सांगत वृत्त फेटाळून लावलं आहे. कोणीतरी अफवा पसरवत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच आपण पक्षाच्या स्थापनेपासून सदस्य असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं आहे.
"मी त्या बैठकीला नव्हतो. असं काही घडलेलं नाही. असं घडल्याचं कोणी सांगत असेल तर ते चुकीचं आहे. मी पक्षाच्या स्थापनेपासूनचा सदस्य आहे. मी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या पक्षाच्या जन्मापासूनचा सदस्य आहे. स्वत: बाळासाहेब ठाकरेंनी ज्यांना नेते म्हणून नियुक्त केलं त्यातला मी एक आहे. उद्धव ठाकरे आणि माझं काय नातं आहे हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे अशा गोष्टींवर विचार करुन जर कोणी काम करु लागलो तर पक्ष उभा राहिला नसता, वाढला नसता. पण असं काहीही घडलेलं नाही. अशा प्रकारच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत," असं संजय राऊतांनी सांगितलं आहे.