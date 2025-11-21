'माझं घर जाळलं, पक्षासाठी अंगावर केसेस घेतल्या पण...', ठाकरेंनी हकालपट्टी केल्यानंतर शिवसेना नेता ढसाढसा रडला, 'निष्ठावान...'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Uddhav Thackeray Sacked Party Leader: निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आल्याने शिवसेना नेत्याला अश्रू अनावर झाले. पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेता ढसाढसा रडला. निष्ठावान शिवसैनिकांना असा न्याय मिळत असेल तर ते अयोग्य असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 21, 2025, 07:56 AM IST
Uddhav Thackeray Sacked Party Leader: राज्यात सध्या नगरपंचायत आणि नगरपरिषदा निवडणुकीचे वारे वाहत असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. पक्षविरोधी कारवाई केल्याने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातून शिवसैनिकांची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. पक्षाने हकालपट्टी केल्याने शिवसैनिक ढसाढसा रडला. पत्रकार परिषदेत आपलं गाऱ्हाणं मांडताना त्यांना अश्रू अनावरढाले होते. 

राहाता नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र पठारे , माजी नगरसेवक सागर लुटे , उज्ज्वला होले यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत राजेंद्र पठारे हे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहेत. तर लुटे आणि उज्ज्वला होले नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत. महाविकास आघाडीत सामील न होता पक्षाचा एबी फॉर्म भरल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. 

एबी फॉर्म चोरल्याचा अनिल देसाई यांचा पदाधिका-यांवर आरोप आहे. पत्रकार परिषदेत राजेंद्र पठारे यांनी कारवाईवर भाष्य करताना गंभीर आरोप केले. "शिर्डी ठाकरे सेनेत बाळासाहेब थोरात यांचा मोठा हस्तक्षेप आहे. ही ठाकरे सेना नाही तर KT सेना (कोल्हे - थोरात सेना) आहे," असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला आहे. 

गेल्या 30 वर्षापासुन राजेंद्र पठारे हे निष्ठावान शिवसैनिक होते. जिल्हा उपप्रमुखासह अनेक पदे त्यांनी भूषवली आहेत. "विखे समर्थकांनी माझे घर जाळले. आंदोलनात अनेक केसेस अंगावर घेतल्या मात्र पक्ष सोडला नाही. निष्ठावान शिवसैनिकांना असा न्याय मिळत असेल तर ते अयोग्य आहे. जिल्हयातील ठाकरे सेना संपवण्याचा थोरातांचा डाव आहे," असा आरोप राजेंद्र पठारे यांनी केला आहे. 

तसंच शिवसेना फुटली तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत न जाता उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलो. मशाल घाती घेतली मात्र आता या पश्चाताप येत असल्याच देखील राजेंद्र पठारे यांनी स्पष्ट केलं.

कारवाईमागील कारण काय?

राहाता नगरपरिषदेत काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंची शिवसेनेने स्थानिक आघाडी केली आहे. ही निवडणूक पक्षाच्या चिन्हांवर लढवली जावी असा आग्रह माजी उपनराध्यक्ष राजेंद्र पठारे आणि त्यांच्या समर्थकांचा होता. पठारे यांनी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली करत एबी फॉर्म मिळवला आणि उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यामुळेच पक्षाने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

