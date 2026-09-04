/देवा, धर्माला बोललात तर गप्प बसणार का?; बापटांवरील हल्ल्याबाबत विचारलं असता धंगेकर चिडले; Zee 24 तासच्या कार्यक्रमात अजब युक्तिवाद

डीजे बंदीवरून राज्यात चांगलंच वादंग निर्माण झालंय, दहीहंडी, गणेशोत्सवात डीजे बंदीचा अनेक जिल्ह्यात निर्णय घेण्यात आला आहे.. तर दुसरीकडे पुण्यातही मोठा वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान याच मुद्द्यावरून झी 24 तासच्या आमनेसामनेमध्ये शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर आणि विद्यानंद बापट हे आमनेसामने आले होते. दरम्यान या कार्यक्रमात रवींद्र धंगेकर चांगलेच संतापल्याचं पाहायला मिळालं.
गणेशोत्सवादरम्यान कर्कश्श आवाजात वाजवले जाणारे संगीत, डीजे यास विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात गुरुवारी हल्ला झाला. दरम्यान चापट मारणे म्हणजे हल्ला नाही असा अजब युक्तिवाद शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केला आहे. इतकंच नाही तर त्यांना यासंदर्भात स्पष्टीकरण विचारलं असता ते संतापले आणि तुम्ही ज्याप्रकारे माझ्याशी आक्रमकपणे बोलत आहात हा हल्ला आहे असं म्हणाले.
चापट मारली म्हणजे हल्ला का अशी विचारणा तुम्ही केली यासंदर्भात त्यांना विचारलं असता ते म्हणाले, कोणाच्या देवा, धर्माला जर बोललात तर गप्प बसणार का? जनभावना आहे की नाही? चापट मारली म्हणजे हल्ला म्हणणार का? मारायला नाही पाहिजे होतं ही चूक होती. मी त्याचं समर्थन करत नाही. पण हल्ला कशाला म्हणतात? चापट मारणे म्हणजे हल्ला कसं काय? तुम्ही माझ्यावर चिडून बोलत आहात हा हल्ला आहे असा अजब युक्तिवाद त्यांनी केला.
रस्त्यावर येऊन पालखी, गणपती बंद करा सांगितलं तर तसं होणार नाही. स्पीकरच्या आडून सण बंद करायचे असतील तर असे किती बापट येऊन गेले. हे घरात पुस्तकं वाचतात, आणि लोकांना त्रास देतात. त्यांनी आम्हाल देवधर्म सांगू नये. करोना काळात गणेशोत्सवातील कार्यकर्ते मदत करत होते, यांनी कधी कोणाला चहा पाजला नाही असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
ते इतर कोणत्या विषयांवर बोलत नाहीत. स्पीकरपुरतं बोलतं असतील तर त्यावर चर्चा करु. पण त्यांचा रस्त्यांवरील सोहळ्यांवर आक्षेप आहे. उद्या ते पालखी सोहळा, गावच्या जत्रा बंद करणार आहेत का? अशा सूचना करणारे अनेक बापट कित्येक गणेशोत्सवात पाहत आलो आहे. कोर्ट, न्यायालयाचे नियम पाळत ते वाजवले पाहिजेत हे मान्य आहे. पण विचाराला लोकभावनेचा आदर दिला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं आहे.
विद्यानंद बापट यांनी यावेळी, अनेक वर्ष लोक मुद्दे मांडत आहेत, मग त्यावर काही कारवाई केली का? असा प्रश्न विचारला. डेबिसलच्या कायद्याचं पालन केलं जात आहे का? लाऊडस्पीकरला डेसिबलचे निकष लावण्यात अर्थ नाही. ते बंदिस्त प्रेक्षकगृहांमध्ये ठेवायला हवे आहेत. कृत्रिमरित्या ध्वनीवर्धन कऱणारं कोणतंही यंत्र सार्वजनिक ठिकाणी नको. बंदिस्त ठिकाणी ते वापरा. जे आत असतील त्यांनाच ते ऐकता येईल आणि बाहेरच्यांना त्रास होणार नाही. सार्वजनिक ठिकाणी वाजवण्याचा दुराग्रह करु नये. रस्त्यावर मंडप बांधण्याचा तसंच मिरवणुकाही रस्त्यावर काढण्याचा दुराग्रह करु नये. पूर्वी करत होतो हा युक्तिवाद ठरणार नाही असं विद्यानंद बापट यांनी सांगितलं.
यावेळी त्यांना उत्सवावर बंदी घालण्याची आपली मागणी नाही हे स्पष्ट करताना, जसा सवाई गंधर्व मैदानातून बंदिस्त प्रेक्षकगृहात नेला तसंच करावं. ज्यांना साजरे करायचे आहे त्यांच्यापुरते मर्यादित राहतील असं ते म्हणाले.
लष्कर-ए-तोयबा तसं लष्कर-ए-उत्सव झालंय असं वक्तव्य डीजेला विरोध करणा-या विद्यानंद बापट यांनी केलंय. काल झालेल्या हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापट यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.. सार्वजनिक ठिकाणी उत्सवांमुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याचं बापट यांनी सांगितलंय. भावना दुखावणं म्हणजे छाती, डोकं, पोट दुखणे नव्हे.. भावना दुखावणं हा निव्वळ कांगावा असल्याचं बापटांनी म्हटलंय.. विरोध करता येत नाही म्हणून मारहाण झाल्याचंही बापटांनी सांगितलंय.,.