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'हा काही मोठा...', विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्यानंतर रवींद्र धंगेकरांचं अजब विधान; काय म्हणाले पाहिलं का?

विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात हल्ला करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून या प्रकरणात रवींद्र धंगेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:16 PM IST
'हा काही मोठा...', विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्यानंतर रवींद्र धंगेकरांचं अजब विधान; काय म्हणाले पाहिलं का?
Image Credit: ravindra dhangekar reaction on vidyanand bapat attacked

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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