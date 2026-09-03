'हा काही मोठा...', विद्यानंद बापटांवरील हल्ल्यानंतर रवींद्र धंगेकरांचं अजब विधान; काय म्हणाले पाहिलं का?

पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान डीजेला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांना मारहाण करण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी बोलत असताना विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. मात्र बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देता शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी अजब वक्तव्य केलं आहे. बापटांवरील हल्ला हा मोठा विषय नाही, असं रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
बापटांवर हल्ला करणे चुकीचं आहे. पण याला हल्ला म्हणता येणार नाही. मारहाण करणे चुकीचं आहे. एखादी चापट वगैरे मारली असेल हा काही मोठा विषय नाही. पण त्यांनी त्यांची बाजू पारदर्शक ठेवली पाहिजे, असं अजब वक्तव्य धंगेकर यांनी केलं आहे.
'हातवारे कोणी कोणावर केले नाही पाहिजे. पण तो जो शब्द आहे हल्ला तो प्रचंड मोठा आहे. पण कोणी कोणावर हात उचलू नये. हल्ला म्हणल्यानंतर जखमी वगैरे असा होता,' असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे.
सामान्य पुणेकर प्रश्न मांडत असताना त्याला माराहण होणं गंभीर आहे, असं विचारण्यात आल्यावर रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटलं आहे की, 'हे लोकभावनेतून चालणारे उत्सव आहे. यात काही नियम आणता येतील, याच्यावर चर्चा करता येतील. पण बापटांचं म्हणणं आहे की, सगळंच बंद करा, हे योग्य नाही. ते फक्त डीजेवर बंदीवर बोलत नाही तर, मंडप रस्त्यावर काढू नका, मिरवणूका काढू नका याच्यावरही बोलत आहेत. ते काही एकच बोलत नाही. त्यांची भूमिका एकदा तपासून बघितली पाहिजे. त्यांची भूमिका पारदर्शी असेल तर आम्ही त्यांच्यासोबत आहे.'
'यात बापट जे काही भूमिका मांडतात ते लोकशाहीच्या पद्धतीने माडतात. त्याला उत्तर लोकशाही पद्धतीनेच दिलं पाहिजे. पण बापटाची भूमिका पारदर्शक आहे का हे तपासायला पाहिजे. आणि बापट जे म्हणतात त्यांच्या तक्रारी मी ऐकल्या, रस्त्यावर मांडव नाही पाहिजे, शहरात मिरवणूक नको, गणपती मंडळ चौकात नको, डिजेमध्ये स्पीकर नाही लावला पाहिजे. तर ही भूमिका त्यांची तपासली पाहिजे आणि तपासून त्यांना खऱ्या अर्थ्याने म्हणायचं काय हे स्पष्ट केलं पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली तर आम्हाला त्यावर चर्चा करता येईल,' असं धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.
'स्पीकरचा आवाज कर्णकर्कश नको, नियम अटी वाचून उत्सव साजरे केले पाहिजेत या मताचा मी आहे. पण उत्सव बंद करणे या मताचा मी नाही. कोर्टाच्या अधीन रराहून सण पाळले पाहिजे. उत्सवच बंद करा अशी मागणी असेल तर त्याला आमचा विरोधच असणार आहे, असंही धंगेकर यांनी पुढे नमूद केलं आहे.