Sanjay Raut Health Update: प्रकृतीच्या कारणास्तव एकांतवासात गेलेल्या संजय राऊतांचा मोठा निर्णय, आता...

Sanjay Raut Health Update: शिवसेना ठाकरे गटाची मुलुखमैदानी तोफ, राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत प्रकृतीच्या कारणास्तव सध्या गर्दीपासून दूर आहेत. राजकीय सभांसह मीडियाशी ते संवाद साधत नसून, डॉक्टरांनी घातलेल्या निर्बंधांचं पालन करत आहेत. संजय राऊत यांनीच सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत यासंदर्भात माहिती दिली होती. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे धडाडणारी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे संजय राऊत आता पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहेत. संजय राऊत सोमवारी सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यास संजय राऊत आता सज्ज झाले आहेत. यावरुन आता त्यांची प्रकृती ठणठणीत झाल्याचं दिसत आहे.
संजय राऊत सोमवारी सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. गेले महिनाभर तब्येत ठीक नसल्यामुळे संजय राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी दुरावा साधला होता. मी नवीन वर्षात परत येणार असं म्हणणारे संजय राऊत महिन्याभरात मैदान गाजवण्यास सज्ज झाले आहेत
"सर्व मित्र परिवार आणि कार्यकर्त्यासाठी नम्र विनंती जय महाराष्ट्र ! आपण सगळ्यांनी माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला आणि प्रेम केले, पण सध्या अचानक माझ्या प्रकृतीत काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले. उपचार सुरू आहेत, मी यातून लवकरच बाहेर पडेन. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीत मिसळणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यास नाईलाज आहे. मला खात्री आहे मी ठणठणीत बरा होऊन साधारण नवीन वर्षात आपल्या भेटीस येईन. आपले प्रेम आणि आशीवाद असेच राहू द्या", अशी माहिती संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून दिली होती.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 31, 2025
संजय राऊत यांना मुंलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. घशाचा त्रास होत असल्याने ते उपचार घेतल्याचं सांगितलं जात होतं. यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. मात्र रुग्णालयात असतानाही त्यांनी आपली लेखणी कायम ठेवली होती. सामनामधील अग्रलेख लिहितानाचा फोटो त्यांनी शेअर केला होता. याशिवाय बिहार निवडणूक निकाल आणि इतर मुद्द्यांवरही ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त होत होते. पण आता ते पुन्हा एकदा मीडियाशी संवाध साधताना दिसतील.