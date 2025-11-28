English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sanjay Raut Health Update: प्रकृतीच्या कारणास्तव एकांतवासात गेलेल्या संजय राऊतांचा मोठा निर्णय, आता...

Sanjay Raut: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे धडाडणारी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे संजय राऊत प्रृकतीच्या कारणास्तव सध्या गर्दीपासून दूर आहेत. यादरम्यान त्यांनी आता एक घोषणा केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 28, 2025, 01:25 PM IST
Sanjay Raut Health Update: शिवसेना ठाकरे गटाची मुलुखमैदानी तोफ, राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत प्रकृतीच्या कारणास्तव सध्या गर्दीपासून दूर आहेत. राजकीय सभांसह मीडियाशी ते संवाद साधत नसून, डॉक्टरांनी घातलेल्या निर्बंधांचं पालन करत आहेत. संजय राऊत यांनीच सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत यासंदर्भात माहिती दिली होती. मात्र उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे धडाडणारी तोफ म्हणून ओळखले जाणारे संजय राऊत आता पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहेत. संजय राऊत सोमवारी सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्यास संजय राऊत आता सज्ज झाले आहेत. यावरुन आता त्यांची प्रकृती ठणठणीत झाल्याचं दिसत आहे. 

संजय राऊत सोमवारी सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. गेले महिनाभर तब्येत ठीक नसल्यामुळे संजय राऊत यांनी प्रसार माध्यमांशी दुरावा साधला होता. मी नवीन वर्षात परत येणार असं म्हणणारे संजय राऊत महिन्याभरात मैदान गाजवण्यास सज्ज झाले आहेत

संजय राऊत एकांतात का गेले होते?

"सर्व मित्र परिवार आणि कार्यकर्त्यासाठी नम्र विनंती जय महाराष्ट्र ! आपण सगळ्यांनी माझ्यावर कायम विश्वास ठेवला आणि प्रेम केले, पण सध्या अचानक माझ्या प्रकृतीत काही गंभीर स्वरुपाचे बिघाड झाल्याचे समोर आले. उपचार सुरू आहेत, मी यातून लवकरच बाहेर पडेन. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार मला बाहेर जाणे व गर्दीत मिसळणे यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यास नाईलाज आहे. मला खात्री आहे मी ठणठणीत बरा होऊन साधारण नवीन वर्षात आपल्या भेटीस येईन. आपले प्रेम आणि आशीवाद असेच राहू द्या", अशी माहिती संजय राऊत यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून दिली होती. 

संजय राऊत यांना मुंलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. घशाचा त्रास होत असल्याने ते उपचार घेतल्याचं सांगितलं जात होतं. यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती. मात्र रुग्णालयात असतानाही त्यांनी आपली लेखणी कायम ठेवली होती. सामनामधील अग्रलेख लिहितानाचा फोटो त्यांनी शेअर केला होता. याशिवाय बिहार निवडणूक निकाल आणि इतर मुद्द्यांवरही ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त होत होते. पण आता ते पुन्हा एकदा मीडियाशी संवाध साधताना दिसतील.

 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

ShivsenaSanjay Rautसंजय राऊतशिवसेना

