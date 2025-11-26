'भाकरी खाता, की नोटा...', संजय शिरसाट यांची अशोक चव्हाणांवर बोचरी टीका, 'कुणाचे हरामाचे पैसे...'

Sanjay Sirsat on Ashok Chavan: एवढ्या सगळ्या एजन्सी घेऊन काय करता, इतका पैसा कशाला पाहिजे, भाकरी खाता की नोटा? अशा शब्दांत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी खासदार अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे. अशोक चव्हाण यांचा मतदारसंघ असलेल्या भोकर नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्त आयोजित जाहीर सभेत शिरसाट यांनी हे वक्तव्य केलं. घरात पंधरा माणसे असली असती तर वाटण्या झाल्या असत्या आणि आपल्या वाट्याला काही येणार नाही असे असेल तर समजू शकलो असतो असं म्हणत शिरसाट यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर वैयक्तिक टीकाही केली.
"संजय शिरसाट टाईट राहतो, सगळ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. माझा फ्लॅट आहे, काय आहे ते दाखवतो. आपण कुणाला घाबरत नाही, प्रामाणिकपणे करतो. कुणाचे हरामाचे पैसे खात नाही," अशी बोचरी टीकाही शिरसाट यांनी केली
शंकरराव चव्हाण म्हणायचे नांदेडला लंडन बनवणार. मी दोन-तीन वेळा नांदेडला आलो पण मला काही बदल दिसला नाही अशा शब्दांत संजय शिरसाट यांनी काँग्रेसचे दिवंगत मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्यावरही टीका केली. भोकर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनिमित्त आयोजित जाहीर सभेत शिरसाठ यांनी ही टीका केली.
आज तर मी त्यांच्या मतदार संघातील गावात आलो आहे. मला वाटलं हे गाव तरी चांगले असेल, पण काही नाही. ज्या लोकांनी एवढं मोठं राजकारण केलं, काम केलं ज्यांच्या आदर्शवर आम्ही राजकारण करतो ते गाव तर सर्वात सुंदर असेल असे वाटले होते अशी खोचक टीकाही शिरसाट यांनी केली
फक्त एकनाथ शिंदे रिक्षा चालवत नव्हते, मीही रिक्षा चालवत होतो, भाजपचे बावनकुळे, प्रताप सरनाईक हेही रिक्षा चालवत होते. आमची रिक्षा चालवणाऱ्यांची एक मोठी युनियन आहे. आम्ही सगळे मंत्री झालो. सर्वसामान्य मोठे झाले पाहिजेत असं विधान त्यांनी यावेळी केलं.
नांदेडमध्ये महायुती तुटण्यासाठी शंभर टक्के अशोक चव्हाण हेच जबाबदार आहेत असं विधान परिषदेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी सांगितलं आहे. "शिवसेना भाजपाची युती व्हावी यासाठी आमच्या चारही आमदारांनी प्रमाणिक प्रयत्न केले. तीन आमदार अशोक चव्हाण यांच्या घरी दोनवेळा गेले, प्रत्येक ठिकाणी 20 टक्के जागा द्याव्यात असा प्रस्ताव ठेवला. मात्र एकही जागा देऊ शकत नाही असं अशोक चव्हाण म्हणाले. त्यामूळे युती तुटली," असं शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील म्हणाले.
"जाणीवपूर्वक युती करायची नाही, पैशाचा वापर करून कार्यकर्ता जमात नष्ट करायचा प्रयोग मागील अनेक वर्षापासून नांदेड जिल्ह्यात सुरू आहे. मी म्हणेल तशाच पद्धतीने सगळ्या पक्षांनी जिल्ह्यात चाललं पाहिजे अशी त्यांची सातत्याने भूमिका राहिलेली आहे. युती तुटण्यास शंभर टक्के अशोक चव्हाण जबाबदार आहेत असे पाटील म्हणाले. मला त्यांचा अनुभव आहे, नवीन आमदारांना अनुभव नव्हता, आता त्यांचा अनुभव आला," असंही हेमंत पाटील म्हणाले.
जिवंत असेपर्यंत अशोक चव्हाण यांना भाजप कळाली तरी खूप झालं असे खोचक प्रत्युत्तर आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी अशोकचव्हाण यांना दिलं आहे. चिखलीकर यांची कन्या प्रणिता चिखलीकर भाजपामध्ये महिला महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत. त्यावरून अशोक चव्हाण यांनी काल टीका केली होती. बाप एका पक्षात आणि पोरगी एका पक्षात चालणार नाही असे चव्हाण म्हणाले होते. त्याला आमदार चिखलीकर यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं.
अशोक चव्हाण यांना कोणी विचारत नाही त्यामुळे त्यांच्यावर गल्लोगल्ली फिरण्याची वेळ आली आहे. मी भाजपमध्ये पाच वर्ष होतो. भाजपमध्ये निर्णय घेण्याची पद्धत फार वेगळी आहे. प्रदेशाध्यक्ष, राज्याचे नेते फडणवीस आणि त्यांची टीम हे पक्षाचे निर्णय घेत असतात. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना ते जिवंत असेपर्यंत भाजप कळली तरी खूप झालं असा टोला चिखलीकर यांनी लगावला. "चव्हाण त्यांच्या मुलीसाठी चोरून भाजपामध्ये आले की अन्य कारणासाठी आले त्यांनी आगोदर खुलासा करावा. काँग्रेसने त्यांना काय असे कमी केले की ते काँग्रेसला बेईमान होऊन एका भीतीपोटी भाजपामध्ये आले," असेही चिखलीकर म्हणाले