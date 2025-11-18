'भाजपाचा मित्रपक्षांवर अबलेसारखा बलात्कार', एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना नेत्याचं स्फोटक विधान, 'थोड्या दिवसात...'

Shahajibapu Patil on BJP: एखाद्या अबलेवर केलेला बलात्कार असावा अशा प्रकारचं भाजपाचं वागणं मला दिसत आहे असं विधान शिवसेना नेते शहाजीबापू पाटील यांनी केलं आहे. अशा प्रकारचं राजकारण वैभवशाली महाराष्ट्राच्या परंपरा थोड्या दिवसात उद्ध्वस्त करेल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. डोंबिवलीमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमधील नेते, पदाधिकाऱ्यांनी भाजपाने पक्षात प्रवेश दिल्याने भाजपा आणि शिवसेनेत कटुता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेच्या नाराज मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीलाही हजेरी लावली नाही.
"आज हिडीस, किळसवाणं, एखाद्या अबलेवर केलेला बलात्कार असावा अशा प्रकारचं भाजपाचं वागणं मला दिसत आहे. असं राजकारण महाराष्ट्रात होणार असेल तर या वैभवशाली महाराष्ट्राच्या परंपरा थोड्या दिवसात उद्ध्वस्त झालेल्या दिसतील," असं शहाजीबापू पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिवसेना मंत्र्यांच्या बैठकीची इनसाईड स्टोरी झी 24 तासच्या हाती लागली आहे. डोंबिवलीतील पक्षप्रवेशावर शिवसेनेनं फडणवीस यांच्यासमोर नाराजी व्यक्त केली. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या मंत्र्यांना सुनावलं अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आहे. राष्ट्रवादी, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजपा असे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे सत्तेवर आहेत. मागील काही महिन्यांपासून एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे मंत्री वेगवेगळ्या कारणावरून नाराज असल्याचे दिसत आहे. विशेषत: निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून शिंदे यांच्या मंत्र्यांनी उघडपणे आपली नाराजी बोलून दाखवलेली आहे. याधीवाटपावरून शिंदे आणि भाजपाचे नेते यांच्यात अनेकदा खटके देखील उडाले आहेत. शिंदेंच्या मंत्र्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर थेट बहिष्कार घातला. या बैठकीला सरकारमधील सर्वच मंत्री उपस्थित होते फक्त शिंदेंचे सर्वच मंत्री गैरहजर होते. सर्वच मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. या भेटीत नेमकं कोणत्या मुद्द्यांवरून चर्चा झाली, हे अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र शिवसेनेचा एकही मंत्री बैठकीला नसल्यामळे वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे.
प्री कॅबिनेटमध्येच आजच्या बैठकीवर बहिष्कार घालायचं ठरलं अशी सूत्रांची माहिती आहे. रविंद्र चव्हाण यांच्या विरोधात शिवसेनेत प्रचंड नाराजी आहे. प्री कॅबिनेट मध्ये यावर शिवसेना मंत्री यांची चर्चा. आम्हाला जर अधिकार, निधी वाटप, अधिकारी बदली याबाबत अधिकार नसतील बैठकीला येऊन उपयोग काय? असा सवाल शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी विचारला आहे. मी उपमुख्यमंत्री आहे त्यामुळे मी कॅबिनेट बैठकीला जातो असं म्हणून शिंदे बैठकीला गेले. भाजपची वाटचाल ही स्वबळावर जायची आहे आणि ते त्याच पद्धतीने वागत आहेत अशी शिवसेना मंत्र्यांची भूमिका आहे.
"भाजपने मिंधे गॅंगची गाजराची पुंगी कधीच केली होती. आता फक्त ती मोडून खायला भाजपने सुरू केली आहे, एवढंच! या रुसू बाई रुसू कार्यक्रमाचा फटका मात्र महाराष्ट्राच्या जनतेला बसतो," असं अंबादास दानवे म्हणाले आहेत.
आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, "असं कळलंय की आज मिंधे टोळीच्या मंत्र्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. गेलेच नाहीत! का? तर म्हणे राग आलाय! भयंकर राग! मुख्यमंत्र्यांवर आणि भाजपावर! निवडणुकीतलं जागावाटप आणि म्हणे ह्यांचा पक्ष फोडताएत म्हणून! ह्याला म्हणतात चोर मचाये शोर! पण ह्यांच्या स्वार्थापोटी राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणं म्हणजे महाराष्ट्राचा आणि इथल्या जनतेचा अपमान आहे! मंत्रीमंडळ बैठका जनतेचे प्रश्न सोडवायला असतात, तुमचे रुसवे फुगवे सांभाळायला नाहीत! कसा चाललाय हा कारभार?! महाराष्ट्रासाठी हे सगळं चिंताजनक आहे. चला, आज परत कोणीतरी गावी जाणार".