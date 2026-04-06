मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर जादूटोणा करण्याचा प्रयत्न? दाव्याने एकच खळबळ; फोटोवर कोणी मारल्या फुल्या?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या फोटोवर फुल्या मारल्याचं मोठं विधान सुषमा अंधारेंनी केलं आहे, काही लोकांकडून ही माहिती मिळाल्याचं सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. खरं काय खोटं काय? याबाबत माहित नसल्याचंही अंधारे यांनी म्हटलंय, अंधारेंच्या या विधानानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या फोटोवर फुल्या मारून जाटूदोणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.
कथित सीडीआरवरून सुषमा अंधारेंनी एकनाथ शिंदेंनाही टार्गेट केलं आहे. शिंदे आणि खरातमध्ये संवाद झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे एसआयटी एकनाथ शिंदेंची चौकशी करणार का? असा सवालही अंधारेंनी केला आहे, एकनाथ शिंदेंनी खरातला कॉल का केले? हे देखील समोर येणं गरजेचं असल्याचं अंधारे म्हणाल्या आहेत.
एसआयटीच्या तपासावरही सुषमा अंधारेंनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, एसआयटीकडून वेगानं तपास होत नाही, त्यामुळे खरात प्रकरणात सीआयडीचा समावेश करावा अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे. एसआयटी अजूनही चाकणकरांना चौकशीला बोलावत नाही? अशी विचारणाही त्यांनी केली.
सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषदेत मोठी विधानं केली आहेत, तसंच मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोवर कोणी फुल्या मारल्या? असा सवाल उपस्थित करत अंधारे यांनी खळबळ उडवून दिली आहे, त्यामुळे खरात प्रकरणाचा तपास सीआयडीनं करावा अशीही मागणी आता सुषमा अंधारेंकडून करण्यात आली आहे.
