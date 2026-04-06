मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या फोटोवर फुल्या मारल्याचं मोठं विधान सुषमा अंधारेंनी केलं आहे, काही लोकांकडून ही माहिती मिळाल्याचं सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.    

शिवराज यादव | Updated: Apr 6, 2026, 09:15 PM IST
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर जादूटोणा करण्याचा प्रयत्न? दाव्याने एकच खळबळ; फोटोवर कोणी मारल्या फुल्या?

सुषमा अंधारेंनी खरात प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांसदर्भात एक मोठं विधान केलंय. मुख्यंत्र्यांच्या फोटोवर फुल्या मारण्यात आल्याचं सुषमा अंधारेंनी म्हटलं आहे. काही लोकांनी याबाबतची माहिती दिल्याचं अंधारेंनी सांगितलं. तसंच एकनाथ शिंदे आणि रूपाली चाकणकरांवरही त्यांनी टीका केली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या फोटोवर फुल्या मारल्याचं मोठं विधान सुषमा अंधारेंनी केलं आहे, काही लोकांकडून ही माहिती मिळाल्याचं सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.  खरं काय खोटं काय? याबाबत माहित नसल्याचंही अंधारे यांनी म्हटलंय, अंधारेंच्या या विधानानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या फोटोवर फुल्या मारून जाटूदोणा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.

अजित पवारांच्या अपघाताआधी आणि नंतर 5 दिवसात खरातच्या मोबाईलवर 62 मेसेज; मोठा गौप्यस्फोट, मेसेज पाठवणारा कोण?

 

कथित सीडीआरवरून सुषमा अंधारेंनी एकनाथ शिंदेंनाही टार्गेट केलं आहे. शिंदे आणि खरातमध्ये संवाद झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे एसआयटी एकनाथ शिंदेंची चौकशी करणार का? असा सवालही अंधारेंनी केला आहे, एकनाथ शिंदेंनी खरातला कॉल का केले? हे देखील समोर येणं गरजेचं असल्याचं अंधारे म्हणाल्या आहेत.

एसआयटीच्या तपासावरही सुषमा अंधारेंनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत, एसआयटीकडून वेगानं तपास होत नाही, त्यामुळे खरात प्रकरणात सीआयडीचा समावेश करावा अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.  एसआयटी अजूनही चाकणकरांना चौकशीला बोलावत नाही? अशी विचारणाही त्यांनी केली. 

सुषमा अंधारेंनी पत्रकार परिषदेत मोठी विधानं केली आहेत, तसंच मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोवर कोणी फुल्या मारल्या? असा सवाल उपस्थित करत अंधारे यांनी खळबळ उडवून दिली आहे, त्यामुळे खरात प्रकरणाचा तपास सीआयडीनं करावा अशीही मागणी आता सुषमा अंधारेंकडून
करण्यात आली आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

EPFO 3.0 Update: ATM आणि UPI वरुन सहज काढता येईल पीएफ, एकाव...

भारत