'काही राजकीय नेत्यांनी हाताची करंगळी कापून...', अशोक खरातच्या अटकेनंतर सुषमा अंधारेंची पोस्ट; चाकणकरांचा फोटो शेअर

Sushma Andhare on Rupali Chakankar after Ashok Kharat Arrest: नाशिक पोलिसांनी बलात्काराच्या आरोपाखाली अशोक खरात उर्फ ‘ स्वघोषित कॅप्टन’ला अटक केली आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांशी थेट संपर्क असणारे अशोक खरात यांच्या अटकेने खळबळ उडाली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध असून, आपलं भविष्य पाहण्यासाठी जातात. यादरम्यान शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियावर रुपाली चाकणकर यांचा अशोक खरात यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करत काही गंभीर आरोप केले आहेत. यावेळी त्यांनी दीपक केसरकर, तटकरे, चाकणकर हे त्यांचे राजकीय भक्त असल्याचंही म्हटलं आहे.
स्वयंघोषित ज्योतिषाकडे अनेक राजकीय नेत्यांचा राबता होता. केसरकर तटकरे चाकणकर अशी काही राजकीय भक्तांची नावे. अनेक राजकीय नेत्यांनी या ज्योतिषाच्या सांगण्यावर वेगवेगळ्या पूजा करणे, स्वतःच्या हाताची करंगळी कापून घेणे असे अघोरी उद्योग सुद्धा केल्याचे लोक चर्चा करत आहेत असं सुषमा अंधारेंनी म्हटलं आहे.
विशेष यापूर्वी सुद्धा अशोक खरात याच्यावर जेव्हा लैंगिक शोषणाचे आरोप एका संस्थेने केले तेव्हा चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत संबंधित संस्थेकडून दबाव आणून माफीनामा घेतला होता असा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष; खरात यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेवर रूपाली चाकणकर संचालक म्हणून काम करतात असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पुन्हा एकदा महिला आयोगासारख्या अत्यंत जबाबदार पदाचा दुरुपयोग करत रूपाली चाकणकर यांनी अशा लिंगपिसाट माणसाला मदत केली तर याची जबाबदारी कोण घेणार ? अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.
रूपाली चाकणकरांच्या छत्रछायेखाली…..
कॅप्टन अशोक खरात नावाच्या स्वयंघोषित ज्योतिषाला आज नाशिक पोलिसांनी अटक केली खरात याच्यावर बलात्कार योन शोषण यासारखे आरोप आहेत.
पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या पेन ड्राईव्ह मधून 58 आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोलिसांनी हस्तगत केल्याची माहिती समोर येत आहे.
योगायोगाने राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर याच पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा वहिनी विराजित आहेत.
महिला म्हणून सुनेत्रा वहिनींच्या मनाला तरी ही गोष्ट पटते का की अशा लिंग पिसाट माणसाला पाठीशी घालणाऱ्या चाकणकरांना या पदावर ठेवावे...?
— SushmaTai Andhare (@andharesushama) March 18, 2026
बलात्कार प्रकरणी आरोपी अशोक खरातला अटक करण्यात आली असून, सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात ज्योतिष अशोक खरात विरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यावर 35 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी तब्बल 58 व्हिडिओ जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमध्ये काही नामांकित महिला व सेलिब्रिटी संबंधित असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या व्हिडिओंची सखोल तपासणी सुरू असून, त्यामधून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट 1 करीत आहे.
कॅप्टन खरात हे मर्चंट नेव्हीमधील निवृत्त अधिकारी आहेत. 'शिवनिका ट्रस्ट'च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करताना कॅप्टन खरात यांनी 154 देशांचे दौरे पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे, या देशांमधील बहुतांश धार्मिक चालीरीती, परंपरा, संस्कृती, नीतिमूल्ये, प्रगती, मागासलेपणा आणि नैसर्गिक परिस्थिती यांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला असावा, असे मानले जाते.
त्यांच्या आयुष्याला एक रंजक वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा त्यांनी आपले लक्ष 'कॉस्मॉलॉजी' (विश्वशास्त्र) नावाच्या शास्त्राच्या अभ्यासाकडे वळवले. कॉस्मॉलॉजी हे असे शास्त्र आहे, ज्याने गेल्या 100 वर्षांत प्रचंड प्रगती साधली आहे.
कॅप्टन खरात यांनी कॉस्मॉलॉजीचे शिक्षण आपल्या या क्षेत्रातील गुरू, कै. श्री. मुजुमदार साहेब, जे त्यावेळी 'ऑस्ट्रेलियन मर्चंट शिपिंग विभागा'चे 'सेलिंग विभाग प्रमुख' आणि 'स्वाक्षरी अधिकारी' (Signing Officer) होते यांच्या विशेष आग्रहास्तव घेतले. आपल्या प्रशिक्षण काळात, एकूण 277 विद्यार्थ्यांमधून त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले.
मर्चंट नेव्हीमधून निवृत्त झाल्यानंतर, कॅप्टन खरात सध्या 'शिवनिका ट्रस्ट'चे नेतृत्व करत आहेत. तसेच त्यांनी विश्वशास्त्राच्या क्षेत्रालाच आपली पुढील कारकीर्द म्हणून पुढे चालू ठेवल्याचे सांगितले जाते. अनेक राजकीय व्यक्ती तसेच विविध क्षेत्रांतील नामवंत आणि प्रसिद्ध व्यक्तींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते.