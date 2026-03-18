'काही राजकीय नेत्यांनी हाताची करंगळी कापून...', अशोक खरातच्या अटकेनंतर सुषमा अंधारेंची पोस्ट; चाकणकरांचा फोटो शेअर

Sushma Andhare on Rupali Chakankar after Ashok Kharat Arrest: नाशिक पोलिसांनी बलात्काराच्या आरोपाखाली अशोक खरात उर्फ ' स्वघोषित कॅप्टन'ला अटक केली आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांशी थेट संपर्क असणारे अशोक खरात यांच्या अटकेने खळबळ उडाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 18, 2026, 01:14 PM IST
Sushma Andhare on Rupali Chakankar after Ashok Kharat Arrest: नाशिक पोलिसांनी बलात्काराच्या आरोपाखाली अशोक खरात उर्फ ‘ स्वघोषित कॅप्टन’ला अटक केली आहे. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांशी थेट संपर्क असणारे अशोक खरात यांच्या अटकेने खळबळ उडाली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध असून, आपलं भविष्य पाहण्यासाठी जातात. यादरम्यान शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी सोशल मीडियावर रुपाली चाकणकर यांचा अशोक खरात यांच्यासोबतचा फोटो शेअर करत काही गंभीर आरोप केले आहेत. यावेळी त्यांनी दीपक केसरकर, तटकरे, चाकणकर हे त्यांचे राजकीय भक्त असल्याचंही म्हटलं आहे. 

स्वयंघोषित ज्योतिषाकडे अनेक राजकीय नेत्यांचा राबता होता. केसरकर तटकरे चाकणकर अशी काही राजकीय भक्तांची नावे. अनेक राजकीय नेत्यांनी या ज्योतिषाच्या सांगण्यावर वेगवेगळ्या पूजा करणे, स्वतःच्या हाताची करंगळी कापून घेणे असे अघोरी उद्योग सुद्धा केल्याचे लोक चर्चा करत आहेत असं सुषमा अंधारेंनी म्हटलं आहे. 

मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील मोठ्या मंत्र्यांचं भविष्य सांगणाऱ्या अशोक खरातला अटक; बलात्कार प्रकरणी बेड्या, 58 VIDEO जप्त

 

विशेष यापूर्वी सुद्धा अशोक खरात याच्यावर जेव्हा लैंगिक शोषणाचे आरोप एका संस्थेने केले तेव्हा चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत संबंधित संस्थेकडून दबाव आणून माफीनामा घेतला होता असा आरोप त्यांनी केला आहे. विशेष; खरात यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेवर रूपाली चाकणकर संचालक म्हणून काम करतात असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पुन्हा एकदा महिला आयोगासारख्या अत्यंत जबाबदार पदाचा दुरुपयोग करत रूपाली चाकणकर यांनी अशा लिंगपिसाट माणसाला मदत केली तर याची जबाबदारी कोण घेणार ? अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. 

वाचा सुषमा अंधारेंची पोस्ट जशीच्या तशी 

रूपाली चाकणकरांच्या छत्रछायेखाली…..

कॅप्टन अशोक खरात नावाच्या स्वयंघोषित ज्योतिषाला आज नाशिक पोलिसांनी अटक केली खरात याच्यावर बलात्कार योन शोषण यासारखे आरोप आहेत. 
पोलिसांनी हस्तगत केलेल्या पेन ड्राईव्ह मधून 58 आक्षेपार्ह व्हिडिओ पोलिसांनी हस्तगत केल्याची माहिती समोर येत आहे. 
हे उल्लेखनीय आहे की या स्वयंघोषित ज्योतिषाकडे अनेक राजकीय नेत्यांचा राबता होता. केसरकर तटकरे चाकणकर अशी काही राजकीय भक्तांची नावे...
अनेक राजकीय नेत्यांनी या ज्योतिषाच्या सांगण्यावर वेगवेगळ्या पूजा करणे,  स्वतःच्या हाताची करंगळी कापून घेणे असे अघोरी उद्योग सुद्धा केल्याचे लोक चर्चा करत आहेत. 
विशेष यापूर्वी सुद्धा अशोक खरात याच्यावर जेव्हा लैंगिक शोषणाचे आरोप एका संस्थेने केले तेव्हा चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत संबंधित संस्थेकडून दबाव आणून माफीनामा घेतला होता. 
विशेष; खरात यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेवर रूपाली चाकणकर संचालक म्हणून काम करतात. खरात याच्या घरच्या लग्न कार्यामध्ये चाकणकर जातीने आवभगत करताना बघून अनेकांना आश्चर्य वाटले होते. 
आता आम्हाला शंका नव्हे भीती आहे, पुन्हा एकदा महिला आयोगासारख्या अत्यंत जबाबदार पदाचा दुरुपयोग करत रूपाली चाकणकर यांनी अशा लिंगपिसाट माणसाला मदत केली तर याची जबाबदारी कोण घेणार ? कारण अशा भामट्या ज्योतिष्यासाठी स्वतः छत्री घेऊन चाकणकर उभ्या आहेत...! 
योगायोगाने राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदावर याच पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा वहिनी विराजित आहेत. 
महिला म्हणून सुनेत्रा वहिनींच्या मनाला तरी ही गोष्ट पटते का की अशा लिंग पिसाट माणसाला पाठीशी घालणाऱ्या चाकणकरांना या पदावर ठेवावे...? 

अटकेचं कारण काय?

बलात्कार प्रकरणी आरोपी अशोक खरातला अटक करण्यात आली असून, सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात ज्योतिष अशोक खरात विरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्यावर 35 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.  तपासादरम्यान पोलिसांनी तब्बल 58 व्हिडिओ जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. या व्हिडिओमध्ये काही नामांकित महिला व सेलिब्रिटी संबंधित असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेल्या व्हिडिओंची सखोल तपासणी सुरू असून, त्यामधून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास नाशिक क्राइम ब्रांच युनिट 1 करीत आहे.

कॅप्टन अशोक खरात कोण आहेत?

कॅप्टन खरात हे मर्चंट नेव्हीमधील निवृत्त अधिकारी आहेत. 'शिवनिका ट्रस्ट'च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, मर्चंट नेव्हीमध्ये 22 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करताना कॅप्टन खरात यांनी 154 देशांचे दौरे पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे, या देशांमधील बहुतांश धार्मिक चालीरीती, परंपरा, संस्कृती, नीतिमूल्ये, प्रगती, मागासलेपणा आणि नैसर्गिक परिस्थिती यांचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला असावा, असे मानले जाते.

त्यांच्या आयुष्याला एक रंजक वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा त्यांनी आपले लक्ष 'कॉस्मॉलॉजी' (विश्वशास्त्र) नावाच्या शास्त्राच्या अभ्यासाकडे वळवले. कॉस्मॉलॉजी हे असे शास्त्र आहे, ज्याने गेल्या 100 वर्षांत प्रचंड प्रगती साधली आहे. 

कॅप्टन खरात यांनी कॉस्मॉलॉजीचे शिक्षण आपल्या या क्षेत्रातील गुरू, कै. श्री. मुजुमदार साहेब, जे त्यावेळी 'ऑस्ट्रेलियन मर्चंट शिपिंग विभागा'चे 'सेलिंग विभाग प्रमुख' आणि 'स्वाक्षरी अधिकारी' (Signing Officer) होते यांच्या विशेष आग्रहास्तव घेतले. आपल्या प्रशिक्षण काळात, एकूण 277 विद्यार्थ्यांमधून त्यांनी सुवर्णपदक पटकावले.

मर्चंट नेव्हीमधून निवृत्त झाल्यानंतर, कॅप्टन खरात सध्या 'शिवनिका ट्रस्ट'चे नेतृत्व करत आहेत. तसेच त्यांनी विश्वशास्त्राच्या क्षेत्रालाच आपली पुढील कारकीर्द म्हणून पुढे चालू ठेवल्याचे सांगितले जाते. अनेक राजकीय व्यक्ती तसेच विविध क्षेत्रांतील नामवंत आणि प्रसिद्ध व्यक्तींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्याचे मानले जाते.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

