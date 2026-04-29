  • 100 वेळा आमदारकी..., अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सुषमा अंधारेंच्या WhatsApp स्टेटसची चर्चा

'100 वेळा आमदारकी...', अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सुषमा अंधारेंच्या WhatsApp स्टेटसची चर्चा

Sushma Andhare WhatsApp Status: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अंबादास दानवे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पक्षातील अनेक नेते नाराज असल्याची चर्चा आहे. यादरम्यान सुषमा अंधारे यांचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 08:47 PM IST
'100 वेळा आमदारकी...', अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर सुषमा अंधारेंच्या WhatsApp स्टेटसची चर्चा

Sushma Andhare WhatsApp Status: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून विधान परिषदेसाठी अंबादास दानवे यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. अंबादास दानवेंच्या उमेदवारीनं वाद निर्माण झाला आगे. दानवेंच्या उमेदवारीला काँग्रेसनं विरोध केला असून काँग्रेस आता त्यांचा उमेदवार रिंगणात उतरवणार आहे. दानवेंच्या उमेदवारीनं मविआत फूट पडल्याचं चित्र आहे. दरम्यान अंबादास दानवे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना पक्षातील काही इच्छुक नेतेही नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यातच सुषमा अंधारे यांचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेत आहे.

सुषमा अंधारे यांचं व्हॉट्सअप स्टेटस

अंबादास दानवेंना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर काही वेळातच सुषमा अंधारे यांन व्हॉट्सअप स्टेटस ठेवला. यामध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरेंसोबतचा फोटो शेअर करत कॅप्शन लिहिली की, "आमदारकी खासदारकी शंभर वेळा कुर्बान". या स्टेटसच्या माध्यमातून सुषमा अंधारे यांनी नाराजीला वाट मोकळी करुन दिल्याचं बोललं जात आहे. 

विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरे मविआचे उमेदवार नसणार हे स्पष्ट करीत शिवसेनेनं शेवटच्या क्षणी माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकली. कालपर्यंत उद्धव ठाकरेच मविआचे उमेदवार असतील असं सांगण्यात येत होतं. पण उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी 24 तास शिल्लक असतानाच अंबादास दानवे यांचं उमेदवार म्हणून नाव जाहीर करण्यात आलं.

काँग्रेसकडून बंडाचा झेंडा

अंबादास दानवेंच्या नावाची घोषणा होताच काँग्रेसनं बंडाचा झेंडा उभारला.... अंबादास दानवे हे शिवसेना UBTचे उमेदवार असतील तर काँग्रेसही विधान परिषदेचा उमेदवार रिंगणात उतरवणार असल्याची घोषणा दुस-या क्षणाला करण्यात आली. अंबादास दानवेंना उमेदवारी देताना विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला. काँग्रेस आपला उमेदवार देणार असल्याचं काँग्रेस नेत्यांनी सांगितलंय. उमेदवारी जाहीर करताना काँग्रेस नेत्यांची चर्चा केल्याचा दानवेंचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी लगेचच खोडून काढला.

काँग्रेसकडून यांच्या नावाची चाचपणी

काँग्रेसनं विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतानाच बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, यशोमती ठाकूर, नसीम खान, सचिन सावंत, अतुल लोंढे यांची उमेदवारीसाठी चाचपणी सुरु केली आहे. काँग्रेसनं उमेदवारी दिल्यास महाविकास आघाडीतच लढाई होईल आणि याचा फायदा महायुतीला होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

अंबादास दानवेंनी काय म्हटलं?

"उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवला आहे. सगळ्यांनी त्यांच्या नावाचा आग्रह धरला असताना त्यांनी मात्र मला उमेदवारी दिल्याने माझी जबाबदारी वाढली आहे. इतर पक्षांशी चर्चा करूनच हा निर्णय घेतला गेला आहे. उद्धव ठाकरेंनी सर्वांनी चर्चा केली आहे. महाविकास आघाडीचा मी एकटा उमेदवार असेन," असं अंबादास दानवे यांनी सांगितलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

