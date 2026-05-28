'एकनाथ शिंदे आता खपवून घेणार नाहीत', उदय सामंत यांचा इशारा, '...त्यांना घरी पाठवणार'; जाहीर सभेत कोणाला दिली तंबी?

Uday Samant Warning to office Bearers: 100 टक्के प्रामाणिक आणि एकनाथ शिंदेवर निष्ठा असणारे पदाधिकारीच नेमणार आहोत असं उदय सामंत यांनी जाहीर केलं आहे.
Uday Samant Warning to office bearers: पक्षातील निष्क्रिय नेत्यांना घरी पाठवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी यंत्रणा कामाला लावली आहे असा इशारा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिला आहे. पक्षात केवळ काम करणाऱ्याला पद आणि सन्मान मिळेल असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. माढा तालुक्यातील टेंभूर्णी येथील 'पुष्पक मंगल कार्यालय' येथे सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा व माढा विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेचे प्रमुख पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सर्व आघाड्यांच्या प्रमुखांची त्यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना निष्क्रियतेवरुन इशारा दिला.
"मुंबईत जिल्हाप्रमुख आले पाहिजेत यात काही दुमत नाही. मंगळवारचे जिल्हाप्रमुख येतात, तेव्हा त्यांना का आलात असं विचारलं की म्हणतात कॅबिनेट बैठक आहे म्हणून आलो. म्हणजे कॅबिनेट बैठकीला मंत्री बसतात की जिल्हाप्रमुख हेच मला कळत नाही . मुंबईकडचा ओघ थांबवला पाहिजे. तुम्ही मंगळवारी या, आमचं काही म्हणणं नाही. पाठपुरावा करण्यासाठी बुधवारपर्यंत थांबा त्यावर काही म्हणणं नाही. पण सोमवार ते सोमवार मुंबईत ठियाच मांडून बसायचं आणि आपली दुकानं चालवायची हे आता शिंदे साहेब खपवून घेणार नाहीत. 100 टक्के प्रामाणिक आणि एकनाथ शिंदेवर निष्ठा असणारे पदाधिकारीच नेमणार आहोत," असं उदय सामंत यांनी सांगितलं आहे.
गळ्यात मोठे हार अडकवून नेतेगिरी करणारे शिवसेनेत चालणार नाहीत. आम्हाला प्रत्यक्ष बुथवर जाऊन काम करणारा कार्यकर्ता हवा आहे. जो बाळासाहेबांचे विचार समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत नेईल. तोच आमच्या पक्षाचा हुकमी एक्का आहे असं ते म्हणाले.
बूथप्रमुख हाच पक्षाचा कणा असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. उपमुख्यमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे राज्यभरात दीड लाख बूथप्रमुख तयार केले. बूथप्रमुख हीच शिवसेनेची खरी ताकद आहे. आम्ही तुमच्या मतदारसंघात येतो तेव्हा किमान संघनात्मक आक्रमकतेची अपेक्षा करतो असं ते म्हणाले.
जनतेचा विश्वास आणि शासकीय योजना हीच आपली ताकद आहे. संपूर्ण माढा-करमाळा विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे जाळे अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्व आघाड्यांच्या प्रमुखांनी आक्रमकपणे मैदानात उतरले पाहिजे. बुथ प्रमुखांपासून ते तालुका प्रमुखांपर्यंत प्रत्येकाने समन्वय ठेवून जनतेच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी तत्पर राहावे. मतदारसंघातील शेवटच्या घटकाला न्याय देणे हेच आपले ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून कार्य करावं असा सल्लाही त्यांनी दिला.