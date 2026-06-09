'....मुख्यमंत्र्यांपुढे नमस्ते सदा वत्सले', मार्मिकमधील लेखामुळे काँग्रेस-शिवसेना UBTमध्ये नवा 'सामना'? MVA त ठाकरे विरुद्ध ठाकरे

राज्यातील काँग्रेस नेते आणि शिवसेना UBTमध्ये नवा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. याला निमित्त ठरलाय मार्मिकमधील एक लेख. या लेखातून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळण्यात आली आहेत. मात्र त्याच वेळी महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांवर टीका करण्यात आलीय.
आमदार विकास ठाकरे हे गेल्या 13 वर्षे काँग्रेसचे नागपूर शहराध्यक्ष होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याऐवजी काँग्रेसने शहराध्यक्षपदाची धुरा प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांच्यावर सोपवली. शहराध्यक्षपद जाताच विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली होती. याच भेटीचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. नागपुरात फडणवीस आणि विकास ठाकरे यांची मैत्री प्रसिद्ध असून राजकीय वर्तुळात या भेटीची चर्चा रंगली होती. याच भेटीचा संदर्भ देत शिवसेना UBTच्या मार्मिकमधून महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांवर टीका करण्यात आली आहे. मार्मिकमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखातून महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांचा समाचार घेण्यात आला आहे. राहुल जनतेसोबत, नेते रेशीमबागेत या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या लेखातून ही टीका करण्यात आली आहे.
एकीकडे राहुल गांधी महागाईनं होरपळलेल्या रिक्षाचालकांच्या वेदना जाणून घेत होते. दुसरीकडे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे रेशीमबागेत हेडगेवार स्मारकात मुख्यमंत्र्यांपुढे नमस्ते सदा वत्सले करत होते. येत्या विजयादशमीला विकास ठाकरे संघाचा गणवेश चढवून या ठिकाणी गेले तर आश्चर्य वाटायला नको. चबरचबर करणारे नाना पटोले कुठे गायब झाले कळत नाही. एकमेव हर्षवर्धन सपकाळ बॅटिंग करतात. सपकाळांनी भाजप नेत्यांवर टीका केली तर काँग्रेसचेच नेते खासगीत खिल्ली उडवतात. सपकाळांनी महागाईविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली. प्रफुल गुडधेंनी मोर्चा काढला. मात्र विकास ठाकरेंसह त्यांच्या गटातील नगरसेवकांनी पाठ फिरवली असं या मार्मिकच्या लेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
मार्मिकमधील या लेखाबद्दल विचारलं असता काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे चांगलेच संतापले आहेतत. संघाच्या कार्यालयात गेलो नसल्याचं म्हणत पाच कोटींचा दावा ठोकण्याचा इशाराच देऊन टाकला.
मार्मिकमधील या लेखात काँग्रेस नेते राहुल गांधी जनतेत जाऊन त्यांचे प्रश्न जाणून घेत असल्याबद्दल स्तुतीसुमनं उधळण्यात आली आहेत. मात्र मार्मिकमधील टीकेचा रोख महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांवर आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते आणि शिवसेना UBTमध्ये नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.