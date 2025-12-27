English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
'सुनील तटकरेंच्या घरी रचण्यात आला मंगेश काळोखेंच्या हत्येचा कट', मोठ्या नेत्याचा आरोपामुळे एकच खळबळ

Mahendra Thorve allegations on Sunil Tatkare: सुनील तटकरेंच्या घरी हत्येचा कट रचला गेला असा आरोप शिवसेना आमदार महेंद्र थोरवे यांनी केला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 27, 2025, 08:31 PM IST
'सुनील तटकरेंच्या घरी रचण्यात आला मंगेश काळोखेंच्या हत्येचा कट', मोठ्या नेत्याचा आरोपामुळे एकच खळबळ

Mahendra Thorve allegations on Sunil Tatkare: रायगडच्या खोपोलीतील शिवसेना नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्या हत्याप्रकरणी राष्ट्रवादीवर शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. या मागचा आका सुतारवाडीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर सुनील तटकरे यांनी कर्जतमध्ये पक्ष कार्यालयात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. सुनील तटकरेंच्या घरी मंगेश काळोखे यांच्या हत्येचा कट रचला गेला असा आरोप शिवसेना आमदार महेंद्र थोरवे यांनी केला आहे. 

महेंद्र थोरवे काय म्हणाले?

"सगळ्या आरोपींना अटक करा नाहीतर आम्ही पोलीस स्थानकात बसू राहू. अटक होत नाही तोवर आम्ही हटणार नाही. जर सुनील तटकरे यांनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करु नये. त्यांनी येथे चुकीची विधानं केली आहेत. सुधाकर घारे, भरत भगत, रवी देवकर हे एफआयआरमधील आरोपी आहेत. जर आरोपींना अटक न करता, सुनील तटकरे सुधाकर घारेंचा संबंध नाही असं सांगत आहेत," असं महेंद्र थोरवे म्हणाले.

सुनील तटकरे यांनी रायगडमध्ये रक्तरंजित राजकारण सुरू केले आहे. विरोधकांच्या हत्या यांच्या सांगण्यावरून केल्या जात आहेत. सुनील तटकरे हे रायगडचा आका आहे. आरोपी रविंद्र देवकर याने चार-पाच दिवसा आधी सुतारवाडी येथे जाऊन सुनील तटकरे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत मंगेश काळोखे यांची हत्या करण्याचा प्लान करण्यात आला. या हत्येत सुधाकर घारे यांचा सहभाग आहे. रविंद्र देवकर आणि सुधाकर घारे यांनी प्री प्लान करून मंगेश काळोखे यांची हत्या केली आहे. जोपर्यंत सुधाकर घारेसह 10 आरोपी अटक होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 

सुनील तटकरेंनी फेटाळले आरोप

सुनील तटकरे यांनी आरोप फेटाळून लावताना एसआयटीमार्फत चौकशी कऱण्याची मागणी केली. "या सगळ्या घटनेचा तपास वेगाने व्हावा. शक्य झाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नेमावी. कधीपासून दोघांमध्ये काही अंतर होतं का? घटना घडल्यावर कोण कोणाजवळ काय बोललं याचा तपास केला जावा. मग आपण बोलू. उगाच राजकीय वातावरण निर्माण करण्यास अर्थ नाही. घटना निर्दयी आहे. तपास झाला पाहिजे हे माझं स्वच्छ मत आहे," असं सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे.

भरत गोगावले यांची पोलीस ठाण्याला भेट

मंगेश काळोखे याच्या हत्या प्रकरणांतील आरोपींना तातडीने अटक करा अशी मागणी मंत्री भरत गोगावले यांनी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे आणि प्रवक्ते भरत भगत हे यातील मास्टरमाईंड असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गोगावले यांच्यासह खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संध्याकाळी खोपोली पोलिस ठाण्याला भेट देऊन पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्याकडून गुन्ह्याची माहिती घेतली. 

येथे येऊन भाषणं झोडून जाणाऱ्यांनी आपले कार्यकर्ते काय करत आहेत तेदेखील पहावं असे खडेबोल गोगावले यांनी सुनील तटकरे यांना सुनावले. विधानसभा आणि नगरपालिका निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लागल्यानेच हे कृत्य करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणात हलगर्जी करणाऱ्या सचिन हिरे नावाच्या पोलिस अधिकाऱ्यावर देखील कारवाईची मागणी गोगावले यांनी केली आहे. मंगेश काळोखे हे तक्रार घेऊन आले असता त्यांनी ती घेतली नाही. सचिन हिरे हा आरोपींचा मित्र असून त्यांच्याबरोबर ऊठबस असते असा आरोपही त्यांनी केला आहे. 

