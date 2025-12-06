English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'रविंद्र चव्हाणांना निवडणुकीआधी फोन केला पण...', निलेश राणेंनी सर्वच सांगितलं...

Shivsena MLA Nilesh Rane: निवडणुकीआधी आपण रविंद्र चव्हाणांना फोन केल्याची माहिती निलेश राणेनी दिली.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 6, 2025, 10:30 PM IST
निलेश राणे

Shivsena MLA Nilesh Rane: नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  शिवसेना आमदार निलेश राणे आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळतंय. निवडणुकीच्या आधी भाजपकडून पैशांचा व्यवहार होत असल्याचे त्यांनी पुराव्यानीशी दाखवून दिले. अद्याप दोषींवर कारवाई न झाल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली. दरम्यान निवडणुकीआधी आपण रविंद्र चव्हाणांना फोन केल्याची माहिती त्यांनी दिली. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

केविलवाणा आरोप

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेचे दोन आमदार असतानाही झिरो समजणा-याभाजपला निवडणुकीत ताकद दाखवल्याचं निलेश राणे म्हणालेत. त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडलं. जिल्ह्यात तीन पैकी दोन आमदार असतानाही भाजपला नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीत एक आणि दोन जागांची ऑफर देण्यात आल्याचा आरोपही निलेश राणेंनी केलाय. एवढंच नाहीतर शिवसेनेची जिल्ह्यात ताकदच नाही हे सांगण्याचा रवींद्र चव्हाणांनी केविलवाणा आरोप केल्याचंही निलेश राणे म्हणाले.

कोकणातून राणे कुटुंब संपणार नाही 

कोकणातून नारायण राणे आणि कुटुंब काही केलं तरी संपणार नाही असा इशारा शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी दिलाय. राणे कुटुंब संपलं अशी हाकाटी पिटली गेली तेव्हा तिनही राणे पितापूत्र पुन्हा निवडून आल्याचा दाखलाही त्यांनी दिलाय. राणे कुटुंब कोकणातून असंच संपणार नाही असंही ते म्हणाले. नारायण राणे आणि त्यांच्य़ा कुटुंबाच्या वर्चस्वाला वारंवार आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जातोय का या प्रश्नावर त्यांनी विरोधकांना उत्तर दिलंय. सिंधुदुर्गात तुटलेली भाजप-शिवसेना युती... प्रचारापासून लांब राहिलेले नारायण राणे या संदर्भात बोलताना निलेश राणेंनीही भूमिका मांडलीय. त्यांनी दिलेला हा इशारा नेमका कुणाला दिला अशी चर्चा आता सुरु झालीये.

रवींद्र चव्हाणांना फोन 

रवींद्र चव्हाणांना सिंधुदुर्गात सुरुवातीपासूनच युती नको होती असा आरोप शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी केलाय. निवडणूक जाहीर होण्याआधी रवींद्र चव्हाणांना दिवाळीत फोन केला केला होता. पण त्यांनी त्या फोनला अजूनही उत्तर दिलं नसल्याचं निलेश राणेंनी सांगितलं. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या मुद्यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची वेळ घेऊन पुन्हा बोलणार असल्याचं निलेश राणेंनी सांगितलंय. या शिवाय रवींद्र चव्हाणांचीही भेट मागणार असल्याचंही ते म्हणाले.

निवडणुकीत भाजपने पैसे वाटल्याचा आरोपच केला नाही तर त्याचा पुरावा दिल्याचे निलेश राणे म्हणाले. मी पैशांच्या बॅगा पकडल्या. त्यावर कोणाचे झेंडे होते ते पाहा. कोणाचे नेते होते ते पाहा. मला असं का करावं लागल याचा विचार करा, असेही निलेश राणे यावेळी म्हणाले. 

अधिका-यांना कोर्टात खेचणार

मालवणमधील निवडणूक अधिका-यांना कोर्टात खेचणार असल्याचं शिवसेना आमदार निलेश राणेंनी सांगितलंय. निवडणूक काळात ज्याच्या घरी पैसे सापडले त्याला साधी नोटीस नाही पण ज्याने पैसे पकडून दिले त्याच्यावर पोलिसांनी चार-चार कलमं टाकल्याचा आरोप निलेश राणेंनी केलाय. या प्रकरणी हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्यामुळं निवडणूक काळातला संघर्ष आता दुस-या टप्प्यावर येऊन पोहचल्याचं सांगण्यात येतंय.

FAQ 

१. प्रश्न: नीलेश राणे यांनी कोकणातून “राणे कुटुंब संपणार नाही” असा इशारा नेमका कुणाला दिला आणि त्याचे कारण काय?

उत्तर: हा इशारा विरोधकांना, विशेषतः भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिला आहे. “राणे संपले” अशी हाकाटी पूर्वीही पिटली गेली, पण वाईट काळातही तिन्ही राणे (नारायण, नीलेश, नितेश) निवडून आले, असा मुद्दा मांडून त्यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्गात युती तुटली तरी कोकणातून राणे घराणे असेच टिकेल. युती आणि निवडणुकीत भाजपकडून शिवसेनेला कमी जागा देण्याच्या आरोपांमुळे हा इशारा दिला.

२. प्रश्न: नीलेश राणे यांनी रवींद्र चव्हाणांना फोन करून काय सांगितले आणि त्यावर काय प्रतिक्रिया आली?

उत्तर: निवडणुकीआधी दिवाळीत नीलेश राणे यांनी रवींद्र चव्हाणांना फोन करून सिंधुदुर्गातील युतीबाबत बोलले, पण चव्हाणांनी अद्याप उत्तर दिलेले नाही. चव्हाणांना सुरुवातीपासूनच युती नको होती असा आरोप करत राणे म्हणाले की, येत्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि चव्हाण यांची भेट घेऊन हा मुद्दा उपस्थित करणार आहेत.

३. प्रश्न: निवडणुकीतील अनियमिततेबाबत नीलेश राणे काय कारवाई करणार आहेत?

उत्तर: मालवणमधील निवडणूक अधिकाऱ्यांना हायकोर्टाच्या कोल्हापूर बेंचमध्ये याचिका दाखल करून खेचणार आहेत. निवडणुकीत भाजपकडून पैशांचा व्यवहार झाल्याचे पुरावे देऊनही दोषींवर कारवाई नाही, उलट पैसे पकडून देणाऱ्यावरच पोलिसांनी कलम लावले असा आरोप आहे. यामुळे निवडणुकीतील संघर्ष आता न्यायालयीन पातळीवर जाणार आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

