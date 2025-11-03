मराठी माझी आई आणि उत्तर भारत मावशी; आई मेली तरी चालेल...; शिंदेंच्या शिवसेना आमदाराचं वादग्रस्त वक्तव्य

Prakash Surve Controvesrial Statement: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी वादग्रस्त विधान केलं आहे. मराठी माझी आई आहे आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण माझी मावशी जगली पाहिजे असं धक्कादायक विधान त्यांनी केलं आहे. एका सभेत बोलताना त्यांनी हे विधान केलं असून, यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. उत्तर भारतीय मतदारांना खूश करत त्यांची मतं मिळवण्यासाठी त्यांनी हे विधान केलं आहे.
"मराठी माझी मातृभूमी आणि आई आहे. आणि उत्तर भारत माझी मावशी आहे. एक वेळ आई मेली तरी चालेल पण मावशी मरता कामा नये. कारण मावशी जास्त प्रेम करते. आईपेक्षा जास्त प्रेम तुम्ही मला दिलं आहे. हेच प्रेम माझ्या सहकाऱ्यांवरही कायम ठेवा", असं प्रकाश सुर्वे यांनी म्हटलं आहे.
"2022 ला आईलाच नमस्कार करुन ते बाहेर पडले. त्यांना आई, माता यामधील फरक कळतो का? मतांच्या लाचारीसाठा वाटेल ते करणारे लोक एकनाथ शिंदेंसोबत आहेत. आई मेली तरी चालेल, मावशी जगली पाहिजे ही म्हण आहे. याचा अर्थ मतांसाठी लाचारी कोण करत आहे हे दिसत आहे. तुम्ही बाळासाहेबांचे कोणते विचार घेतले आहेत. त्यांनी कधी आईचा अपमान करा आणि आईला रामराम करा असं कधी सांगितलं आहे. हे बोलल्याशिवाय त्यांनी प्रमोशन मिळणार नसल्याने लाचारी आहे," अशी टीका किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे.
"माय मरो मावशी जगो ही म्हण, जेव्हा बाळ लहान असताना गेली तर मावशी आहे असा त्याचा अर्थ आहे. पण यांनी ज्या पद्धतीने त्याची मांडणी केली आहे ती मतं मिळवण्यासाठी लाचारी असून, स्वत:च्या आईलाही मारायला निघाले आहेत अशी प्रवृत्ती आहे. मतांसाठी हे सर्व केलं जात आहे," असा संताप मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांनी व्यक्त केला आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "तेजस्वी यादव सांगतात आम्ही मुंबईत उत्तर भारतीय भवन बांधू. सगळ्यांना उत्तर प्रदेश आणि काहींना मुस्लिमांबाबत अचानक प्रेम आलं आहे. निवडणूक आली की हे प्रेम येतं. कारण त्यांना ही मतं हवी असतात आणि हे मिळणार हे माहिती असतं. मराठी मतदार सर्वांमध्ये विभागलेला असतो. पण हे उत्तर भारतीय मतदार एकगठ्ठ मिळणार हे माहिती असताना त्यांचे लाड पुरवण्यासाठी ही विधानं केली जातात".
"त्यांना जास्त माहिती नसल्याने बरळले असतील. त्यांचं ज्ञान किती आहे सगळ्यांना माहिती आहे. आईची जागा मावशी घेऊ शकत नाही हे त्यांना माहिती असावं. मराठीत अशा अनेक म्हणी आहेत. त्यामुळे प्रकाश सुर्वेंनी उत्तर भारतीयांची मतं मिळवण्यासाठी मराठी मतदारांना दुखावलं आहे. निवडणुकांचं हे राजकारण सुरु आहे. याला काही अर्थ नाही. जो चांगलं काम करतो त्याला मतं मिळतात. उत्तर भारतीय मुंबईत आल्याने हुशार आहेत, कारण ते मेहनती आहेत. त्यांनीही आपल्याला आमिषं दाखवली, तरी ओळखून राखलं पाहिजे. मुंबईच प्रश्न सोडवणाऱ्यांनाच त्यांनी निवडून दिलं आहे. प्रकाश सुर्वे यांचं बोलणं अर्थहीन आहे," असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
