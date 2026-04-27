शिवाजी कोण होता: दिवंगत गोविंद पानसरेंवर गुन्हा दाखल करा; संजय गायकवाडांची अजब मागणी, 'डीटीपी ऑपरेटरला अटक करा'

Sanjay Gaikwad demands to register case agsinst Govind Pansare: आपल्या वादग्रस्त आणि रोखठोक विधानांसाठी कायम चर्चेत असणारे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी पुन्हा एकदा एका वेगळ्याच मागणीने खळबळ उडवून दिली आहे. दिवंगत कॉ. गोविंद पानसरे लिखित 'शिवाजी कोण होता?' या प्रसिद्ध पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी थेट बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. केवळ बंदीच नव्हे, तर या पुस्तकाच्या छपाईशी संबंधित डीटीपी ऑपरेटरला अटक करावी, प्रकाशकाची मालमत्ता जप्त करावी आणि लेखक गोविंद पानसरे यांच्यावर मरणोत्तर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी अजब मागणीही त्यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात आमदार संजय गायकवाड यांनी एकूण 10 मुद्दे मांडले आहेत. यामध्ये त्यांनी एकेरी उल्लेखावर आक्षेप घेतला असून, मरणोत्तर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आहे. तसंच डीटीपी ऑपरेटर आणि सॉफ्टवेअरवर कारवाई करण्याची आणि परकीय फंडिंगची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
'शिवाजी कोण होता' असं नाव देऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांचा अपमान करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच या पुस्तकाचे लेखक (दिवंगत गोविंद पानसरे) यांच्यावर मरणोत्तर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. तसंच वितरक प्रशांत आंबी यांना अटक करावी अशी मागणीही केली आहे.
ज्यांनी हे पुस्तक टाईप केले त्या डीटीपी ऑपरेटरला अटक करावी आणि ज्या संगणकावर हे झाले तेथील मालमत्ता आणि डीटीपी सॉफ्टवेअरही जप्त करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या पुस्तकाच्या लेखक आणि प्रकाशकाला चीन किंवा पाकिस्तान सारख्या देशांमधून फंडिंग आले आहे का? तसेच हे पुस्तक छापण्यासाठी कोणत्या जिहाद्याने मदत केली? याची सखोल सीआयडी (CID) चौकशी व्हावी असं त्यांनी निवेदनात म्हटलं आहे.
या पुस्तकाला प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि RNI ची मंजुरी आहे का, याची तपासणी करावी आणि नसल्यास मुद्रकाचे प्रेस मशीन जप्त करून त्यांची संपत्ती राष्ट्रीय संपत्ती घोषित करावी अशीही मागणी केली आहे.
आमदार संजय गायकवाड यांनी या निवेदनाद्वारे कोल्हापुरातील प्रकाशक आणि मुद्रकांवर थेट अटक वॉरंट काढण्याची मागणी केली आहे. नेहमीच आपल्या आक्रमक भूमिकेमुळे चर्चेत राहणाऱ्या गायकवाडांच्या या नव्या आणि वेगळ्या मागणीमुळे आता राजकीय आणि साहित्यिक वर्तुळातून काय प्रतिक्रिया येतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.